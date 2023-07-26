أنواع النواب

من أصعب الأمور التي يواجهها النائب الإصلاحي صاحب الرؤية البعيدة المدى لمصلحة الوطن، والواقعي في طروحاته واقتراحاته، والمتجرّد من المكاسب الشخصية في مجلس «عمليات التجميل والوشم» و«هل من مزيد؟»، أنه سيُعتبر في نظر جزء كبير من الشعب، للأسف، نائباً لا ينفع.

عندما يخرج علينا بعض النواب، للأسف، باقتراحات لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالوضع الصعب الذي نعيشه كشعب، وأزمة تنمية وتطوير كوطن، وواقع اقتصادي ومالي يحتاج إلى وقفة جادة، فإن مثل هذه المقترحات تلاقي تشجيعاً وحماساً من فئة تدغدغها هذه المقترحات وتصفق لها، لأنها تعيش يومها فقط، من المؤكد أن أحداً لن يلتفت إلى النائب الشجاع، الذي سيقف في طريق هذه المقترحات، ليس لأنه ضد الشعب، بل لأنه مع وطن هذا الشعب ومستقبله، فيما يُغمِض نواب آخرون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الحقائق.

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وكذلك تُستنزف الميزانيات بسبب مصروفات لا لزوم لها، يدعو إليها نواب فقط لإرضاء فئة من الناس حتى تمتدحهم وتصفق لهم، من دون أن تكون هناك دراسة علمية وواقعية وصريحة لتداعيات مثل هذه المقترحات وأثرها في الوطن على المدى الطويل.

من الصعب أن تمنح إنساناً مالاً ليس من حقه، ثم تقرر في الأزمات سحبه، بعد أن يكون قد زاد في مصروفاته وتمدّد في كمالياته.

فنظام «تأمين عافية» توسّع ليشمل، إضافة لمن دفع حق تقاعده من جهده وعمله طوال سنوات عمله، من لم ينفق ديناراً واحداً في حياته، وبطاقة التموين التي أصبحت مائدة تضم ما لذ وطاب من الطعام الأساسي كالأرز والسكر والطحين، إلى الترف مثل اللحوم الباردة وأنواع من الحلويات وحليب الشوكولاتة، وصرف راتب للمرأة التي لا تعمل تشجيعاً لبقائها في البيت (إذا رغبت)، بالتأكيد ستُلاقي ترحيباً وتصفيقاً من هذه الفئة من النساء، ولكن ما ذنب النساء اللاتي عملن سنوات طويلة، وبذلن جهداً في سبيل التوفيق بين العمل للحاجة إلى الراتب، ومسؤوليات الأسرة الجسيمة، ودفعن مقابل كل راتب صُرف لهن.

من البديهي أن النواب الذين يركزون في مطالباتهم -على مبدأ «هل من مزيد؟»- على العطايا والإنفاق بحجة تلبية مطالب الشعب، سيجدون الرضا والتصفيق بالتأكيد، في حين أن النواب أصحاب الرؤية البعيدة المدى والصادقين مع وطنهم والأمينين مع مستقبله، في ظل واقع يصعب يوماً بعد يوم، للأسف، سيُتَهمون بالبعد عن مصلحة المواطن، حين يرفضون مبدأ «اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، ويدعون ويعملون على تطبيق مبدأ «احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود».

من الصعب أن تُوقف الدولة كل هذه العطايا مستقبلاً لأي سبب أو ظرف صعب قد تمر به بلادنا (وهذا متوقع في ظل تذبذب أسعار النفط وتدني بدائل هذا النفط)، من الصعب أن تُقيّد حرية ويُسلب حق اختيار أي إنسان، بعد أن يكون قد تعوّد عليهما، وأصبحا منهجاً في حياته بشكل لا يضر الآخرين.

المقترحات القندهارية، التي اتحفنا بها بعض النواب، التي تخص عمليات التجميل والرقابة على الكتب وغيرها، هي ممارسات من المفترض ألا تدخل في أولويات عملهم كنواب، لأن هناك عشرات القضايا الملحة التي ينتظرها الشعب الكويتي، ليطمئن على مستقبل أحفاده والأجيال القادمة.

الشعب الكويتي تعوّد على الحريات المسؤولة، وعرف كيف يستخدمها، ولا يحتاج الى من يُنصّب نفسه مسؤولاً عن حرياتنا وتقرير مصيرنا وتفاصيل حياتنا اليومية.

المواطن الكويتي محافظ بطبعه ومسؤول وواعٍ، ويعرف ما هو الصالح من الطالح، ولا يحتاج الى من يقرر عنه ماذا يقرأ؟ وماذا يشاهد؟ أو من يشطب له سطراً أو يلغي بيتاً من قصيدة.

أقدّر جداً من أعلن من النواب رفضه لمثل تلك الاقتراحات، التي تمثّل ردة فكرية وثقافية بشكل واضح وجلي، في حين صمت نواب آخرون، أعلم علم اليقين أنهم لا يتفقون مع هذا الفكر، ولا يمارسونه في حياتهم اليومية.

هذا هو الفرق بين الوضوح والشجاعة، والنفاق مع النفس والمجتمع.

بيان رابطة الأدباء الرافض بشكل قاطع لمثل تلك الاقتراحات، وقبله بيان الجمعية الاقتصادية، يفترض أن تحذو حذوهما كل مؤسسات المجتمع المدني، وتعلن موقفاً واضحاً وقوياً إزاء مثل هذه المقترحات، التي لا ينعشها سوى صمتنا لتتواصل بعدها بقية الأجندة، هذه الأجندة التي أقل ما يقال عنها إنها بعيدة كل البعد عن الواقع الذي نعيشه، حيث الفضاء الإعلامي المفتوح في كل لحظة وثانية وفي كل مكان.

فِكر للأسف لا يريد، بل يصر على تجاهل واقع الفضاء المفتوح والمُطلق، الذي لا يمكن التحكّم فيه بأي حال من الأحوال، رضينا أم أبينا، لأنه واقع، ولا خلاص منه.

ركّزوا على التعليم والارتقاء بالمجتمع فكرياً ليتحصّن ويواجه كل مخاطر الحريات المطلقة، بدلاً من منع الوشم وعمليات التجميل.

أكررها، للأسف، إن بعض نوابنا في مجلسنا اليوم، الذين وضعنا بعض آمالنا فيهم، وتوقعنا منهم التصدي بكل شجاعة لمثل هذا النوع من قمع للحريات، خيبوا ظننا وانجرفوا للأسف مع الموجة القندهارية، التي حادت عن أولويات الوطن والمواطن، وصبت اهتماماتها في قوائم الممنوعات، التي أعتبر أن المواطن الكويتي أكبر منها بكثير، وذلك فقط التزاماً منهم، على ما يبدو، بخيارات مجموعاتهم داخل المجلس، التي اتفقوا معها بشأن أجندتهم السياسية.

وطن يئن من مستقبل غامض وقاتم، وبعض النواب لا همّ لهم سوى الوشم وعمليات التجميل، ومبدأ «هل من مزيد؟»، و«اصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب»، والخوف كل الخوف من هذا الغيب.

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أعجبني تعليق في تويتر على هذا الواقع، الذي ينطبق عليه قول «شر البلية ما يُضحك»،‎ «هم يزحفون رويداً رويداً، تدميراً لواحة الحرية والثقافة والنهضة، حتى الوصول إلى مرحلة (التّصَحّر.. فالتّحَجّر)».

نقلاً عن "القبس"