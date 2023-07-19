تقديراً للغربيين الذين احترموا ثقافتنا

حسناً وجميلاً فعل أهل الإمارات قيادة وشعباً في رثاء المؤرخ «الإماراتي» ابن الجزيرة البريطانية بيتر هيليير تقديراً لهذا الرجل الذي قدّم رحيق عمره وخبرته لخدمة التراث والثقافة والتاريخ في أرض الإمارات العربية المتحدة.

الراحل قدِم من الصحافة في بريطانيا، عشقاً لأرض الإمارات وثقافتها، وشارك بيتر الراحل إبراهيم العابد، في مرحلة تأسيس وكالة أنباء الإمارات (وام)، كما يُعدّ مؤسس قسم اللغة الإنجليزية فيها، وقد ألّف كثيراً من الكتب حول مواضيع تخص البيئة والتراث الأثري الغني في دولة الإمارات، وعمل صحافياً ومؤرخاً ومستشاراً في مجال النفط.

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من أهم أعماله قيادة مشروع لإجراء عملية تنقيب عن الآثار في جزيرة صير بني ياس في موقع أثري لدير يبلغ عمره 1400 سنة، ويُعدُّ أحد أقدم المكتشفات الأثرية المسيحية في المنطقة.

قال عنه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تويتر: «فقدنا برحيله نموذجاً للالتزام والعطاء، سنظل نتذكره، وسيبقى ما قدمه إلى الإمارات حاضراً في ذاكرتها على الدوام».

استذكرتُ هنا جملة من المؤرخين والباحثين والرحالة والكشّافين الغربيين الذين خدموا الجزيرة العربية قاطبة بأعمالهم وبحوثهم ومسوحهم الميدانية، التي لولاها لخسرت ثقافة الجزيرة العربية شطراً كبيراً عظيماً من ذاكرتها وعلمها.

درج الرحالة الأجانب من أوروبا خصوصاً، على الجولان في ربوع الجزيرة العربية، منذ أول رحّالة ضربت قدماه أرض نجد وبقية الجزيرة العربية إلى يومنا هذا، وربما يُعد الرحّالة الألماني (كارستن نيبور) الذي خدم الدولة الدنماركية - ولذا عده البعض دنماركياً - هو أول رحّالة قدّم وصفاً علمياً للجزيرة العربية خصوصاً وسطها.

نيبور عالم الخرائط والرياضيات عاش في الفترة ما بين 1733 - إلى 1815

قبل ذاك زار الحجار رحّالة - وربما جواسيس - أوروبيون مثل كابوت وستيزن، وقدّموا وصفهم المثير للحجاز وحياتها، وفي عام 1806م جاء الرحالة الإسباني دومنغو بادليا الذي عُرف باسم الحاج علي بك العباسي، وشاهد موكب الإمام سعود بن عبد العزيز في مكة.

ولا نغفل جهود الرحالة السويسري العظيم لويس بركهارت الذي عاصر حروب الدولة العثمانية بواسطة والهيا المصري على الدولة السعودية الأولى، وكان يراقب وهو في جدّة، ونثر لنا موادّ تاريخية نادرة عام 1814.

يظل في نظري، الباحث والرحالة والسياسي والمستكشف والمؤرخ، البريطاني - السعودي (جون فيلبي) أو الحاج عبد الله فيلبي، أعظم «غربي» خدم تاريخ وثقافة وجغرافيا المملكة العربية السعودية، يستحق أن يكون له تكريم واحتفاء خاص، وبعث لتراثه العلمي، للعموم، وتدارس خلاصاته وبحوثه حول الحضارة السعودية.

العلم رحم بين أهله... والحكمة ضالّة المؤمن.

*نقلاً عن "الشرق الأوسط"