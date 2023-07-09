الاستراتيجية الإسرائيلية

أكتب هذا المقال في اليوم التالى لانسحاب الجيش الإسرائيلى من مدينة جنين الفلسطينية. مكث الإسرائيليون أربعا وعشرين ساعة داخل المدينة، قتلوا فيها ١٢ فلسطينيا، منهم خمسة من مقاتلى المقاومة «عرين الأسد»، وجرحوا ١٢٠ آخرين، منهم عشرون في حالة خطرة. ولكن ما فعله الإسرائيليون في المدينة كان دخولها بذلك «البلدوزر» الضخم المصمم مشابها لوحوش الأساطير الجبارة التي لا يماثلها وحشية حتى عصر الديناصورات، ومزودا بمقدمة أشبه بسيف مدبب يخترق ويهدم. المهمة كانت حرث كل الطرق الممهدة في المدينة، وهدم البيوت، ثم إخراج أربعة آلاف فلسطينى وفلسطينية، كبارا وصغارا من المدينة، في عملية نزوح جديدة. كل ذلك كان مقابل جندى إسرائيلى واحد سقط أثناء عملية الخروج من المدينة الجريحة. كانت ذلك أول حرب إسرائيلية فلسطينية مخطط لها منذ البداية أن لا تستغرق أكثر من ٢٤ ساعة، ولا تزيد على ٤٨ ساعة. أصبح لجنين سجلها من الحروب، وهذه كانت الثانية؛ وقبلها كانت هناك خمس حروب في غزة، ثلاث جرت مع حماس، واثنتان مع الجهاد الإسلامى. كلتا المنظمتين أعلنتا تأييد المقاتلين في جنين، وهددتا إسرائيل بألا تتجاوز «الخطوط الحمراء»، وهى خطوط لم يحدد أحد أين تقع؛ ولكن حماس نسبت لنفسها عملية «دهس» جرت في تل أبيب أصيب فيها سبعة إسرائيليين بجروح.

قبل أسابيع كانت إسرائيل تحتفل بمرور ٧٥ عاما على إنشائها، بينما أحيا الفلسطينيون والعرب ذكرى مرور ٧٥ عاما على النكبة، ولكن الفارق ما بين الحدثين كان وجود استراتيجية إسرائيلية عمرها أكثر من ١٢٠ عاما للاستيلاء على أرض فلسطين كاملة واستيعابها وهضمها. قبل قيام الدولة بنصف قرن وردت فكرة الدولة الإسرائيلية في عقل تيودور هيرتزل لكى يعرضها على مؤتمر يهودى، ولكنها ظلت مجرد فكرة إلى أن بدأ جهد دؤوب وهائل في تحويلها إلى وعد بلفور «بوطن قومى»، وانتظر الإسرائيليون إلى ١٩٤٢ حتى يعلنوا عن نيتهم في إنشاء الدولة بقيادة دافيد بن جوريون. أثناء ذلك كانت الفكرة قد أصبحت عملا يدفع في اتجاه الهجرة، وبناء المؤسسات من الجامعة العبرية إلى «الهستدروت» إلى الأحزاب والمجتمع الأهلى إلى تدريب المقاتلين في الحروب الحقيقية العالمية الأولى والثانية. وقت الإعلان عن الدولة كان كل شىء جاهزا، وفى المقابل لم يكن إلا الكثير من الضجيج، والمقاطعة، وحروب لم يتيسر لها لا التدريب الكافى ولم تكن أبدا تحقق تفوقا بشريا في ميدان القتال.

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خمسة وسبعون عاما من إنشاء الدولة جرى الزحف البطىء من استغلال الجريمة النازية «الهولوكوست» حتى دخول الدولة إلى الأمم المتحدة، والمشاركة مع دول استعمارية في حرب العدوان الثلاثى على مصر، ثم العدوان الخاص بها في يونيو ١٩٦٧. أهم ما فعلته إسرائيل كان بناء نفسها حتى باتت في دول المقدمة من جميع المقاييس الدولية، بما فيها مقياس السعادة، رغم ما تقوم به من جبروت وعدوان واشتباك دائم مع الدول العربية ومع الفلسطينيين. المحصلة كانت دائما زحفا بطيئا ولكنه مؤكد للاستعمار والاستيطان، حرب جنين الأخيرة تبدأ مرحلة جديدة تتم إدارتها بنفس الطريقة القائمة على الصبر والتجهيز والتقدم خطوة بعد أخرى، في وقت يوجد فيه معاهدات سلام مع دول عربية، واتفاقيات تطبيع مع دول عربية أخرى، وفى وقت لم تعد فيه إسرائيل وحدها مصدرا للاعتداء على الدول العربية؛ وفى زمن يصدر فيه «المجتمع الدولى» كثيرا من الضجيج والهتاف باسم حقوق الإنسان.

الحل الإسرائيلى للمعضلات الجديدة هو الحرب القصيرة أو حرب اليوم الواحد، فإذا جاءت الضربات من غزة فإن الضربات المضادة تجعل الهدنة مفروضة لفترات زمنية؛ أما إذا جاءت من جنين أو غيرها، فإنها تبدأ عمليات تفريغ الضفة الغربية. كل الأمور تكون خطوة بعد خطوة، وقصر المدة يعطى انتصارا مزعوما لمن بح صوته، ويخلق حالة من الهدوء والرضا لدى المجتمع الدولى بعد «انتهاء الأزمة» لكى يعود بعد ذلك إلى الأمور الأكثر أهمية في أوكرانيا وعلاقات القوى الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين. ولمن لا يعلم فإن حل الدولتين سوف يحدث: دولة فلسطينية واقعة في غزة في مرمى الصواريخ والطيران والمسيرات الإسرائيلية، وهى دولة يمكن إرضاؤها بحقل غاز يكفل موارد كافية، والدول العربية دائما مستعدة لتقديم العون للدولة الفلسطينية الوليدة. الضفة الغربية سوف تشهد العديد من نكبات الأربع والعشرين ساعة، حيث يقوم البلدوزر بواجباته التي تجعل الحياة مستحيلة لمن يريد النزوح لكى يلحق بنازحين ولاجئين سابقين. هذه الاستراتيجية الإسرائيلية قابلة للإجهاض بنفس وصبر يطول، وعزيمة وإرادة قوية؛ ولكن ذلك حديث آخر!.

*نقلاً عن "المصري اليوم"