"ناتو-2"... ولادة جديدة في فيلنيوس

كان يمكن أن يكون كل شيء روتينياً في قمّة فيلنيوس، إلاّ أنّ الإثارة التاريخية كانت طاغية. فقد رسمت قمّة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس ولادة جديدة للناتو، لا تقلّ في أهميتها عن الاجتماع التأسيسي في بروكسل عام 1949.

منذ ولادته، مرّ الحلف بثلاث حقبات. بدأت الحقبة الأولى بعد خطاب جوزف ستالين في عيد العمال 1946، معلناً، أنّه بعد النازية، صار العدو الرئيسي للإمبريالية والرأسمالية، وتلقّت أحلام الغبطة الأوروبية بسلام دائم صفعة روسية. لكن انقلاب 1948 في تشيكوسلوفاكيا على الحكومة الديموقراطية، هو الذي أذن بولادة حلف "ناتو" من رَحم تهديدات ستالين. وقبرت لعقود أوهام دمج روسيا في منظومة ما بعد الحرب.

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بعد سقوط السوفيات، سادت في الحقبة الثانية أوهام سلام مديد في أوروبا، وإمكان جذب روسيا عبر تقزيم أوروبا لجيوشها، وتعميق العلاقات الاقتصادية معها. ووصل الأمر بالناتو أنّه، رغم العدوان 2008 على جورجيا، صنّف روسيا في 2010 كشريك وثيق.

الحقبة الثالثة: بصفعات متتالية من فلاديمير بوتين في القرم عام 2014، ثم سوريا ثم الدونباس، بدأت صحوة أوروبا الكسولة، لتتكرّس بغزو روسيا- بوتين لأوكرانيا. تطلّب الامر وقتاً للملمة أطراف الحلف، بعد بتر التراخي والتفكّك والتناقضات، إلى أن وصلنا إلى فيلنيوس.

نعم، قمّة فيلنيوس كانت منعطفاً تأسيسياً جديداً لـ"ناتو-2". وبعد مساومات دبيلوماسية مضنية، بلغ التشويق أشدّه عشية المؤتمر. فهل سيتجاوز الغرب شططه "الديموقراطي"؟ وهل يختم خياره بإعادة إثبات وجوده في عالم متحوّل وخطر؟ والأهم، هو ذلك الحضور الوازن لزعماء الغرب الاستراتيجي الآخرين في آسيا والباسيفيك، ليكون ثقلاً كونياً فريداً. وصرنا نتحدث عن 72% من الاقتصاد العالمي. لتعود الجيو- استراتيجيا لتصبح أساس المقاربة الغربية للشؤون الدولية.

لكن ما هي التحدّيات الجوهرية التي واجهت القمّة؟

التحدّي الأول هو إعادة تعريف البُعد الاستراتيجي كحلف لليبرالية والديموقراطية ضدّ الأوليغارشية، ليصبح ردع روسيا واستعادة المبادرة الاستراتيجية ليس فقط في الأطلسي، بل في الباسيفيك والهندي. وتبلور الهدف نحو تشكيل طوق ردع ممتد من البلطيق إلى الأسود وصولاً إلى المتوسط.

تلت ذلك تحوّلات جوهرية في عقيدة الدفاع الجماعي والالتزام بالإنفاق لأجيال مقبلة. وصارت خطط الـDASS بمثابة الحمض النووي للدفاع الجماعي عبر خطط دفاع إقليمية مفصّلة، تتكامل فيها القوات، والقدرات، والقيادة والسيطرة. ليوفّر الحلف 300 ألف جندي في حالة تأهّب قصوى، منهم عناصر قتالية جوية وبحرية كبيرة.

بذلك تبلور التحدّي المباشر الثاني أمام الحلف. فإلى جانب جيشها وصناعاتها المدنية والعسكرية التي لم تكسرها أوهام السلام الاوروبي، تستعيد تركيا أهميتها المركزية من موقعها ومن دون منازع، ولتستعيد دورها، عموداً استراتيجياً يمتد في البحر الأسود والشرق الأوسط ووسط آسيا والقفقاس والبلقان.

الحب هنا ليس من طرف واحد. وتعرف تركيا أن ليس ثمة تهديداً أخطر لها من انهيار الدفاعات الأوكرانية، لتكتسح روسيا استراتيجياً وسط أوروبا وضفاف البحر الأسود، مع تداعي مقوّمات الدفاع الاستراتيجي لدول ساحله.

