حقل الدرة وأمن الكويت

يعتبر حقل الدرة المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية من بين أكبر ٣٠ حقلاً للغاز في العالم، وهنالك تقديرات عدة لاحتياطيات الغاز في هذا الحقل، والرقم الأكثر موثوقية هو ١٥ تريليون قدم مكعبة، ويمكن أن يفي نصيب الكويت من إنتاج الحقل بمعظم احتياجات الاستخدام المحلي، والحقل أيضاً يحتوي على كميات محدودة من النفط. وقد تم الاتفاق في العام الماضي بين الكويت والسعودية على البدء بعمليات التحضير لتشغيل الحقل وإنتاج الغاز، إلا أن إيران دخلت على الخط مؤخراً مطالبة بحصة من إنتاج الحقل، بينما تعتقد الكويت والسعودية أن الحقل هو حق خالص لهما من دون إيران، ولا يجد البلدان أي أساس قانوني لهذه المطالبة. والكويت سبق أن طالبت مراراً وتكراراً بتحديد الحدود البحرية بينها وبين إيران، كما تم مع المملكة العربية السعودية، حيث تم الانتهاء من تحديد الحدود البحرية قبل أكثر من عامين، وباتت حقوق الطرفين معروفة ومعتمدة في المياه الإقليمية، فليس من الواضح لماذا لا تبادر إيران إلى الموافقة على ترسيم الحدود البحرية على غرار السعودية.

إن ترسيم الحدود البحرية مع إيران ينهي النزاع حول حقل الدرة، ويتلافى أي خلافات مستقبلاً حول الحقول الأخرى التي لم تستكشف حتى تاريخه والحقول النفطية المستكشفة ولم يتم المباشرة بالإنتاج منها.

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إن إيران لديها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع دولة قطر، فلماذا تستثنى الكويت من التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إيران، علماً بأن الكويت تاريخياً وحتى يومنا هذا حريصة على إقامة علاقات طيبة مع إيران، وتأمل ألا يؤدي الخلاف حول حقل الدرة إلى تعكير صفو هذه العلاقات، وألا يتطور هذا الخلاف إلى ما لا تحمد عقباه. ونرجو أن تبادر كل الأطراف إلى احتواء هذا الملف في أقرب وقت من خلال التفاوض المباشر أو من خلال التحكيم الدولي، والكويت توافق على الاحتكام إلى القانون والاتفاقيات الدولية، وترفض فرض سياسة الأمر الواقع. إن الاحتكام إلى القانون هو النهج الذي ارتضته الكويت حكومة وشعباً، وهذا ما تطبقه في علاقاتها مع جميع دول العالم.

وموضوع حقل الدرة يبرز أهمية تعزيز الأمن الإستراتيجي الخارجي، وذلك من خلال اتفاقيات الدفاع المشترك، وذلك حفاظاً على استقلالية الكويت وثرواتها وحدودها، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع المضطربة في المنطقة.

إن الموضوع الأمني بالغ الأهمية، فلا قيمة لاقتصاد وخطط وقوانين في ظل أي خلل في الجانب الأمني. لذلك، يجب أن يعطى أمن البلاد أولوية قصوى، فمن حق شعب هذه البلاد والمقيمين على أرضها أن يشعروا بالأمن، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وبالله التوفيق.

*نقلاً عن "القبس"