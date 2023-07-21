تجربة لجذب السياحة.. تشغيل المتسولين فى تنظيف الشوارع

- أعجبنى أن تحقق إحدى الدول فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إيرادًا من السياحة بلغ 8.69 مليار دولار، وفى العام الماضى حققت 46.28 مليار دولار.

- اهتمت بتنظيف شوارعها، فصدر قرار جمهورى بتجنيد المتسولين فى تنظيف الشوارع، وافتتحت الدولة مصنعًا لصناعة الورق، وبذلك ضمنت الإنفاق على هؤلاء المتسولين من عائد المصنع، هذا بالإضافة إلى تنظيف شوارع المدينة، وتحديد إقامة المتسولين، خاصة الأطفال والنساء، حتى لا يقوموا بمطاردة السائحين فى الشوارع. هذه العملية لا تحتاج إلى جهد من الحكومة مادام جميع الأجهزة قد تضامنت مع أجهزة الأمن الداخلى فى مطاردة المتسولين وتحديد المناطق التى يعملون فيها.

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.. هذه العملية لم تكلف الدولة من ميزانيتها بقدر ما حققت عائدًا شهريًّا من عائد بيع الورق.. ما الذى يضرنا فى تبنى التجربة التركية وتبنى وزارة التنمية المحلية هذه التجربة، فبذلك تساعد أجهزة الأمن، حيث تجمع المتسولين فى منطقة صحراوية على امتداد مدينة أكتوبر، وبالتالى يسهم أحد المستثمرين فى افتتاح مصنع إعادة تدوير المخلفات مع فرز الورق عنها، بحيث تسهل صناعة ورق الحائط وورق الصحف، والذى يقوم بهذا العمل هم المتسولون أنفسهم، وبهذا نضمن تشغيل المتسولين، ونضمن عائدًا شهريًّا لهم، ونكون قد حققنا هدفًا أكبر هو نظافة شوارعنا لتبقى نظيفة وقت استقبال السياح.

الشىء الذى يؤلم هو تراخى أجهزة الحكم المحلى، وأذكر أننى كنت فى العام الماضى فى أسوان، وروى لى أحد المسؤولين فى المحافظة أن المتسولين الأطفال يتشعلقون فى السائح الأجنبى.

- إنها صورة قبيحة جدًّا، وفيها مهانة لنا كمصريين. نحن ثروة طبيعية تشد السائح الأجنبى إليها، وللأسف نعمل على تطفيشه بمطاردة المتسولين له، لذلك أناشد وزير التنمية المحلية أن يدرس هذا الاقتراح ويتبنى التجربة، على الأقل لنضمن نظافة شوارعنا، ونضمن وجود جهة تنفق على هؤلاء المتسولين، سواء كانوا أطفالًا أو نساء، على الأقل يجدون مصنعًا يستوعبهم، ويجعلهم طاقات منتجة، ويكفون عن مطاردة السياح.

- هذا الاقتراح لن تتحمل عليه الدولة أموالًا، ولا يحتاج إلى ميزانية، ولكن يحتاج إلى عقليات محبة لهذا البلد.

- للأسف، ظاهرة التسول تظهر بوضوح فى عواصم المحافظات، وللأسف، لا تجد مَن يتصدى لها.

- الرئيس ينادى بحياة كريمة للمواطن المصرى، وفى رأيى هذه المشروعات المنتجة هى التى تحقق دعوة الرئيس بتوفير حياة كريمة.

- للأسف، ظاهرة التسول منتشرة فى البلاد الإفريقية والهند، ومصر تستطيع أن تقضى على هذه الظاهرة إذا أدخلت التجربة حيز التنفيذ. يكفى تحويل الطاقات المعطلة التى تمد أيديها إلى طاقات منتجة بتشغيلها فى مصانع منتجة للورق أو إعادة تدوير مخلفاتنا.

صدقونى.. التجربة لن تُكلفنا، بل تسهم فى تجميل صورتنا أمام العالم.

نقلاً عن المصري اليوم