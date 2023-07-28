خريطة العالم المعرفية 2022 «الثلاثة الكبار»

أفادت نتائج دليل المعرفة العالمى للعام (2022) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، والذى يقيس مؤشرًا مركبًا للمعرفة على مستوى الدول والقارات والمناطق الجغرافية والتجمعات الاقتصادية والسياسية من خلال تقييم سبعة قطاعات تنموية ذات تأثير معرفى، باستمرار المناخ الدولى وفق معطيات السنوات السابقة من ناحية، وظهور بعض الظواهر الجديدة التى تتطلب التحليل، من ناحية أُخرى. ومن ثم يكون من المُفيد تحليل السياسات التى حققت من خلالها أفضل الدول ترتيبًا متميزًا دوليًا ومتفردًا عالميًا، بُغية التعرف على أهم التوجهات والسياسات والبرامج الداعمة للتحول المعرفى.

ويُعد صعود «الولايات المتحدة الأمريكية» إلى قمة الهرم المعرفى، بعد سيطرة دولة سويسرا عليها لأكثر من ثلاث سنوات، من أهم التغيرات فى المناخ المعرفى الدولى. إذ احتلت الولايات المتحدة الأمريكية بوجه عام المرتبة الثانية عالميًا على مستوى مجالى البحث العلمى والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والترتيب الثالث فى مؤشرات الاقتصاد الداعم للمعرفة، والدولة الرابعة عالميًا فى مجال التعليم العالى. وتميزت على المستوى التفصيلى فى مؤشرات الإنفاق على صناعة البرمجيات، ومعدلات نمو الشركات النشطة على صعيد الابتكار، وجودة وفاعلية مؤسساتها للبحث العلمى والتطوير، وقدرتها على تطوير تحالفات صناعية من أجل الابتكار. كما يرتكز تميزها على تحقيق الترتيب الأول عالميًا فى نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى والتدريب الفنى بعد الثانوى، ومستوى تدريب العاملين بقطاعات الأعمال، والتعاون البحثى بين الجامعات وقطاع الأعمال الصناعى. وفى مجال البحث والتطوير والابتكار كانت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الخامسة عالميًا فى حجم الإنفاق البحثى، والرابعة فى عدد الباحثين فى شركات الأعمال كنسبة من إجمالى قوة العمل البحثية، والأولى فى عائد المؤسسات الأمريكية من حقوق الملكية الفكرية.

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ورغم صغر مساحة «دولة سويسرا» ومحدودية عدد سكانها، ودورها المحدود سياسيًا على المستوى الدولى، فإنها نجحت فى حصد المرتبة الثانية عالميًا بدليل المعرفة المُجمع، والترتيب الأول عالميًا على صعيد كلٍّ من التعليم العالى والبحث والتطوير والابتكار، والدولة الأفضل عالميًا فى مجال جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى، كما أنها تميزت فى توفير بيئات تمكينية ملائمة للأنشطة المعرفية. ويتعين التأكيد أيضًا على تميز مؤشراتها فى مجالات كفاءة الحكومة وقدرتها على صياغة السياسات والرؤى التنموية، وتنمية التحالفات الصناعية من أجل الابتكار، ومستوى التدريب المهنى للعمالة بالشركات الإنتاجية (المرتبة الثانية عالميًا). ويُمثل أداء دولة سويسرا نمطًا متفردًا فيما يخص التحول الرقمى. حيث حققت المرتبة الأولى بمؤشرات استخدام الإنترنت ومعدلات انتشاره بالسرعات المرغوب فيها عبر مُدنها، وتوصيلات النطاق العريض لشبكات الحاسب، ومستويات المنافسة على استخدام الإنترنت والهاتف. وأخيرًا احتلت سويسرا المرتبة الثانية عالميًا فى معدلات إنفاقها على البرمجيات وقواعد البيانات. ويُحسب لسويسرا أيضًا التوسع فى التمويل البحثى لقطاع الأعمال الإنتاجى وتنمية قدراته الذاتية من أجل الابتكار (الدولة الرابعة عالميًا)، وفق استراتيجيتها للارتقاء بالبعد البحثى والابتكارى بقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى بحد سواء. ويؤكد هذا التوجه حصدها مراتب متقدمة عالميًا فى مؤشرات التعاون البحثى بين الجامعات والصناعة، وإنشاء التحالفات الصناعية والتكنولوجية، وعائد حقوق الملكية الفكرية المحصلة بقطاعات الأعمال، وسياساتها المُتقدمة فى مجال التدريب الفنى والمهنى.

احتلت «السويد» المرتبة الثالثة عالميًا من خلال تميز أدائها فى مجالات البحث والتطوير والابتكار والبيئات التمكينية المعرفية (الترتيب الثالث عالميًا)، حيث كانت أفضل ثالث دولة على المستوى العالمى فى معدلات الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وعدد الباحثين لكل ألف شخص من مُجمل قوة العمل الوطنية. فضلًا عن حصولها على المرتبة الأولى فى عدد براءات الاختراع فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الثانية عالميًا فى حجم العمالة المعرفية الماهرة، وحجم العمالة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة من جملة قوة العمل الوطنية. كما احتلت السويد الترتيب الأول دوليًا فى نسبة المشاركين فى برامج التدريب وإعادة التأهيل الرسمية وغير الرسمية. وعلى مستوى آخر، تتبنى السويد سياسات رامية إلى الارتقاء بقدرات البحث العلمى بقطاعات الإنتاج السلعى والخدمى، حيث احتلت المرتبة الثالثة فى مجال عدد الباحثين بشركات الأعمال ومعدلات الإنفاق البحثى بها، والترتيب الرابع فى مجال تنمية التحالفات الاستراتيجية الصناعية من أجل الابتكار. وفيما يخص التعليم وبناء القدرات حققت السويد المرتبة الخامسة فى معدلات الإنفاق الحكومى للطالب بالتعليم العالى، واحترام الحريات الأكاديمية، والدولة الأولى فى معدلات إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية.

يُؤكد التحليل السابق أن الأداء المُتميز على صعيد منظومة البحث العلمى والابتكار يُعد ضرورة لا غنى عنها لانتقال الدول إلى عصر المعرفة والتكنولوجيات الذكية بالألفية الثالثة، وضمان استدامة التنمية. كما يرتبط التميز المعرفى للدول بإحداث نقلة نوعية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن المُلاحظ أيضًا ارتباط الدول التى احتلت مرتبة معرفية متقدمة بما أنجزته شركات إنتاج السلع والخدمات فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، وبجودة مؤشرات التعليم الفنى والتدريب المهنى. يضاف إلى ما سبق ارتباط التحول المعرفى والرقمى ببناء رأسمال بشرى مكتسب للمهارات الذهنية والجدارات العلمية وقدرات البحث والإبداع والابتكار، وهو ما يُمثل أهم مساهمات منظومة التعليم العالى الوطنية. وتُمثل هذه الإنجازات أهم مرتكزات الدول الثلاث الرائدة عالميًا فى المجال المعرفى، وتُعد فى نفس الوقت رسالة مهمة لراسمى السياسات العلمية والتكنولوجية وصناع القرار التنموى المصرى والعربى. فهل من مُهتم؟

* نقلا عن "المصري اليوم"