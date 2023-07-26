آباؤنا الذين أخجلونا

أحببت أحمد تيمور بسبب كتاب "التذكرة التيمورية" وسحرني هذا الرجل بسبب جلده في المطالعة والبحث والنسخ، وسحرني آقا بزرك الطهراني بسبب كتابه الهام "الذريعة إلى تصانيف الشيعة" ونذكر هنا أيضا الكشكول للعاملي والمستطرف الجديد لهادي العلوي وغيرها يجمع بينها الموسوعية والجلد في المطالعة والصبر لتحصيل المعلومة.

إن سر التمكن من التحصيل المعرفي يكمن في تواضع الباحث للمعرفة وتقديره لجهود من سبقه.

لهذا قررت منذ فترة أن أحاول ان محاكات شيء من فيوضاتهم المنهجية لعلي أحوز شيئا من التفات القارئ.

خصال الطبيب:

نقل صاحب كتاب عيون الإنباء في طبقات الأطباء من كلام علي بن رضوان قال: ((الطبيب على رأي بقراط هو الذي اجتمعت فيه سبع خصال

الأولى: أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الروية عاقلا ذكورا خير الطبع.

الثانية: أن يكون حسن الملبس طيب الرائحة نظيف البدن والثوب.

الثالثة: أن يكون كتوما لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم.

الرابعة: أن تكون رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء.

الخامسة: أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة في منافع الناس.

السادسة: أن يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا يخطر بباله شيء من أمور النساء والأموال التي شاهدها في منازل الأعلاء فضلا عن أن يتعرض إلى شيء منها.

السابعة: أن يكون مأمونا ثقة على الأرواح والأموال لا يصف دواء قتالا ولا يعلمه ولا دواء يسقط الأجنة يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه))

هكذا نقلت وصايا بقراط ولا أعرف أنه قسم كما يسمى الآن "قسم بقراط"

طاجن لحم و خضار:

يقول الجاحظ في كتاب البخلاء: ((وكان أبو يعقوب الذقنان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال.

وكان إذا كان يوم الجمعة اشترى لحم بقر بدرهم، واشترى بصلاً بدانق، وباذنجاناً بدانق، وقرعة بدانق. فإذا كان أيام الجزر فجزر بدانق! وطبخه كله سكباجاً. فأكل وعياله يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدر، وما ينقطع في القدر من البصل والباذنجان والجزر والقرع والشحم واللحم. فإذا كان يوم السبت ثردوا خبزهم في المرق. فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل. فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزر. فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع. فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان. فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم.

فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال!))

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السياب و نزار.

سئل السياب في لقاء

(( س: هل تتوقع لشعر نزار الصمود بوجه التاريخ والزمن؟

ج: لا أعتقد ذلك، إن شعر نزار أشبه بالشيكولاته تحسه ما دام في فمك إلا أن طعمه يزول عندما تنتهي من وضعه.))

لعل كلام السياب هذا هو المتسبب بالموقف السلبي الذي وقفه نزار قباني من السياب بعد ذلك!

من التوحيدي إلى طالب المعرفة

يقول أبو حيان التوحيدي في البصائر ((إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروبة بالهزل، الجارية على السخف، فإنك لو أضربت عنها جملة لنقص فهمك، وتبلد طبعك، ولا يفتق العقل شيء كتصفح أمور الدنيا، ومعرفة خيرها وشرها، وعلانيتها وسرها؛ وإنما نثرت هذه الفواتح على ما اتفق، وقد كان الرأي نظم كل شيء إلى شكله، ورده إلى بابه، ولكن منع منه ما أنا مدفوع إليه من انفتات حالي، وأنبتات منتي، والتواء مقصدي، وفقد ما به يمسك الرمق، ويصان الوجه، لاعوجاج الدهر، واضطراب الحبل، وإدبار الدنيا بأهلها، وقرب الساعة إلينا؛ فأجعل الاسترسال بها ذريعة إلى جمامك، والانبساط فيها سلماً إلى جدك، فإنك متى لم تذق نفسك فرح الهزل، كربها غم الجد، وقد طبعت في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة، فلا تحمل في شيء من الأشياء عليها، فتكون في ذلك مسيئاً إليها، ولأمر ما حمد الرفق في الأمور والتأتي لها، وما أحسن ما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى.))