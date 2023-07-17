بالضبط.. وين تبونا نروح؟!

أصدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية مشكورة بياناً مختصاً يستحق أن يكتب بماء الذهب حذرت ضمنه أشد التحذير من تدخل السياسة بالاقتصاد مما يضر بالاثنين، محذرة من أن سوق النفط سيتعرض في المستقبل القريب لتحولات رئيسة تحد من أهميته كسلعة استراتيجية وتتسبب بالتبعية بخفض سعره ليصل بنا إلى شبح عجز الميزانية العامة وما يتلوها من إجراءات تقشفية ستمس جيب المواطن ومستوى الرفاه الذي يعيشه وقد يمس لاحقاً سعر صرف الدينار اذا ما استمر العجز في غياب بدائل مداخيل النفط.

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وأشار البيان النذير والمستشرف للمستقبل لتخلف الكويت عن شقيقاتها الخليجيات عن خلق بدائل للنفط عبر التحول للمركز المالي والتجاري والاستثماري الذي جعلته التشريعات المتشددة والطاردة أقرب لسابع المستحيلات في التحقق، وواضح عدم صحة جعل الصناديق السيادية التي يمكن أن تربح أو تخسر البديل الوحيد للنفط والأفضل من ذلك ما قام به الأشقاء بالخليج من استخدام الصناديق لخلق اقتصاد حقيقي موازٍ قائم على الخدمات والسياحة والاستثمار والصناعة والفندقة والزراعة وتوطين الشركات العالمية، والمحزن ألا يوجد في الأفق الكويتي الذي تتحكم به السياسة والقرارات المستعجلة التي لا تقوم على دراسات الجدوى الاقتصادية شيء من هذا.

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آخر محطة:

1 - الإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره لتنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره يرتبط بزمن وأموال تخصص له فإذا لم نقم به خلال هذه الأيام وانتظرنا حتى وقوع الكوارث الاقتصادية، حينها يكون الوقت قد فات ولن تنفع حينها أي أفكار عقلانية فلنخاف الله في بلدنا ومستقبل أجيالنا.

2 - القناعات الشخصية للافراد والنواب يجب ألا تلقي بظلالها على التشريع ومحاولة فرضها على البلاد والعباد، يجب أن تستبدل بتشريعات مرنة ومنفتحة تساعد على خلق المركز المالي الحلم فلسنا أكثر إسلاماً وإيماناً من الدول الخليجية الأخرى وبدون المركز المالي وين تبونا نروح؟!

نقلا عن النهار

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