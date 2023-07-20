هل ستضيق بنا الأرض؟

لا تكثر الأموات كثرة قلة ... إلا إذا شقيت بك الأحياء

لا أعلم أي نوع من الشقاء هذا الذي نعت به المتنبي ممدوحه، وكيف يمكنه أن يغير التوازن السكاني؟

وبعيدا عن تأويلات الشراح وتضاد آراء النقاد في توجيه مقصد أبي الطيب المحير، فمن الطبيعي أن تشقى الأحياء بالحرب، أو الأوبئة، أو الجوع، أو الفقر؛ فيصبح الموتى أكثر عدداً من الأحياء، ولكن من غير الطبيعي أن تشقى الأحياء وتتناقص - على الأقل في تصور المتنبي - لأسباب أخرى كتغير الثقافة، والفيروسات المختبرية أو الاحتباس الحراري. وربما قد يكون أصل السبب وتصوره غير صحيح، لأن التنبؤات الديمغرافية إذا بنيت على إسقاطات خاطئة في تقدير حجم الزيادة السكانية ستؤدي لبناء فكرة متشائمة حولها تتحول إلى اعتقاد راسخ لدى بعض صناع القرار والسياسات لدرجة أن تعمى عقولهم لا أعينهم، فيتخيلون القبور تسخر من تزاحم رفات البشر على قيعانها الموحشة كما رآها المعري (الضرير) بخياله لا بعينه حين قال:

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رب قبر صار قبراً مراراً ... ضاحكاً من تزاحم الأضداد

جاء في التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2022 حول عدد سكان العالم أنه سيستمر في النمو، ولكن بوتيرة نمو تتباطأ؛ فمن المتوقع أن ينمو إلى حوالي 8.5 مليار نسمة في عام 2030، و9.7 مليار نسمة في عام 2050، و10.4 مليار نسمة في عام 2100. و يعزى هذا النمو السكاني جزئيا لسبب انخفاض مستويات الوفيات؛ فقد بلغ متوسط طول عمر الإنسان 72.8 عاما في عام 2019 بزيادة قدرها 9 سنوات تقريبا منذ عام 1990، ومن المتوقع أن يصل متوسط طول عمر الإنسان حوالي 77.2 سنة على مستوى العالم في عام 2050. كما أن التباطؤ في معدل النمو يعزى لانخفاض معدل الخصوبة، ففي عام 2021، بلغ متوسط الخصوبة 2.3 مولود لكل امرأة على مدى العمر، بعد أن انخفضت من حوالي 5 مواليد لكل امرأة في عام 1950، مع توقع أن تنخفض الخصوبة العالمية إلى 2.1 مولود لكل امرأة بحلول عام 2050.

العالم كله استمع لخطاب نائبة الرئيس الأمريكي العلني الأسبوع الماضي وهي تتحدث عن ضرورة خفض عدد السكان في معرض حديثها عن أهمية بناء اقتصاد مبني على الطاقة النظيفة. وسواء أنها أرادت قول التلوث (pollution) فوقعت في زلة لسان فنطقتها عدد السكان ( population ) كما جاء في تصحيح استدراكي لاحق من البيت الأبيض، إلا أن هذا الموضوع تخرج فلتاته الجادة بين فينة وأخرى للإعلام من مسؤولين ومفكرين غربيين آخرين.

يعد القرن العشرين هو القرن الوحيد في التاريخ، وربما القرن الأخير الذي تضاعف فيه عدد البشر أربع مرات من 1.6 مليار نسمة في بدايته عام 1900 إلى 6.1 مليار نسمة في نهايته عام 2000. بلغ مستوى الخصوبة قمته التاريخية في منتصف الستينات، ثم لا يزال في تراجع لأسباب أغلبها طوعية تتعلق بتغير نمط الحياة، والسلوك، والثقافة، وعمل المرأة، وإيقاع الحياة، والتكاليف الاقتصادية، وغيرها. يقول جورج فريدمان في كتابه (المائة العام القادمة): "كان عشرة أبناء في فرنسا في القرن الثامن عشر يعتبرون نعمة ربانية، وفي القرن التاسع عشر يعتبرون عبئاً على العائلة، وفي القرن العشرين يرونهم كارثة."، وهكذا يتغير نمط الثقافة تبعاً للمعطيات الاقتصادية والثقافية في كل حقبة.

فكرة المخاوف من الانفجار السكاني ليست جديدة، فقد بدأت منذ أكثر من 200 عام بنبوءة رجل الدين والاقتصادي الإنجليزي توماس مالتوس الذي حذر من أن موارد الأرض لن تسع الزيادة في عدد السكان والذي كان يبلغ مليار نسمة حين تحذير السيد مالتوس. إلا أنه وبعد قرنين من مخاوف مالتوس - رغم تأييد اقتصاديين كبار معاصرين له مثل ريكاردو - فقد تضاعف عدد السكان ثماني مرات وأصبحت لديهم موارد أكثر من ذي قبل بل تفيض عن حاجاتهم.

إن (الكارثة المالتوسية) الحديثة في تصور أنصارها من المتشائمين ليست مرتبطة بالتخوف من نقص الموارد الأساسية كالماء والطعام فقط، بل تحذر من الاحتباس الحراري، والكوارث البيئية، وحتى من خطورة وجود نوعين من البشر ذكر وأنثى فقط، فأضحت تبشر بجنس أو أجناس جديدة من أشباه البشر.!

يبدو أن هناك توافقاً بين الخبراء الديموغرافيين بأن عدد السكان سيصل القمة في منتصف 2050 ثم يبدأ بالتناقص حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، ولكن ليس معلوماً لأي مستوى؟ فالتقديرات ذات الفترات الطويلة التي تتجاوز الجيل الواحد ( 20 - 25 عاماً) تفتقد للدقة وإن كانت بعض التقديرات الأخرى تتحدث عن 5.6 مليار نسمة بنهاية هذا القرن. وعلى العموم لا يوجد يقين في تقدير عدد السكان لدى الخبراء، فمثلاً خلال الفترة من عام 1951 إلى عام 1996 تغير تقدير عدد السكان في تقارير الأمم المتحدة الديمغرافية 17 مرة، مع وجود بعض الشك في حصر العدد الحقيقي، إذ يعتقد بعض الخبراء أن 20% من السكان لم يتم حصرهم في التعدادات عام 1990، مما يضع كثيرا من التساؤلات حول جودة التقارير الديمغرافية.

يرى الخبراء أن التقنيات الحديثة، والثقافة المتغيرة، والهجرات، والتحديات البيئية، وتطور الطب والأدوية، والرفاهية، والمتعة، والذاتية المطلقة؛ ستترك أثرها في النمو السكاني بشكل سلبي. ولكن - في نظري - أن الخطورة الكبيرة تتركز في محاولات تغيير مفاهيم قيمية، مثل الدعوات المتصاعدة لإعادة تعريف العائلة أو حرية اختيار الجنس أو تقنيات الإخصاب الحديثة أو ربما تطور أبحاث مصانع البشر (الأجنة الصناعية). هذه الدعوات المريبة تحركها قوى سياسية نافذة بدعوى الضرورة الديمغرافية والبيئية والتي تريد إخضاع المخلوق الكريم (الإنسان) لِمُثل بهيمية تنزع عنه التكريم الإلهي. هذا المخلوق الكريم الذي ربط تكريمه برزقه وتفضيله على كثير من المخلوقات (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).