"كيت كات"... سلاح البريطانيّين في أوكرانيا؟

بين اندفاع بوريس جونسون المبالغ فيه إلى نصرة أوكرانيا، وواقعية بن والاس وزير الدفاع البريطاني حيال صراعها، ترتسم معالم "ورطة" تواجه حرب كييف ضد الغزاة الروس. فلا الدعم المنفلت من كل الضوابط يفيدها، ولا ترضيها المساءلة الصريحة التي تسعى إلى تصويب طريقة تعاملها مع العالم الذي يقف إلى جانبها بكل ما أوتي من أسلحة وذخائر وتصريحات سياسية.



بدا والاس الذي يستعد للخروج من الوزارة ومن مجلس العموم، محبطاً خلال قمة فيلينيوس الأخيرة لحلف شمال الأطلسي (ناتو). خاب أمله بالحصول على منصب الأمين العام للحلف. كما أن إلحاح أوكرانيا على تسلم المزيد من الأسلحة كلما وصلتها دفعة جديدة منها، أصابه بالقنوط. إلا أن الضيق الحقيقي الذي جعل والاس يدير ظهره للوزارة والنيابة، يعود إلى ضعف الماكينة العسكرية البريطانية التي تكاد تعجز عن سدّ حاجات جنودها. وما يزيد الطين بلة لديه هو توقعاته بأن بلاده مقبلة على حروب ضارية قبل نهاية العقد الحالي.



يخوض والاس منذ 2019 معارك تكاد لا تنتهي للحصول على موازنة أكبر من أجل ضمان جاهزية القوات المسلحة البريطانية. وكان قد لوّح خلال الأيام التي تولت فيها ليز تراس السلطة العام الماضي بعزمه على الاستقالة ما لم يجرِ رفع معدل الإنفاق الدفاعي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولما وصل ريشي سوناك إلى 10 داونينغ ستريت، كرر والاس تهديده. إلا أنه تراجع عنه لسبب بقي مجهولاً. ولا يستبعد أن رئيس الوزراء وعد بمكافأته بمنصب الأمين العام للناتو، إذا بقي في منصبه ولم يخلق بلبلة بخروجه.



يشعر والاس أن مهمات القوات المسلحة حالياً، علاوة على المستقبل الغامض الذي ينذر بحروب كبيرة قبل 2030، تستوجب دعمها بسخاء. ويخشى أن تضطر بلاده إلى تسليح جنودها قريباً بـ"كيت كات" لأن جيوب وزارته تكاد تفرغ تماماً!



قد تكون سيناريوات الحروب مع روسيا أو الصين أو إرهابيي "داعش" و"القاعدة" في أفريقيا، التي عرضها في مقابلة "وداعية" مع صحيفة "صنداي تايمز"، مبالغاً فيها. ويبدو أنه توقعها انطلاقاً من إيمانه هو غيره من البريكستيين بما يعتبرونه "دور بريطانيا العظمى في العالم" المستمّد من تاريخها الإمبراطوري! فمعظم الصراعات التي خاضتها بريطانيا في نصف القرن الأخير، من سيراليون إلى يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق فليبيا، لم تكن "حرب ضرورة" ضد خطر يهددها مباشرة. والصراعات التي يتكهن بها لا تختلف عن هذه، لأن أياً من هؤلاء الأعداء لن يأتي ليحتل بريطانيا أو يخرب حياتها في جزرها الآمنة! قد تختلف أوكرانيا، بشكل أو آخر، وخصوصاً لأن روسيا ضربت بريطانيا في العمق سلفاً وبمواد مشعة، مرتين، كما تؤكد لندن. لكن هل تستدعي حرب أوكرانيا وحدها إعطاء القوات المسلحة زيادة تقدر بثلث موازنتها في هذا الزمن الصعب؟



في خضم هذه الصراعات، تتدفق عليه الطلبات الأوكرانية التي لم يعد يستطيع الموازنة بينها وبين ما يوفره لجيشه. نفدت الذخائر الاحتياطية أو تكاد ولا يستطيع تجديدها. وفيما يحاول جاهداً مساعدة كييف، تعامله هي وكأنه "آمازون" آخر خُلق للاستجابة لطلباتها بدقة وسرعة متناهيتين، كما تضنّ عليه بكلمة شكر!



