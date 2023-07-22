ترويج الأحاديث الضعيفة

من معالم الهوس الذي أصاب الأمة بسبب مشروع الإسلام السياسي في الأسلمة ما أطلق عليه الإعجاز العلمي للسنة النبوية وما دبج في ذلك من مقولات تخاطب ذهنية العوام الذين أطلق عليهم تحبباً "الصحوة" وأصبح الإعجاز العلمي المكذوب مدفوع الثمن، والمصاغ صياغة شبه علمية هو السائد والمنتشر، وأصبحت الطبابة وما يتبعها تعرض على مقاييس الفكر الصحوي العامي، وظهر ما يسمى الطب النبوي والإسلامي فما قبله "الطب الإسلامي" قبلناه وما تصالح معه "الطب الإسلامي" تصالحنا معه وما قرره "الطب الإسلامي" قررناه المهم أن ذهنية "الصحوة" العوام أصبحت هي المتصرفة والمتحكمة في الساحة، وطرأت حالات فكرية من نفس هذا النسيج تطالب بتعميم الحبة السوداء كعلاج من كل داء في المستشفيات ورفض ما دار في الأوساط الطبية من أن تناول الحبة السوداء يتعارض مع أدوية علاج السرطان وحصل لغط وثرثرة غير علمية عند جماعات الصحوة دفاعا عن السنة، وأنها أحد معجزات النبي، وجماعات الإسلام السياسي المتمثلون في "الصحوة" يجهلون أو يتجاهلون أن أغلب الحديث النبوي قد وصلنا بالمعنى لهذا لا يحتج به أهل اللغة إلا نادرا. يقول سفيان الثوري : ((إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى))

وسفيان الثوري يعتبر من أكابر العلماء المحدثين يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء (( ... هُوَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ, إِمَامُ الحُفَّاظِ, سَيِّدُ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ فِي زَمَانِهِ, أَبُو عَبْدِ اللهِ الثَّوْرِيُّ, الكُوْفِيُّ, المُجْتَهِدُ, مُصنِّفُ كِتَابِ "الجَامِعِ"... )) وقد رمز له الذهبي ((بعين)) وهي تعني روى له الجماعة" البخاري و مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود " وروايته مشهورة.

فرواية الحديث بالمعنى كانت منتشرة بين المحدثين الذين يغلب عليهم أنهم من الموالي ممن غلبت العجمة عليهم، ولو تصفحنا كتاب تهذيب التهذيب مثلا لوجدنا أن أغلب رواة الحديث هم من الموالي وسوف أوضح الأمر هنا وهو أنه ليس كل ما وصل للصحابة كان واضحا عندهم

جاء في صحيح البخاري قال:

((حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: 187] عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ، فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»))

السبب في إيرادي هذه الواقعة أنه من الممكن أن يهم في مفهوم النص حتى الصحابة رضوان الله عليهم فما بالك بمن بعدهم بسنين خصوصا إذا علمنا أن الهوس برواية الحديث جرأت العوام والسوقة على الرواية

نعود لرواية الحديث بالمعنى قد مثلت بسفيان الثوري وهو من كبار تابعي التابعين وهو قد اعترف برواية الحديث بالمعنى وسفيان من عصر التدوين فما بالك بمن كان في عصر الحفظ وهم التابعون والصحابة لهذا لا نستغرب ورود حديث قد يخالف العلم أو العرف أو الطب فما وصل لنا من نصوص قد تصرفت بها الذاكرة حتى وصلت للمدون؛ لهذا نجد أن هناك زيادات في الحديث الواحد، وفي الكتاب الواحد. ويكفي أن نتصفح صحيح البخاري الطبعة السلطانية وسبب اختياري لهذه الطبعة تنبيهها على اختلافات النسخ من صحيح البخاري في الحواشي وهي أفضل طبعة لصحيح البخاري وأصحها، ما أريد قوله أن هناك شبه اتفاق على أن روايات الحديث ليست واحدة.

فكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ليس رواية واحدة علما أن جمعا من الأئمة قد رووه عن الإمام مالك سماعا وقراءة. وقد وصلنا بعضها مثل الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي وهي المشهورة والمنتشرة عندنا، والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني، وأبي مصعب الزهري وغيرها. وهذه الروايات الكثيرة لكتاب الموطأ لم تقدم لنا رواية واحدة للكتاب وإنما قدمت روايات عديدة لنفس الكتاب.

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