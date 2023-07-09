تويتر وثريدز.. صراع غير مسبوق

انتهى الفاصل الكوميدى سريعاً، بين أكبر واقوى مالكيْن لمنصات السوشيال ميديا فى العالم، ونزل على الأرض صراع محتدم بين (تويتر) مع منافستها الجديدة (ثريدز)، وبدأت الملامح الحقيقية لمعركة كبرى تتجلَّى منذ الساعات الأولى! ذلك، لأن التعليق التهكمى من (إيلون ماسك)، مالك تويتر، على (مارك زوكربيرج)، رئيس (ميتا)، التى تتبعها (انستجرام) و(فيس بوك)، بأنه يمكن حسم المنافسة بينهما عن طريق معركة مباشرة فى حلبه مصارعة، قد تبدَّد فى الهواء، بعد أن استيقظ العالم على حقيقة مفاجِئة قد تقلب قواعدَ منافسةِ هذه المنصات لبعضها البعض رأساً على عقب، ففى أول يوم لبدء أعمال شركة (ثريدز) الجديدة، الأربعاء الماضى، راحت الأخبار تتصاعد بأسرع من أى بورصة فى التاريخ، ففى أول ساعة طلب العضوية فى الشركة الجديدة 5 ملايين مشارك، وفى آخر اليوم وصل المشاركون إلى 30 مليوناً، فى نحو 100 دولة، وجذبت عدداً من مشاهير الفن والإعلام والسياسة ومن أكبر الصحف والتليفزيونات، بما يؤكد أن التحدى حقيقى وجاد، بل وخطر على مَن ينافس، وأنه لا يجوز التعامل معه باستخفاف، خاصة أن تويتر تواجه منذ عدة أشهر مشاكل هيكلية، بعضها بسبب إصرار مالكها، ماسك، على ارتجال قرارات صادِمة حتى لمستشاريه وخبرائه، يدعمه أنه كان شبه منفرد بالمجال، وهذا ما غرَّه بالتهكم على مشروع زوكربيرج عند إعلان نيته إنشاء منصته المنافِسه.

كان التغير السريع فى موقف (ماسك) شخصياً من أهم المؤشرات على إدراك الواقع الجديد، ليس فى مجرد اهتمامه بمتابعة المشروع المنافس، وإنما فى اتخاذ موقف عملى ضده، بعد أقل من 24 ساعة على بدء أعماله، فقد أرسل محاميه رسالة إلى المدير التنفيذى لشركة ثريدز، بأن تويتر تعتزم حماية حقوقها الفكرية بقوة، وتطالب الشركة الجديدة باتخاذ خطوات عاجلة للتوقف عن استخدام أسرار تويتر التجارية، مع اتهام ثريدز بأنها تُوظِّف العديدَ من مستخدمى تويتر السابقين الذين يعرفون أسرار تويتر.

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كانت أول التعليقات أنه يبدو أن (ماسك) قد أصيب بضعف الذاكرة، لأنه هو الذى فصل أكبر خبراء شركته فى أول قرار له بعد شرائها فى أكتوبر الماضى، فهل كان يتوقع أن يظلوا عاطلين، أو أن يبحثوا عن عمل خارج تخصصاتهم؟.

*نقلاً عن "الأهرام"