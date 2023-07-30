لِتُسمع القوى المدنيّة السّودانيّة صوتَها

الاجتماع الذي عقدته "قوى الحرية والتغيير" السودانية (المجلس المركزي) في القاهرة أوائل الاسبوع الجاري، كان الحراك المدني الأبرز منذ اندلاع "حرب الجنرالين"، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في 15 نيسان (أبريل) الماضي.

صحيح أن "خريطة الطريق" التي خلص إليها الاجتماع تضمنت خطوطاً عريضة ولم تدخل في التفاصيل، على غرار القول إن النقاش في الاجتماع تناول مجموعة من الأوراق، ومنها ورقة حول الأزمة الإنسانية، وورقة سياسية حول الحلول المطروحة وضرورة استعادة المسار المدني الديموقراطي، وبناء أوسع جبهة مدنية لوقف الحرب.

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"قوى الحرية والتغيير" التي اضطلعت بدور طليعي في إطاحة نظام عمر البشير عام 2019، عمل البرهان وحميدتي بدأب على تفتيتها وسرقة الثورة من الشارع والاستيلاء على الحكم. وبعد فترة وجيزة، انشقت "القوى" إلى تيارين، واحد يعرف بـ"المجلس المركزي" والآخر يعرف بـ"الكتلة الوطنية".

المجلس المركزي حاول ألا يصطدم بالجنرالين عندما كانا متحدين، وشارك في التوقيع على "الاتفاق الإطاري" الذي حظي بموافقة قوى وأحزاب وتيارات وجهات قبلية وفصائل مسلحة سابقة، قبل أن تسقطه حرب 15 نيسان (أبريل) الماضي.

أما جناح الكتلة الوطنية في قوى الحرية والتغيير، فقد كان خارج الاتفاق، وبقي إلى جانب القوى المدنية التي حافظت على حراك في الشارع، للمطالبة بانتقال فوري إلى الحكم المدني، وعدم مماشاة الجنرالين في لعبة شراء الوقت، ريثما يتسنى لهما تجويف الحراك السياسي، من طريق تفتيت قواه وفرض أمر واقع جديد على الساحة السودانية.

كل ما جرى قبل 15 نيسان (أبريل) بات من الماضي. والسؤال الآن: هل ثمة متسع بعد لحراك مدني وسط قصف المدافع وساحات الحرب من الخرطوم وأم درمان وخرطوم بحري والجزيرة وكردفان ودارفور وآلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف في الداخل والخارج؟

من المشكوك فيه طبعاً أن يفسح الجنرالان مكاناً للقوى المدنية، في وقت لا يزال كل منهما يعتقد أن في إمكانه حسم الموقف لمصلحته.

إذاً، هل أخطأت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، في وضع اليد بيد الجنرالين في مرحلة ما؟ ربما.

إن الانقلاب الثاني الذي نفذه البرهان وحميدتي على حكومة عبد الله حمدوك في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، شكل دليلاً قاطعاً إلى أن الجنرالين لا يعتزمان تسليم الحكم للمدنيين، تحت أي مسوغ.

وفي مواجهة آلة القمع للجيش والدعم السريع، بقي جيل من الشباب السوداني، ينزل إلى الشوارع مطالباً بالانتقال الفوري إلى الحكم المدني، فيما هادنت قوى مدنية أخرى العسكريين، وكذلك فعلت القوى الخارجية التي رفعت شعار الانتقال السياسي التدريجي إلى حكومة مدنية، في إشارة استرضاء للبرهان وحميدتي، حتى انفجر الصراع بينهما.

في اللحظة التي تلت سقوط البشير، كان في مستطاع القوى المدنية البناء على زخم الحراك الشعبي في الشارع من أجل المطالبة بانتقال فوري إلى سلطة يقودها مدنيون، وأن يعود العسكريون إلى ثكناتهم.

صحيح أن الجيش وقوات الدعم السريع مارسا القمع بأبشع صوره، ولا تزال المجزرة التي ارتُكبت بحق المعتصمين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، شاهداً على الحد الذي كان الجنرالان مستعدين للذهاب إليه، كي يحتفظا بالسلطة.

إن أسلوب المراوغة والمناورة الذي تلى مرحلة سقوط البشير، أسس لمرحلة الحرب الدائرة حالياً، والتي أعادت السودانيين حقباً مظلمة من الحروب والمآسي التي شهدوها منذ الاستقلال عام 1956.

وعلى رغم طغيان الحرب، يبقى سماع صوت القوى المدنية مجدداً، أمراً مطلوباً يتعين تشجيعه وتوسيعه. علّ وعسى أن يكون بداية لمسار ينتشل السودان من الهاوية!

نقلاً عن "النهار"