بيرتس كشف سرّ البرهان وحميدتي

ربما كان المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، الأكثر تعبيراً عن الأسباب التي تحول دون نجاح الوساطات والمبادرات الإقليمية والدولية، في وقف القتال بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بعد ثلاثة أشهر على اندلاعه.

قال بيرتس: "لا يزال كلا الطرفين المتحاربين يعتقدان أنّ في وسعهما الانتصار في الحرب، لذا يقبلان المبادرات الديبلوماسية حين يعتقدان أنّها قد تساعدهما في تحقيق أهدافهما". وانطلاقاً من هذا الواقع، أتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "حرب شاملة في السودان".

مادة اعلانية

وتحوّل القتال إلى حرب شاملة، فكرة أفزعت دول الجوار السبع، التي تداعت إلى اجتماع على مستوى القمّة في القاهرة الخميس الماضي، في مسعى إلى الحؤول دون تمدّد النزاع الذي دفع حتى الآن بـ600 ألف لاجئ إلى الدول المجاورة، وأبرزها مصر وتشاد وجنوب السودان.

ولا يبدو أنّ البرهان أو حميدتي في وارد تلقّف المساعي الخارجية، إن لم تكن تصبّ في مصلحتهما. البرهان اتخذ موقفاً سلبياً من المبادرة الإقليمية التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد". وتستند المبادرة إلى لجنة رباعية برئاسة كينيا وتضمّ إثيوبيا والصومال وجنوب السودان. وكانت اللجنة ثلاثية برئاسة جنوب السودان، قبل أن يتمّ توسيعها في حزيران (يونيو) الماضي بضمّ إثيوبيا ونقل الرئاسة إلى كينيا.

وإشترط البرهان لإيفاد ممثل له إلى الاجتماع الأول للجنة في أديس أبابا الاثنين المقبل، أن تتخلّى كينيا عن رئاسة اللجنة وتُعاد إلى جنوب السودان. ويتهمّ البرهان كينيا بدعم قوات الدعم السريع.

وقبل ذلك، كان البرهان طالب بتغيير شخص المبعوث الأممي، بعد اتهامه أيضاً بالانحياز إلى قوات الدعم السريع. وكأنّ بقائد الجيش السوداني يفتش عن أي عذر كي يتنصّل من كونه يتحمّل مسؤولية كتلك التي يتحمّلها حميدتي في دفع السودان إلى الحرب.

وليس هذا الجهد الإقليمي الوحيد الذي يفشل في وقف الحرب. فقد سعت السعودية والولايات المتحدة عبر اجتماعات في جدة بمشاركة ممثلين عن البرهان وحميدتي، للتوصّل إلى هدنة ثابتة، تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين بالقتال في الخرطوم وأم درمان وخرطوم بحري. لكن كل الهدنات التي أُعلنت لم تصمد إلاّ نسبياً وبما لا يلبّي أدنى الحاجات الأساسية للمواطنين السودانيين الذين ضاقت بهم سبل العيش من جرّاء القتال، ومنهم من يريد أن ينجو بحياته بالفرار إلى الخارج، ومنهم من يريد الحصول على قوت يومه الذي حُرم منه بسبب المعارك، وآخرون يريدون دفن موتاهم الذين تتعفّن جثثهم في العراء، في أشدّ صور الحرب بشاعة ووحشية.

الفشل تلو الفشل في التزام الهدنات المعلنة، دفع بواشنطن إلى تعليق جهودها الديبلوماسية. وبعد ذلك، أتى التحرّك الإقليمي من "إيغاد"، ثم من دول الجوار.

والعبرة المستفادة من كل ذلك، هي أنّ الجهود الديبلوماسية، يجب أن تركّز على القوى المدنية، وإبراز دور المؤيّدين للديموقراطية فعلاً وليس قولاً، وعدم الركون إلى وعود يُطلقها طرفا الحرب.

إنّ السودانيين يسابقون الزمن نحو أسوأ كارثة إنسانية بفعل الحرب، وهم الذين يعانون أصلاً من الجوع والأوبئة والتشرّد. وفوق كل ذلك، أتت حرب البرهان وحميدتي، لتقتلع ما تبقّى من أمل في إمكان أن يسود السلام.

وإلى كل المخاطر الإنسانية، يقف السودان في حال استمرت الحرب، على شفا التفكّك السياسي مرّة أخرى، وإلانزلاق إلى فوضى عارمة تتجاوز حدود البلاد.

ولعلّ الخوف من انتقال النيران السودانية إلى الجوار أو تورّط الجوار فيها، هو ما يحمل الدول الإقليمية على التحرّك وطرح المبادرات، علّ إحداها تفلح في لجم الكارثة. لكن المؤسف، أنّ كل الحديث عن السلام يقع على آذان صمّاء من قِبل البرهان وحميدتي.

ومن هنا، أصاب فولكر في وصف ما يفكّر فيه الجنرالان.

نقلاً عن النهار