إلا أن دعم بريطانيا الكبير لأوكرانيا ربما لا يعود فقط إلى حرص الأولى على حماية الحريات في البلدين. إنه يأتي في سياق صراع يعود إلى سنوات مع موسكو. ولا نعرف إن كانت لندن قد ردت على استهداف إلكساندر ليتفينينكو (2006) في لندن وسيرجي ويوليا سكريبال في سالزبوري (2018). لكن الحرب الأوكرانية تسمح للندن بنقل المعركة إلى عقر دار العدو. هكذا تصبح قضية تحرر أوكرانيا "وسيلة"، أكثر منها غاية!



وثمة أمثلة واضحة على استغلالها كـ"أداة". مثلاً جونسون لا يفوّت فرصة للإعلان عن تأييده المطلق لأوكرانيا، وعلى نحو يبدو فيه أحياناً ملكياً أكثر من الملك. هذا "الصديق" الذي ربما صار عبئاً على أوكرانيا، جلّ ما يريده منها في الحقيقة هو إعادته إلى الصدارة. فهو طُرد عملياً من البرلمان وأقيل من زعامة الحزب ورئاسة الوزراء، وهبطت أسهمه إلى مستوى غير مسبوق بسبب فضائحه. وقلما وجد أحد في بريطانيا ميزة إيجابية ينسبها إليه، أكثر من دعمه القوي والمستمر لأوكرانيا. طبيعي إذاً أن يبقى متحمساً لها!



في سياق متصل، إن إمعان كييف بالمطالبة بالأسلحة ليس دليلاً إلى جشعها. هي تعرف تماماً أنها لا تحارب دفاعاً عن نفسها فقط بل لتقديم خدمة كبيرة لحلفائها وأراضيها. والكل، بمن فيهم والاس، دأبوا على تذكيرها بأنها تقاتل "لحماية حرية" أوروبا والغرب عموماً. إنها تدفع ثمن حرية الغرب المفترضة، بدمائها الأغلى بكثير من المعدات التي يقدمونها لها. وأبرز داعميها، أميركا وبريطانيا، مقبلان على انتخابات قد تنتهي بتسلم الحكم من قبل أطراف لن تعامل أوكرانيا بالسخاء الحالي. فلماذا لا تحاول أن تحصل على القدر الأكبر من الأسلحة والذخائر اليوم قبل غد، وتحظى بمكاسب سياسية واستراتيجية، مثل عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي، مقابل ما تفعله لهم؟



إلا أن هذا السلوك بات مصدر إزعاج للأميركيين أيضاً الذين أخذوا يضيقون ذرعاً بطلبات كييف من ناحية، وصاروا مضطرين للتحفظ عنها تحت ضغط الجناح اليمني في الحزب الجمهوري، خصوصاً. شهيرة المكالمة التي فقد فيها الرئيس جو بايدن أعصابه وصرخ بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حزيران (يونيو) 2022 قائلاً "أظهروا قدراً أكثر بقليل من الامتنان" لأميركا. وكرر جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي العبارة نفسها بعد نحو عام في أعقاب قمة فيلينيوس، مؤكداً أن "الشعب الأميركي يستحق قدراً من الامتنان".



وتدل استطلاعات رأي متتالية، كالتي نشرتها "وول ستريت جورنال" و"مجلس شيكاغو حول الشؤون العالمية" مثلاً، إلى تبرّم الأميركيين بضخ حكومتهم المال والسلاح إلى أوكرانيا. ويعبّر الجمهوريون المحافظون عن هذا الموقف في مجلسي الشيوخ والنواب، حيث طرح مات غيتز في شباط (فبراير) الماضي مشروع قرار لتخفيف هذا الدعم تحت عنوان "إرهاق أوكرانيا".



وفي تعبير آخر عن هذا "الإرهاق"، ذكر إيلون ماسك أن واشنطن استنفدت ذخيرتها فاضطرت إلى إمداد كييف بقنابل عنقودية "ما يحطّ من قدرنا من دون تغيير في النتيجة". ويتجلى الإرهاق في مواقف دول أوروبية رئيسية، مثل ألمانيا وفرنسا، من خلال التجاذبات المتعلقة بالسلاح والمواقف السياسية، لا سيما أن هناك شعوراً بالسخط في أوساط حزبية وشعبية فيها.



أوكرانيا تعبت من الحلفاء الغربيين الذين لا يستجيبون لها دائماً وبالسرعة التي تريدها، وهم بدأوا يتعبون من طلباتها ومن كونهم مضطرين إلى تلبيتها مثل "آمازون" من دون شكر أو تقدير كافيين. أما بوتين، فيكابر، ويراهن على انهيار أعدائه الوشيك، فيما يتكبد الخسائر الجسيمة التي أدمت جسده!

*نقلاً عن "النهار"

مادة اعلانية