وبعد أن راهنت تركيا على بديل للجفاء الأوروبي، في الشراكة مع روسيا، لعلّها تصبح عقدة لتوزيع الطاقة من آسيا نحو أوروبا، وبعد أن تعاملت أوروبا مع تركيا بصلفها المتعالي المعهود، انهارت هذه الأوهام تحت أقدام مغامرات بوتين، لتستعيد أوروبا وتركيا حبهما المشاكس التليد، لكن بعد ان رفعت تركيا رصيدها التفاوضي بما يتجاوز لعبة النفاق الأوروبي.

السويد، التي صمدت أكثر من ثلاثة قرون على حياد - لم يكن عذرياً تماماً- ألقت بقفاز حيادها في وجه بوتين. وأمام هذه المخاطر، بهتت أسباب العبث الفادح واستمرار التلطّي خلف ذرائع الخصومة مع تركيا. وسادت من جديد أولوية الجيو- استراتيجيا في خيارات السويد.

كانت أوكرانيا التحدّي الثالث لتصبح فصل المقال. فلو وضعنا جانباً 500 مليون دولار لأوكرانيا، لإعادة بناء قطاعها الدفاعي والأمني، لتصبح قواتها قابلة للتشغيل المتبادل مع قوات الناتو، هناك درس لقنته أوكرانيا لأوروبا، إذ أثبتت حقّها في "أن تسحب من روسيا حق الفيتو في عضوية الحلف". وكما مع فنلندا والسويد، تمّ تسريع آليات القبول. لكن ما لم يُقدم بوتين على التصعيد الاستراتيجي الكبير، فلن يحصل انضمام متسرّع قد يزوّد بوتين بذريعة خيار شمشوم.

لكن أوكرانيا صارت أطلسية موضعياً وحتمياً، بل صارت مطلباً لأعضاء الحلف أنفسهم. إذ أثبتت أنّها تتمتع بنواة عسكرية صلبة في الصناعة والقدرات والعقيدة العسكرية على حدّ سواء.

لم تثبت معركة أوكرانيا إفلاس العقيدة الغربية حول نهاية عهد الدبابات والمدفعية فحسب، بل أثبتت، خلافاً لمبدأ اللامركزية في القيادة في الحلف، عبر تفويض سلطة صنع القرار للمرؤوسين. أثبتت أوكرانيا أنّه حين تكون الحرب على جبهة واسعة يشكّل فيها الجنود المجنّدون 70 %، لا بدّ من الدمج بين الرؤية اللامركزية وتكاملها مع القيادة. يُجمع الخبراء الآن، أنّه ليس أفضل من الأوكرانيين لكسر جموح بوتين، وتقوم أوكرانيا بذلك، من دون توريط الحلف في حرب واسعة.

إنّها حرب مصيرية لأوكرانيا وأوروبا. فلو توقفت روسيا عن القتال، سيكون هناك سلام. لكن إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فستنتهي كأمّة، وسيكون بوتين متواضعاً لو قبل بأقل من السيطرة المباشرة على شرق أوروبا من جديد.

لذلك، لا شك في أنّه، ما لم تتوفّر المظلّة النووية، فإنّها بعدما تخلّت عن سلاحها النووي إثر انهيار السوفيات، ستعود أوكرانيا لإنتاجه من جديد. لذلك تصبح عضوية أوكرانيا مطلباً أوروبياً. وخلافاً للدول الأصغر، لم تطلب أوكرانيا قط من الحلف نشر قواته على الأرض، بل أضعفت القوة الإجمالية لروسيا بإجبارها على حرق العتاد والذخيرة بمعدّل مذهل.

تطلّب الأمر الكثير من حكمة مترنيخ وبسمارك لنصل لفيلنيوس. ورغم المؤسسات الهائلة للحلف، جعل هذا التطريز الديبلوماسي البارع أمر التجديد للأمين العام شتولتنبرغ، مفروغاً منه.

أما الصين، التي تطرّق إليها الحديث بجدّية في فيلنيوس، فإنّها تراقب من كثب الثمن او المكافأة الذي ستحصل عليه روسياً. وهي تتعلّم جيداً من إخفاقات موسكو العسكرية ومن استجابة المجتمع الدولي.

في نهاية الأمر، تكمن الطامة الكبرى، بالنسبة لروسيا، في حقيقة أخرى، إذ راج لعقود وهم الشيوعية خياراً بديلاً عن الديموقراطية الليبرالية وكنموذج للتنمية وبناء الدول. أما روسيا الراهنة، وبغض النظر عن مآلات الحرب، فإنّها لا تملك من هذا الوهم الاّ شبق الفساد. ولن تساعدها لا شنغهاي ولا لعبتها الاستراتيجية الدامية، الاّ في تأخير الأفق الديموقراطي الطبيعي لشعب روسيا العظيم.

نقلاً عن النهار