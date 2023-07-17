نَصّاب هارب من 400 حُكْم!

ينبغى أن تكون هنالك وقفة عامة، لا يُلقَى العبءُ فيها على الحكومة وحدها، وإنما أن يشارك فيها كل الهيئات والأفراد الذين لهم صلة بالموضوع، وذلك لتغيير بعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتعامل مع النصّابين، ليس فقط لأن عمليات النصب لاتزال مستمرة، ولكن لأن النصب تفشى وتطور إلى حد أن نصاباً واحداً تحصَّل فى عملية نصب واحدة على ما قيمته 2٫5 مليار جنيه مصرى من ضحاياه(!)، بل وإنه كان مستمراً فى جرائمه بينما هو مطلوب جنائياً لتنفيذ 400 حكم قضائى ضده فى هذه النوعية من الجرائم! ثم أنه لم يُضطَر إلى الهروب خارج البلاد، ولا إلى الاختفاء فى الصحراء، أو بجوار الحدود، ولا إلى التنكر وإخفاء ملامحه، بل وصلت التحريات الأمنية إلى أنه كان فى الدقى، بالقاهرة الكبرى، يتحرك باطمئنان! ثم إن نصبه يركز على مشروعات الإسكان، التى من المفترض أنها تنشر إعلانات علنية مكثفة على منابر الصحف والتليفزيون!

تطرح هذه الحالة أسئلة كثيرة مهمة، منها: ما هى الثغرات التى ينفذ منها أمثال هذا النصاب، خاصة فى الإفلات من عمليات المُتابَعة أثناء اقترافه جرائمه، ومن المُلاحَقة لتنفيذ الأحكام القضائية التى تصدر ضده والتى تتراكم إلى هذا الحد؟ وكيف تظل رخصة ممارسته لعمله سارية بعد كل هذه الجرائم، ودون أن تصدر جهة رسمية ما تحذيراً للمواطنين من التعامل معه، فتكون الرخصة غطاء يخدع الضحايا ولا يشعرون بالخطر إلا بعد وقوع الكارثة وضياع تحويشة العمر؟

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هذه طفرة نوعية فى تطور عمليات النصب التى كانت حتى وقت قريب، ولا تزال فى بعض الحالات، تقوم على الدجل والشعوذة وعلاج العمليات السفلية، واستعادة الحبيب..إلخ، ولا يكون ضحاياها إلا من البسطاء، حتى لو كانوا على درجات مختلفة من التعليم. أما الحالة المطروحة فلا يمكن لوم أى من ضحاياها ووصمه بالغفلة، لأنه من الصعب حتى على المواطن اليقظ أن يكتشف مثل هذه الالتواءات وأن يتوقع توابعها، حيث يحرص النصاب على أن يكون كل ما يمارسه عامِلاً مساعداً فى إخفاء جريمته، بمثل الإعلانات العلنية، ومكتب الإدارة والتعاقدات الأنيق، حيث موظفون لا يعرفون أنهم مشاركون فى عمليات نصب، ولديهم مهارات التعامل مع الجماهير..إلخ.

نقلا عن الأهرام