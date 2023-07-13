الذكاء والعمران

كثر الحديث عن الذكاء الاصطناعي, وكما هى العادة فى أحاديث البشر أن يذهب فى اتجاه التفاؤل فيكون كيف أن هذا الفتح الجديد سوف يحل جميع المشاكل الإنسانية؛ فلا تعود حروب ولا مجاعة ولا طاعون. ويذهب آخرون فى اتجاه التشاؤم، حيث يخترق الروبوت حاجز الأحكام البشرية إلى قتل الإنسان أو ينزع إلى انقلاب التحكم والسلطة. للخلاص من هذا التناقض ونزعاته السعيدة أو الحزينة فإن صيحة انفجرت بين المراقبين، بأنه نظرا لأن هذا الذكاء بات حقيقة واقعة، فإن الأفضل لبنى آدم بدلا من المحاججة والجدل والشجار أن يهتم العلماء بالتطبيقات العملية التى سوف تكشف ما تحتوى عليه هذه القفزة التكنولوجية من خير فيكون الإقبال عليها، أو من شر فيكون الابتعاد عنها. آخر التطبيقات العملية كان فكرة استخدام الأدوات الجديدة فى العمران، بمعنى تصميم المنازل والمدن، ملهما بما جاء فى الأفلام السينمائية التى اهتمت بالتاريخ، سواء كان ذلك الذى مضى فى عصور مختلفة منذ وقف الإنسان على قدميه؛ أو ذلك القادم منذ هبطت أقدام الإنسان على سطح القمر.

المسألة على هذا النحو تسير على الوجه التالي: يسبح خيال الإنسان ما شاء له الخيال بين الأفلام المختلفة، ويختار من بينها النموذج الذى يريده، وبعدها يأخذه إلى المتخصصين فى الذكاء الاصطناعى مع ما تيسر له من مساحات ومقاسات فتكون النتيجة هى الحصول على مبتغاه تبعا للعصر الذى يريده. الذكاء الاصطناعى سوف يقوم بمهمة تكييف الرؤية التاريخية، ماضيا أو مستقبلا، على المقاسات التى يريدها الإنسان فيظفر بقصر هارون الرشيد أو بقصر آخر لآخر القياصرة أو الفراعنة أو الخلفاء أو ما يتناسب مع كوكب المشتري. الفكرة هكذا لن تستبعد الإنسان الذى له الذكاء الطبيعي، فلو ترك الأمر على حاله فإن الفوضى المعمارية سوف تكون مضمونة، حيث تتزاحم تصميمات تختلف وتتناقض فى المدن والبلاد. وهنا تحديدا يأتى التنظيم أو السياسة التى هى إبداع خاص بالبشر وحدهم.

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*نقلاً عن "الأهرام"