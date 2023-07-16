التضليل الإعلامى بين روسيا وأوكرانيا

صارت الحرب الروسية الأوكرانية وسيلة إيضاح لدارسى الإعلام عن دور الإعلام فى حملات التضليل التى تقوم بها الجبهتان، خاصة مع انحياز أطراف قوية لأوكرانيا، بكل الأسلحة وكذلك بالإعلام. واستُخدِمَت فى ذلك حيل كثيرة: ببث أكاذيب، وحجب حقائق، وبتعمد تمرير جانب واحد من واقعة..إلخ. والأمثلة على هذا أكثر من أن تُحصَر فى مقال. ومن هذا إعلان أوكرانيا عن هجوم عسكرى مضاد قوى يقلب الأوضاع العسكرية ويضرب القوات الروسية بشدة، ثم بعد تأخر الهجوم المزعوم كثيراً قيل إنه بدأ بالفعل وإنهم فضلوا عدم الإعلان عن انتصارات هنا وهناك. وعلى الناحية الأخرى، فإن اللعب أكثر إحكاماً وتعقيداً، وأكثر إرباكاً للجميع، وفيهم الخبراء العالميون، بل وحتى الشعب الروسى نفسه، فقد أعلنت المنابر الروسية الرسمية ما سمَّته تمرداً مسلحاً لشركة فاجنر ومعهم قائدهم الخطير بريجوجين، الذى كان يُعرَف بأنه من أقرب المساعدين لبوتين، وقيل إن فاجنر تمردَّت وجمعت قواتها فى مسيرة نحو موسكو، ونُسِب إلى قائدها أنه قال إنهم سيقومون بتغيير الرئيس، وضربت الدهشة كل الأطراف عبر العالم وارتبكوا وانشغلوا بمتابعة المسافة المتبقية لفاجنر حتى اقتربت من موسكو بـ800 كم فقط، مع تعجب الجميع من غياب كامل لأى مواجهات ضد المتمردين، وأذاع الإعلام الروسى كلمات لبوتين يقول إنها طعنة فى الظهر، وإنها خيانة عظمى. واشتغلت ماكينات التحليلات فى الغرب عن أن هذه بداية النهاية لبوتين، وأنها دليل على أن الصراعات فى روسيا أكبر مما كان يُظَن، وصارت مسألة إعلان هزيمة روسيا فى أوكرانيا محسومة. ثم إذا بأخبار مفاجِئة على النقيض، من موسكو، عن إبرام اتفاق بين روسيا وفاجنر على انتقالهم بقياداتهم وسلاحهم إلى بيلاروس، مع إسقاط أى مساءلات قانونية ضدهم، ثم أعلنت بيلاروس إن قائد فاجنر لا يزال داخل روسيا، ثم بعدها قيل إنه التقى ومعه بعض قيادات فاجنر مع بوتين شخصياً فى الكرملين! مما جعل بعض المراقبين الغربيين يؤكدون إن الموضوع كله خديعة كبرى طُبِخَت جيداً على يد بوتين، لإلهاء الغرب عن رصد ومتابَعة شئ ما آخَر كان يقوم به!

آخِر الأمثلة فى خبر من الصحافة الألمانية عن أكبر خطة عسكرية للناتو فى مواجهة روسيا، وكأن حرباً عالمية بدأت!

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نقلاً عن الأهرام