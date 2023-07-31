بريطانيا والكويت.. ألفة التاريخ والتزام العهد

في مساء يوم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، التقينا السفير خالد الدويسان وأنا، ممثلين لجمعية الصداقة الكويتية - البريطانية، مع بعض أصدقاء الكويت من البريطانيين، منهم أعضاء في البرلمان، ومنهم من كان وزيراً أو مؤثراً سياسياً أو إعلامياً، بالإضافة إلى اللورد أحمد - وزير الدولة للشؤون الخارجية، ولورد هاول - وزير النفط السابق.

كان موضوعنا العلاقات بين البلدين، كان دورنا بسط حقائق الكويت بأوضح المفردات، أبرزها حاجة الكويت الملحة إلى رادع يؤمن استقلالها ويصون سيادتها، ويحافظ على جذورها، والتأكيد على أن الإقليم مشحون بالتوتر، حيث تظل أوضاع إيران بعيدة عن السكينة، ويستمر الوضع في العراق بتعقيداته بين الجبهات السياسية التي لا تخلو من النغم الطائفي، يبقى الإقليم منبعاً للقلق الدائم، مع التأكيد على ضرورات ترسيخ السلامة الدائمة للكويت وغيرها من دول الخليج لترابط أمنها بالأمن العالمي، سياسياً واقتصادياً وتطوراً.

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ومع استبيان هذا الترابط الإستراتيجي بين أمن الخليج والأمن العالمي، فإن تاريخ الكويت، ممثلاً بالأحداث التي استحضرت الدور البريطاني للتصدي لها حفاظاً على سلامة الكويت، مع إبراز الملامح التي يتميز بها الدور البريطاني، في الالتزام بالاتفاقيات وسرعة التحرك وسلاسة القرار وضمان التفوق على مختلف الصعوبات.

فقد سجل التاريخ في الفترة ما بين عام 1899 وعام 1961 وفاء بريطانيا لصون سلامة الكويت ووقاية سيادتها، كما أوضح التاريخ أيضاً أن بريطانيا حليف يعتمد عليه في كل الظروف، فالتحالف لا يتأثر بتبدلات الفصول، شتاءً أو ربيعاً، ناعماً أو خشناً، أو انتقال الحكم من محافظين إلى حزب العمال، فالالتزام لا يمس، والوفاء له ظاهرة بريطانية.

كان الرد البريطاني على الغزو مثيراً في أبعاده التاريخية، فرئيسة الوزراء آنذاك - مارغريت تاتشر - لعبت دور المحرض الأكبر ليتحرك الرئيس جورج بوش لمواجهة الغزو بكل تصميم وبأسرع وقت، متأثرة بمسببات عدة، إستراتيجية وتاريخية وقانونية مع أبعادها الكويتية، وتجددت حيوية السيدة رئيسة الوزراء البريطانية في مشهد لا يختلف عن صلابتها في مواجهة استرجاع جزر الفوكلاند من القوات الأرجنتينية.

كان هذا موجزاً لما أوضحناه في تلك المناقشة مع الضغط على أن التواجد البريطاني ليس له سقف زمني، فالحاجة الكويتية دائمة، طالما الإقليم استمر في عنفه وتقلباته وطموحاته.

والحق أن الجانب البريطاني مستوعب وفاهم لهذا الواقع الكويتي الممتلئ بالأشواك، وما لفت نظري في المداولات التقدير الكبير لمناقب الكويت التي يزينها الدستور في محتواها الحضاري المتطور، وبالوفاء الكويتي لهذه المبادئ التي يرتكز عليها الدستور، وحساسيتها للمحافظة عليه نصاً وروحاً.

واستمعت إلى ما يمكن وصفه بتمنيات في ضرورة تنشيط الدور الكويتي في تقديم ما تملكه الكويت من تفاعل مع الجوانب الإنسانية إقليمياً وعالمياً، وتواجدها وسط الأزمات كما نراها في سوريا ولبنان والسودان ومناطق في آسيا وأفريقيا، مع التطرق إلى الفوائد التي تحصدها الكويت من إرسال وفود كويتية نسائية وبرلمانية ومهرجانات ثقافية، والتعريف بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي ترعاها الكويت في لندن، وما تتطلع إليه مستقبلاً في مسار الاستثمار والتنمية.

