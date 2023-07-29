عندما تهبط الثروات الطائلة!

لبعض الأخبار تأثير هائل على قطاعات عريضة من الجماهير، مثل الثروات الضخمة الاستثنائية المفاجئة التى تهبط على شخص ما، فتغير حياته بالمطلق، وتفتح له مسارات وأوضاعاً جديدة تماماً، تنتهى فيها كل مشاكله، أو هذا ما تصرح به الأخبار التى يصبح لها أيضاً أثر كبير على كثيرين يجعلهم يحلمون لأنفسهم بالمثل. هناك خبران من هذا النوع خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، من لوس انجيلوس فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كسبت امرأة الجائزة الأولى بقيمة مليار دولار فى يانصيب، وكانت اشترت بطاقتها من متجر بقالة متواضع وسط المدينة. ولم يتمكن الصحفيون والإعلاميون من استطلاع رأيها بعد الفوز، لأن مشاعرها تغلبت عليها وانهارت فى حالة بكاء حادة، وكانت تردد: (لا أستطيع، لا أستطيع)، وتضيف: (أنا خائفة الآن، خائفة جداً)! ثم انهارت المرأة السمراء، التى تبدو فى عقدها الخامس، على ركبتيها، واستمرت فى البكاء وهى ترفع يديها فى الهواء. وكانت الفائزة أسرعت إلى المتجر الذى باع لها التذكرة، الذى تسابق فى إبلاغها بالفوز، لأنه سيحصل أيضاً على مليون دولار لبيعه بطاقة الحظ.

الخبر الثانى على الناحية الأخرى من الكوكب، فى أستراليا، عن طفلة فى الحادية عشرة، قد تكون الأولى فى العالم وفى التاريخ، التى قررت أن تتقاعد من العمل فى هذه السن، لتتفرغ لمدرستها، بعد أن نجحت نجاحاً فائقاً فى مشروع تجارى كان يدر عليها شهرياً ما قيمته نحو 110 آلاف جنيه إسترلينى، وحققت ثروة ضخمة حتى إنها اشترت لعائلتها منزلاً فخماً، بقيمة 3٫6 مليون جنيه إسترلينى! وقيل إن عملها استمر 3 سنوات، أى أنها بدأت عندما كانت فى الثامنة، ووصلت إلى امتلاك عدد من شركات الاتصال الناجحة، إضافة إلى بيع لعب للأطفال فى عمرها. ولكنها قررت أخيراً أن تُبقِى فقط على نشاطها عبر الإنترنت لبيع إكسسوارات الشعر للأطفال وأقواس الشعر، وأن تتقاعد من العمل لتتفرغ لدراستها.

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يمكن أن يقال إن الإعلام يركز على هذه النوعية من الأخبار بقصد إلهاء الناس عن حياتهم الصعبة، التى يستبعد أى منطق عاقل أن تُحَلّ من جذورها. ويمكن أن يدافع الإعلاميون عن أنفسهم بأنهم يسعون إلى مواكبة اهتمامات الجماهير التى تقبل بشدة على هذه الأخبار.

* نقلا عن "الأهرام"