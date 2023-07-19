نفوذ مصر في أفريقيا

اتفق الرئيسان المصرى والإثيوبى على صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، فى لقاء جمعهما مؤخراً فى القاهرة، وقد رأى محللون أن إثيوبيا تحاول كسب الوقت لصالحها، ولم تبد إلا التعنت، ورأى آخرون أن اللقاء عكس تراجعاً من الجانب الإثيوبى، الذى سيوافق فعلياً على اتفاق ملزم حول السد، وتنتهى المشكلة.

وجهة النظر التى تقول بالتحول الإثيوبى ذكرت أسباباً جديرة بالتسجيل، ذكرها الإعلامى والباحث السياسى أحمد مبارك:

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أولاً: الوقت فى صالح مصر وليس فى صالح إثيوبيا، لأن مصر تزداد قوة كل يوم، لأنها تعمّق علاقاتها الاستراتيجية مع دول العالم الكبرى، بعد أن أصبحت مركزاً عالمياً لتداول الطاقة والتجارة الدولية والربط بخطوط الغاز مع أوروبا، ما جعل أوروبا فى حاجة إلى مصر أكثر من أى وقت مضى، بعد الاستغناء الأوروبى عن الغاز الروسى.

- الدور المحورى القادم لمصر فى إمداد أوروبا بالهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائى، كون مصر بوابة تصدير الكهرباء الأفريقية والخليجية لأوروبا، كما أن الصين تحتاج إلى مصر، لأنها مركز طريق الحرير الجديد، كما أن أمريكا تريد سحب مصر من معسكر الصين وروسيا.

- اتساع نفوذ مصر فى أفريقيا، فأبى أحمد يرى الزعماء الأفارقة يمتدحون مصر، ويشاهد مصر وهى تحتضن طرفى النزاع السودانى، ناهيك عن الاتفاقات الأمنية بين مصر والجوار الإثيوبى.فى هذا الاتجاه أضيف أن وزارة دفاع النيجر أعلنت عن تلقيها أسلحة ثقيلة ومدرعات من مصر، لمساعدتها فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدريب القوات النيجرية على تأمين المناطق الحدودية لتأمين البلاد ضد هجمات القاعدة وداعش، ما يؤكد دور مصر الإيجابى فى مجال حفظ الأمن فى أفريقيا.

- حتى الدول الإقليمية التى كانت داعمة لأبى أحمد، مثل تركيا، بدأت مصر فى تحييدها.

- إن مصر استنفدت كل الحلول، ووزير الخارجية المصرى قال فى تصريحات منشورة: إن مصر لن تذهب لمجلس الأمن مرة ثانية بشأن ملف سد النهضة، ولدينا خيارات لحماية أمننا المائى.

فآبى أحمد هنا أمام خيارين: إما الموافقة على مطلب مصر، باتفاق قانونى ملزم، أو مواجهة قوة مصر العسكرية، وما حدث فى أوكرانيا ما كان ليغيب عن آبى أحمد، لو سمح لبلاده -بإيعاز من قوة معينة- بالتوريط فى حرب مع مصر، ثم يكون مصيره (كارت محروق) كمصير رئيس أوكرانيا.

ولا بد هنا من التأكيد على أن مشكلة مصر ليست مع السد، بدليل أنها تبنى أكبر سد فى تنزانيا، ولكن مشكلتها فى سنوات الملء، خاصة أثناء الجفاف الطويل، وهو ما يؤثر على حصة مصر من المياه.

وإلى الآن هذا لم يحدث لسببين:

١- مشكلات فنية فى السد نفسه.

٢- الفيضان الذى جاء كبيراً.

إثيوبيا تقوم بملء السد على 4 سنوات، ومصر طالبت بـ10 سنين، ثم تنازلت إلى سبع، وخلال الثلاث سنوات الأولى تم ملء 12 مليار متر مكعب فقط، وهذا ما جعل وزير الرى الإثيوبى يقول - فيما نقلته الجزيرة القطرية-: «سنكمل ملء السد بالكامل فى 13 سنة إذا استمرت وتيرة الملء بهذه الطريقة»، يعنى ضعف المدة التى تريدها مصر.

الشهور الأربعة المقبلة سوف تثبت ما إذا كانت إثيوبيا قد غيرت موقفها المتعنت وفق المعطيات سابقة الذكر، أو أن موقفها كما هو لم يتغير.

*نقلاً عن "الوطن"