وقد ساهم تواجد نواب من مجلس العموم وأعضاء من مجلس اللوردات في إثراء المناقشة، فكانت الإشارة إلى أهمية زيارات الوفود البرلمانية في بناء شبكة تؤمن استمرار التواصل، مع دفع التواجد الاستثماري الكويتي في لندن نحو التنوع والاتساع، مشيرين إلى احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بمرور سبعين عاماً على إنشائه هذا الصيف..

أسعدني كثيراً تقبل المشاركين البريطانيين لحاجة الكويت إلى رادع يشاركها في الحفاظ على هويتها واستقلالها، خصوصاً عندما أشار وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد أحمد - The Lord Ahmad of Wimbledon، إلى التواصل البريطاني - الكويتي حول هذه القضايا، وتطرقه إلى اتفاقه مع الطرف الكويتي على تواريخ اللقاءات القادمة في إطار الشراكة الإستراتيجية.

كما أعجبني كثيراً الترحيب الممتلئ بالمحبة الذي استقبل به الجانب البريطاني السفير العميد خالد الدويسان الذي استقر ثلاثين سنة في لندن، فأحبه البريطانيون، خصوصاً كبارهم، وأبرزهم الملكة، وتأكيد سعادتهم بلقائه في ذلك الاجتماع، الذي أشرف على ترتيباته سفير الكويت الحالي السفير بدر محمد العوضي، والمتميز بالتواضع وحيوية الترحيب، وسرعة الحركة، وأعجبني إصراره على أن تكون الدعوة ترحيباً بالسفير العميد خالد الدويسان، وبلا شك كانت لتلك العبارة الدور المؤثر في تواجد وزراء وبرلمانيين يعبرون عن تقديرهم لدور السفير خالد الدويسان في تحمل أثقال العمادة الدبلوماسية لأكثر من عشرين سنة، لم يعتذر فيها عن مناسبة ولم يتأخر عن مواعيدها، وكان حاضراً دائماً وملبياً لكل الالتزامات، ارتحنا جميعاً لهذا التقدير الذي لم يصدر عن مشاعر تتسيدها المجاملات، وإنما عن حقيقة سجلها السفير خالد الدويسان وقدرها كثيراً الجانب البريطاني..

هذه جولة لا بد من أن يتبعها تواصل خارج الحوار الرسمي ليتناسب مع استحقاقات الشراكة الإستراتيجية الدائمة، ويدرك الأخ الفاضل الشيخ سالم عبدالله الجابر، وزير الخارجية، حجم المنافع التي تحصدها الكويت من مفهوم التواصل مع جميع أعضاء الأسرة العالمية، لكن الأهم في هذه التركيبة العالمية الدور الذي يقوم به الشركاء الإستراتيجيون، ونقول بكل وضوح إن الأمن الكويتي قائم على ثلاثة أعمدة لا بد أن توفرها الكويت:

أولاً - فاعلية الجيش الكويتي المحصن بالتكنولوجيا والمؤهل تدريباً والمسلح بأجود الآليات، والمرتفع بالإحساس الوطني.

ثانياً - دور مجلس التعاون، عمق الكويت الإستراتيجي دبلوماسياً وجغرافياً ووجوداً.

ثالثاً - الشراكة الإستراتيجية مع الحلفاء الملتزمين بالأمن الكويتي والخليجي، وتقع بريطانيا في الصف الأول لمعرفتها التاريخية بواقع الكويت.

انتهت الندوة بالرضا الذي نال الجميع، ولا بد أن يتبعها تنوع الوجود الكويتي على الأراضي البريطانية، وهذا ما تفرضه هوية التحالف مع الشركاء، لا سيما مع الشريك الأميركي، حيث تبرز الحاجة إلى تكثيف التواصل المتنوع مع واشنطن، والأمل أن يتحرك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد للمتابعة والاطمئنان.

آخر الملاحظات، شعرت، من خلال المناقشة مع الأصدقاء البريطانيين، أن معرفتهم بحجم المسار الذي حققته المرأة الكويتية في الإسهام في تطور الكويت بحاجة إلى تواجد في المواقع المهمة والمؤثرة داخل المجال السياسي والإعلامي البريطاني، ربما تتولى السفارة الكويتية في لندن ترتيبات لزيارات وفود نسائية كويتية إلى بريطانيا.

نقلاً عن "القبس"