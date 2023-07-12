التكبر يسبق السقوط

"حسناً حين كانت المشيئة القدرية

تصنع هذه المخلوقة ذات الجناح المنفلق

وهي المشيئة التي كانت تحرك كل شيء وتدفعه

فإنها كانت تعد لها رفيقاً سيئ الطالع

رفيقا هائلا يبعث على البهجة

شكله هو الجليد في زمن بعيد ومنفصل"

أسطرٌ من قصيدة للشاعر الإنجليزي الكبير - رأس المتشائمين وكبيرهم - توماس هاردي في وصف حادثة غرق سفينة التيتانك في شهر إبريل من عام 1912م الذي تُرى قصيدته (ملتقى التوأمين) في عيون جموع النقاد في ناحية الخرافة والجنوح في الخيال ووحي الأساطير. يتساءل كثر ما الذي جعل تلك الحادثة التي راح ضحيتها 1500 إنسان تعلق في الذاكرة الأدبية والثقافية والعلمية الحديثة، ولم تستطع حربان عالميتان استعرتا بعد فاجعة غرقها المأساوية، وراح ضحيتهما أكثر من 60 مليونا من البشر أن تمسحاها من الذاكرة. هل كان ولايزال في التيتانيك رسالة خفية غيبية أرادت أن تبعث بها من مرقدها في قعر المحيط، وما هي الرسالة؟ ولماذا تستمر في تجديد رسالتها أوبة بعد أوبة؟

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في عام 1898 وقبل غرق التيتانك بـ 14 عاماً ألف مورغان روبرتسون رواية بعنوان (العبث) عن سفينة ركاب بريطانية خيالية مع حبكة تحمل عددا من أوجه التشابه مع كارثة التيتانك. السفينة الروائية هي الأكبر في العالم متحدية للمحيط مثل التيتانيك، تغرق في شهر أبريل بعد أن اصطدمت بجبل جليدي وليس لديها ما يكفي من قوارب النجاة.

كانت ومازالت التيتانك مصدر إلهام لأدب الخيال وغير الخيال، وتُحيى ذكراها بعرض آثار من الحطام الجاثم على عمق 4000 متر تحت سطح المحيط حيث يصل الضغط فيه إلى 6000 رطل لكل بوصة مربعة. روايات وقصائد وأفلام ومسرحيات رسخت كارثة السفينة في أذهان الناس لدرجة أن كلمة تيتانك كانت ثالث أكثر كلمة شيوعاً في الإنترنت بعد عرض فيلم جيمس كاميرون تيتانيك (1997)، الذي أصبح الفيلم الأعلى ربحا في التاريخ حتى ذلك الوقت.

يقول جورج أوريل الروائي المستبصر في عام 1940: "كنت في الحادية عشرة من عمري عندما بدأت الحرب (يقصد الحرب العالمية الأولى). إذا قمت بفرز ذكرياتي بصدق وتجاهل ما تعلمته منذ ذلك الحين، يجب أن أعترف أنه لم يحركني أي شيء في الحرب بأكملها بعمق كما فعلت خسارة التيتانك قبل بضع سنوات. صدمت هذه الكارثة التافهة نسبيا العالم بأسره، ولم تمت الصدمة تماما حتى الآن".

مسمى التيتانك اشتق من خرافة إغريقية عن قوم يدعون التيتان، قوم يتميزون بالقوة والضخامة إلا أنهم أبيدوا في نهاية الأسطورة على أيدي قوم كانوا أجمل منهم. كان الاعتقاد أن السفينة حين تصميمها وبنائها أنها لا يمكن أن تغرق في المحيط، غير أن الذين قد أطلقوا عليها ذلك الاسم ربما لم يشعروا بارتياح لأن مصيرها قد يكون كمصير قوم التيتان. تخيل كأن يُطلق اسم أحد الأمم التي أبادها الله عز وجل مثل اسم قوم صالح أو قوم هود على طائرة مقاتلة ويدعي صانعها أنه لا يمكن إسقاطها كسقوط تلك الأمم الحقيقية فما بالك بتسمية تعلقاً بخرافة شعب أسطوري مباد.

بعد كارثة السفينة أنحى المحققون باللوم على طريقة التصنيع وعدم اتباع الأصول المرعية ورداءة المواد المستخدمة، وسوء تقدير رصد موقع جبل الجليد، وأخيراً جريمة تقليل عدد قوارب النجاة التي كان لايرى لها حاجة لاستحالة غرق السفينة في نظر صانعيها.

رحلات غوص متعددة استكشفت حطام السفينة منذ عدة عقود للتصوير والاستكشاف والمغامرة، لكن ما حدث قبل عدة أسابيع مختلف تماما عن كل المغامرات السابقة، فقد انفجرت غواصة سياحية أطلقت عليها شركة السياحة الأميركية Ocean Gate اسم "تيتان" خلال رحلة استكشافية لمشاهدة حطام السفينة الغارقة وعلى متنها خمسة أشخاص. لا أعلم ما سبب تشبث الشركة الأميركية بهذا الاسم المُتَحَدِي الرامز لأسطورة إبادة، ولا أعلم لماذا لم يصغ مالك الشركة لتحذيرات بعض مهندسيه ومنهم من استقال قبل سنتين - كما تتناقل الصحافة - لاعتراضه على طريقة تصميم غواصة تيتان.

يبدو أن حدث التيتانك وما تبعه من أحداث ارتبطت برمزية التحدي والتعالي يعلمنا درساً هاماً، ويحذرنا من أمر يجب أن نفهمه ويعطينا رسالة واضحة مختصرها (لا تبالغوا بالثقة في أنفسكم، فمتلازمة الغطرسة لها عواقب وخيمة). متلازمة الغطرسة تحدث عندما يطور أشخاص ما في موقع القرار وجهة نظر مكبرة ومنمقة لأنفسهم وقدراتهم، مما يؤدي إلى الثقة المفرطة بالنفس، والهوس بالصورة الشخصية، وازدراء النقد فتكون النهاية مأساوية.