مسارات متعرجة للقوى الكبرى وليس بالضرورة تراجعًا

يشهد عالمنا المعاصر تطورات متلاحقة حيث تبدو دول صاعدة وأخرى متراجعة وأخرى تتعثر بعد صعودها، ومنذ بدأت الحرب الروسية فى أوكرانيا وثمة سؤال مطروح بقوة حول شكل العالم بعد هذه الحرب وهل ستنجح روسيا فى إرساء نظام دولى متعدد الأقطاب. وفى الحقيقة أن هذا السؤال يثير فى مستوى أعمق سؤالا آخر مهما، وهو: متى تتراجع قوى عظمى ومتى تتقدم قوى أخرى، وهو سؤال شغل الفلاسفة والمؤرخين منذ قرون، الإجابات البسيطة عن هذا السؤال مضللة للغاية، وقد تؤدى إلى إرباك حسابات الأطراف الأخرى، فكثيرا ما تبنى دول حساباتها على صعود طرف، لكن هذا الطرف يتعثر فى الطريق، أو تستهين بعدو فإذا به يقوى ليشكل خطرا حقيقيا، المعنى إذن أن حسابات الدول لأوضاع العالم ليست رفاهة، بل تقتضيها اعتبارات موضوعية كما أنها ليست سهلة.

ومنذ شهور والعالم يتابع اضطرابات مزعجة فى فرنسا ذات التأثير الثقافى والفكرى والذى يتجاوز دورها السياسى الحالى، عنوانه الرئيسى كان قانون التقاعد، مع إصرار الرئيس ماكرون على إمرار برنامجه رغم المعارضة الشعبية، لكن فرنسا أيضا شهدت مؤخرا حادثا مؤسفا هو مقتل شاب من أصول جزائرية على يد شرطى، وهو ما أطلق الاحتجاجات وقضية العنصرية المزمنة.

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وفرنسا من ناحية أخرى تواجه تحديات خارجية كبيرة وتراجعا ملحوظا فى نفوذها الخارجى، وحدث هذا بشكل متصاعد فى عدد من مستعمراتها السابقة فى وسط إفريقيا، ومنذ أعوام ألقت بثقلها بقوة فى محاولة مخلصة لإنقاذ لبنان من صعوباته الداخلية ولم توفق مبادراتها وتحركها الحثيث بهذا الصدد. وقام الرئيس ماكرون بزيارة مهمة منذ أشهر قليلة لبكين، وأحاطها بعدد من التصريحات الغامضة وعبر خلالها عن رغبة عميقة فى التمسك بسياسة مستقلة عن واشنطن تجاه بكين، بل كان هذا أهم ما ورد فى تصريحاته، ولم يكتف بأن هذه السياسة المستقلة على بلاده اتباعها وحدها، بل أيضا أوروبا تجاه التنافس الأمريكى الصينى لكنه بعد ضغوط قصيرة سارع بعدها لتأكيد مواصلة بلاده دعم أوكرانيا، وخفت حديث الاستقلال مرة أخرى ولم يعد إلا بعد معارضتها لرغبة واشنطن فى مد حلف الأطلنطى إلى مواجهة الصين.

وفى الحقيقة أن فرنسا خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة بعد احتلال وهزيمة من ألمانيا، لكنها استطاعت، بدعم أمريكى غربى، أن تتبوأ مكانة دولية مهمة وبفضل جهود شعبها وثقافتها استطاعت أن تستعيد حضورا دوليا مهما - ولعل هذا التعبير (حضورا) أكثر دقة من تعبير نفوذ- وحافظت على هذا الحضور مستندة لقوتها الناعمة ولنفوذها المادى فى عدد من مستعمراتها السابقة، وهو بالضبط ما يتغير الآن بفعل عدة عوامل، من بينها تراجع نفوذها الثقافى تحت وطأة طغيان العولمة اللغوية الإنجليزية التى تعود للولايات المتحدة وليس بريطانيا، وكذلك لتراجع نفوذها المادى وصعود قوى أخرى منافسة فى ساحات مستعمراتها السابقة، وعلى رأسها روسيا والصين، وغياب القيادات التاريخية الكبرى التى كانت تحظى بمكانة دولية مرموقة.

ومثال فرنسا حافل بالدلالات تاريخيا، فهذه المسيرة المتعرجة مصاحبة لها منذ بروزها كلاعب أوروبى ودولى مهم، فقد ارتبكت هذه الدولة بقوة فى أعقاب الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر، وهى الثورة التى حركت تاريخ البشرية فى نفس الوقت، وانتكست سياسيا وعسكريا بهزيمة نابليون بونابرت وارتبكت لعقود فى القرن التاسع عشر، ثم استأنفت صعودها كقوى عظمى وانتصرت فى الحرب العالمية الأولى ثم انهزمت أمام ألمانيا فى بداية الثانية واستطاعت رغم كل هذه التقلبات أن يكون لها مقعد وحضور فى توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية كما سبق، وبحكم هذا التراث المتعرج الطويل نحتاج لبعض الوقت لاختبار هل نحن مقدمون على تراجع أم استمرارية مسيرة متعرجة؟.

والمثال الثانى هو روسيا التى سعت لبناء الإمبراطورية القيصرية متسعة الأرجاء وحظيت بانتصارات عسكرية ضخمة، وكذلك هزائم ضخمة عديدة ثم هزمت فى الحرب العالمية الأولى، وأدى هذا إلى انهيار النظام القيصرى وصعود الحكم الماركسى الشيوعى الذى تمكن من تحقيق نصر هائل فى الحرب العالمية الثانية وصعدت روسيا لأول مرة فى تاريخها إلى مرتبة القوى العظمى العالمية والقطب الدولى الثانى، وحققت طفرات علمية وعسكرية، لكن نظامها السياسى وثقافتها السياسية- ولهذا وقفة مستقلة - قد تسببا فى انهيار هذه الإمبراطورية الضخمة وتفكك الاتحاد السوفيتى، وما تلى هذا من سنوات ضعف صعبة لا تليق بدولة عظمى سابقة، وجاء الرئيس بوتين ليعيد التماسك لهذه الدولة الأكبر جغرافيا فى العالم، ويبدأ رحلة الصعود مرة أخرى، واليوم تخوض روسيا حربا صعبة سيكون لها تأثير كبير على مستقبلها، على الأقل فى الأجل القصير، ومؤخرا واجهت موسكو تحديا قصيرا من تمرد قائد فاجنر ربما أيضا يستحق معالجة مستقلة، لكن هذه المسألة أثارت تعليقات غربية متسرعة ومفهومة فى إطار الحرب الشاملة بين الطرفين الروسى والغربى حول دلالة هذا فى انهيار روسيا، لكن مرة أخرى المسألة أعقد من هذا وربما تكون موسكو تواصل تاريخها من السير فى مسارات متعرجة.

* نقلا عن "المصري اليوم"