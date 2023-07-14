الخارجية الأمريكية تقول إن عضوية أوكرانيا فى الناتو غير ممكنة حاليا... والناتو يعلن عن خطة دفاعية لمواجهة روسيا، ولكن ليس هناك جدول زمنى لضم أوكرانيا...، وروسيا والصين على أجندة الناتو، فى اليوم الثانى لقمته فى فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا).... هذه نماذج من عناوين الأخبار التى كثرت فى الايام الأخيرة! ولكنى أعتقد أن البعض - ولهم حق- قد لا يعرفون ماهو. الناتو؟ كلمة ناتو بالإنجليزية تتكون من الحروف الأولى لمنظمة حلف شمال الأطلنطى (أى شمال المحيط الأطلنطى أو الأطلسى). هذا الحلف أو التحالف تشكل منذ ما يقرب من 75 عاما فى عام 1949 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية قى 1945 من اثنتى عشرة دولة غربية هى: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا وكندا، والنرويج، والدنمارك، وهولندا، والبرتغال، وأيسلندة ولوكسمبورج.... لماذا تشكل ذلك التحالف؟ تشكل هذا التحالف بعد الحرب العالمية الثانية، التى كانت حتى حينها أكبر حروب التاريخ، (من 1939 إلى 1945). ومع أن الانتصار فى الحرب كان من نصيب الحلفاء الذين كان الاتحاد السوفيتى من بينهم و تكبد أكبر الخسائر فيها، إلا أنهم سارعوا بعد الحرب، ليعزلوا الاتحاد السوفيتى (خلف ستار حديدى، وفق تعبير ونستون تشرشل فى حينها) ويتكتلوا فى حلف شمال الأطلسى، الذى ضم تباعا مزيدا من الأعضاء. ولم يقف الاتحاد السوفيتى صامتا إزاء تشكيل الناتو، وقام فى عام 1955 بتشكيل تحالف عسكرى مضاد هو حلف وارسو فى عام 1955 من كل من: ألمانيا الشرقية وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والمجر وبلغاريا وألبانيا إلى جانب الاتحاد السوفيتى. ومع أن حلف وارسو انهار وتفكك مع انهيار النظم الشيوعية، وعلى رأسها فى الاتحاد السوفيتى نفسه، إلا أن روسيا كأمة عريقة منافسة، لاتزال تمثل تحديا للقوى الغربية، التى لاتزال بدورها تنهمك فى حشد الناتو ضدها...!

*نقلاً عن "الأهرام"

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