أعمدة هذا الأسبوع الستة حاولت الإجابة على السؤال المحير: مصر إلى أين؟. الإجابة جاءت من تأمل سنوات عشر مضت على ثلاثة أحداث تاريخية: الثورة الكبرى فى ٣٠ يونيو، وخريطة الطريق ناتج مجمع القوى الوطنية فى ٣ يوليو، وتفويض الجماهير المصرية لقيادة القوات المسلحة ببدء مرحلة من تاريخ مصر تقوم على حسم الاختيار ما بين المحافظة، والثورة، والإصلاح. كان ما تبلور فى النصف الثانى من العام ٢٠١٣ هو أن مصر بالفعل فريدة فى تجارب التغيير العربية، فلم يكن هناك مكان لا لمشهد سورى أو يمني، أو المشهد الإرهابى الذى ورث الأيديولوجية عن الإخوان، وورث السلاح عن ساحة داخلية وإقليمية، ومشهد العودة إلى الماضى حيث الرغبة فى الإصلاح وعدم القدرة على السير فيه، أو السير فى ركاب قوى محافظة؛ أو السعى نحو مشروع وطنى إصلاحى شامل وسريع. القراءة التاريخية لما جرى خلال عقد من الزمان كلها تشير إلى أن مصر تخلصت من القوة الرجعية المحافظة؛ وتخلصت من ثورية الفوضى الخالية من دسم المشروع الوطني؛ وباتت تنحو إلى مسار إصلاحى لا يعرف التردد، ولا النكوص فى منتصف الطرق.

المشروع الوطنى المصرى استمد وجوده من جهود التيار الإصلاحى المصرى الذى تراكمت منذ العبور فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، ودخلت الملفات المصرية المؤسسية التى وضعت أهدافا مصرية بالدراسة والبحث دون قرار من أجل دخولها إلى عالم التنفيذ. أولها الخروج من نهر النيل الضيق إلى أرض الله الواسعة فى مصر؛ وثانيها إدارة الثروة المصرية بالنظر إلى مصر وفق إمكاناتها وليس باعتبارها أرضا جدباء لا طائل منها؛ وثالثها تعمير سيناء واستغلال ثرواتها من ناحية وخلق حاجز بشرى منيع أمام التهديد للأمن القومى المصري؛ ورابعها الأخذ بأسباب الحداثة فى تجديد الفكر، وبناء الهوية، وتعبئة الموارد المحلية. وبالطبع كان هناك ما هو أكثر، ولكن أهم ما كان هو تحمل ودفع ثمن التغيير وتشغيله بكفاءة وسرعة. لا يزال المشروع مستمرا.

مادة اعلانية

* نقلا عن "الأهرام"