لفترة طويلة من الزمن كان التفكير التآمرى رهينا بالدول المنتمية إلى العالم الثالث باعتباره طريقة سهلة لتبرير التخلف، وإلقاء اللوم على الآخرين لعل ذلك يعفى من العمل والعرق والدموع اللازمة للخلاص من أحوال صعبة. فى الغرب والدول المتقدمة عموما كانت المؤامرة مستهجنة، اللهم إلا من شريحة صغيرة فى أقصى اليمين واليسار تتبنى وتروج لهذه الأفكار التى لا يمكن البرهنة فيها أو إثباتها، هى عادة متروكة لهواجس الناس ومخاوفهم. الآن فإن العالم لا يستطيع إعفاء ما جرى من تمرد على القيادة الروسية من قبل “يفجينى بريجوجين قائد ميليشيا فاجنر من أن زحفه على موسكو، وضرورة تغيير القيادة، هو نوع من إعلان الرأى، أو التهديد لتغيير إستراتيجية الحرب على أوكرانيا. حزمة الأحداث تفتح كثيرا من الأبواب والنوافذ للكثير من نظريات المؤامرة حيث لا أحد يعرف من أين أتت القوات الجوية التى ضربت معسكر الميليشيا، ولماذا كان الاستيلاء سهلا على القيادة العسكرية الجنوبية فى ريستوف حيث لم تكن هناك مقاومة، ولم يجد الجمهور الروسى جهدا إلا فى تصوير الحدث؟ وما هى قصة لوكشينكو رئيس بيلاروسيا الذى قام بالتسوية بمثل هذه السهولة بعد أن كانت المواجهة على الأبواب؟

المؤامرة التى بدت للإعلام العالمى هى ان بريجوجين لم يكن وحده فى الزحف على موسكو، وإنما كان متواطئا معه أحد الجنرالات الروس الكبار كاردوشيف سكيل الذى اختفى بعد الحوادث. الرئيس فلاديمير بوتين نفسه ألقى خطابا مهما على القيادات الأمنية والعسكرية الروسية منوها بالدور الذى قامت به فى إنهاء الانقلاب من خلال الحديث عن دور بطولى فى حماية الوطن روسيا الاتحادية. لم يغب عن عيون المراقبين أن الرئيس الروسى يكون رواية أو Narrative بديلة لما جرى أمام العيون. ما تسرب بعد ذلك عن علاقة جماعات فاجنر فى دول مختلفة، مع تمويل لقائدها مقداره ملياران من الدولارات يجعل حديث المؤامرة يحتوى على كل الشروط: السلطة، والسلاح، والمال.

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نقلاً عن الأهرام