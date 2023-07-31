هل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ممكن؟

علّق كثيرون حول الزيارة الأخيرة لمستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، إلى جدة، حيث أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الزيارة تضمنت إمكانية التوصل إلى اتفاق، بوساطة أمريكية، لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وفى حين، لم تصدر المملكة أي تأكيد رسمى بهذا الخصوص، يكفى أن يتأمل المرء ويأخذ في الاعتبار السياق والتطورات الأخيرة ليستنتج أن التوصل إلى هكذا اتفاق قد يكون ممكنًا.

واسمحوا لى، قبل أن أضيف أي شىء آخر، أن أستبق عشاق نظريات المؤامرة، الذين سيُسرعون باتهام السعودية بأنها «باعت» القضية الفلسطينية، إذ سيزعم هؤلاء أن ما يؤكد صحة نظريتهم هو أن المحادثات السعودية الأمريكية- إذا ما حصلت- قد أُجريت بشكل سرى، الأمر الذي سيجعلهم يعتقدون أنه كان يتم تحضير خدعة ما. ولكن، مع احترامى لذكاء الذين يروجون لمثل هذه الأفكار- أو بالأحرى، لذكائهم المحدود جدًّا- فإن العُرف هو أن تُعقد مثل هذه المحادثات أصلًا بشكل سرى، ولا يتم الإعلان عنها إلا عند نجاحها. وما عليكم إلا أن تسألوا الفلسطينيين عن محادثاتهم السرية، أو أن تشاهدوا فيلم «أوسلو».

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ثانيًا: إن السعودية هي واحدة من الدول القليلة التي تُطبّق ما تنادى به، فخلافًا لطهران، لم تستند الرياض أبدًا إلى مبادئ أيديولوجية، أي أنها لم تدعُ أبدًا- أو بالأحرى، لم تتظاهر بالدعوة- إلى رمى اليهود في البحر مثلما فعلت إيران، (بينما كانت تحصل على الأسلحة من إسرائيل بشكل سرى، كما فعلت خلال حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضى). وفى الواقع، وجدت السعودية نفسها، منذ انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991، في طليعة الساعين للتوصل إلى اتفاق سلام يعطى الأولوية لحقوق الشعب الفلسطينى، ويعترف، في الوقت نفسه، بدولة إسرائيل ويقدم لها الضمانات التي تحتاجها.

وللتذكير فقط، إن الملك الراحل عبدالله هو مَن قدم لإسرائيل مبادرة السلام العربية، التي اعتمدتها جامعة الدول العربية في عام 2002، كما أجرى ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، مقابلةً مع مجلة «ذى أتلانتيك» العام الماضى أشار فيها إلى أن المملكة تعتبر إسرائيل «حليفًا محتملًا».

ووفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال ولى العهد: «إننا لا ننظر إلى إسرائيل على أنها عدو، بل حليف محتمل، ويوجد الكثير من المصالح التي يمكننا أن نسعى لتحقيقها معًا». وأضاف معتبرًا أنه «يجب أن نحلّ بعض المسائل قبل الوصول إلى تلك المرحلة»، وأعرب عن أمله في حل النزاعات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ثالثًا: يجب النظر إلى الجانب المرتبط بالمطالب السعودية الإضافية التي يتم التحدث عنها منذ أواخر عام 2022، فكما قلت في المقال الذي كتبتُه في شهر مارس الماضى، لطالما كان التوصل إلى حل عادل للفلسطينيين على رأس قائمة أولويات المملكة. ولكن، فلنفترض أن إسرائيل اتخذت خطوات جادة ومرضية نحو التوصل إلى حل وأصبحت فجأةً معاهدة تطبيع العلاقات والسلام بين السعودية وإسرائيل حقيقةً ممكنةً، فما التبعات التي ستترتب على ذلك؟.

فإذا ما تم توقيع مثل هذه المعاهدة، يجب ألّا يبقى لدى الولايات المتحدة أي مخاوف بشأن البرنامج النووى السعودى، (الذى لطالما كان سلميًّا على أي حال)، كما أنه يجب ألّا تكون لديها أي تحفظات بشأن تحويل التزاماتها الشفهية بحماية المملكة إلى معاهدة مكتوبة. ففعليًّا، لم تشكّل إسرائيل أبدًا تهديدًا أمنيًّا للسعودية، إلا أن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل سيعنى أن التهديد الحقيقى الوحيد للمملكة سيتمثل في إيران والحوثيين. وهذا بالطبع على افتراض أن إيران لن تلتزم باتفاق السلام، الذي وقّعته مع الرياض بوساطة صينية. ونظرًا إلى أن إيران تنعت الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، فيما ينادى الشعار الرسمى للحوثيين «بالموت لأمريكا»، فيجب ألّا تكون لدى إدارة بايدن أي تحفظات حيال الالتزام بمعاهدة موقّعة مع المملكة، سواء كان ذلك على شكل «حليف رئيسى من خارج الناتو» أو أي شكلٍ آخر. وفى الواقع، إلى جانب العلاقات الراسخة ومتعددة الأوجه التي تجمع البلدين منذ 80 عامًا، يُعتبر من المنطقى تمامًا أن تحمى الولايات المتحدة آبار النفط من أي هجوم قد يتسبب في نقص الإمدادات، الأمر الذي سيؤدى بدوره إلى زيادة هائلة في الأسعار- وهو أمر يستطيع أي خبير اقتصادى مبتدئ أن يشرحه للمُشكِّكين.

بالإضافة إلى ذلك، سيُشكّل هكذا قرار خطوةً رابحةً ملحوظةً بالنسبة للسياسة الخارجية لإدارة بايدن، التي تعرّضت لانتقادات كثيرة، خصوصًا أن هذا يأتى قُبيل عام انتخابى حاسم، علمًا بأن تشجيع الكونجرس للموافقة على مثل هذا القرار سيتطلب من البيت الأبيض بذل جهد هائل على الرغم من تعبير بعض أعضاء الحزبين عن موافقتهم عليه، كما فعل السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الذي أيده علنًا في شهر إبريل الماضى. أخيرًا وليس آخرًا، قد تكون هذه أداةً ذات حدين نحن في أمَسّ الحاجة إليها، حيث ستتمكن، في الوقت نفسه، من لجم اليمينيين المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الحالية من جهة، وضمان قيام دولة للفلسطينيين بشكل قاطع من جهة ثانية. ولعل أفضل مَن وضح الأمر هو زميلنا الموقّر توماس فريدمان في مقال له نُشر في صحيفة نيويورك تايمز: «سيتعين على ائتلاف نتنياهو الحاكم، والمكون من اليهود المتعصبين والمتطرفين، الإجابة عن هذا السؤال: يمكنكم ضمّ الضفة الغربية أو إقامة سلام مع السعودية والعالم الإسلامى بأسره، إلا أنه لا يمكنكم الحصول على كلا الأمرين، فما الذي ستختارونه إذًا؟». أُعيد وأكرر أنه لا شىء مما قيل أعلاه رسمى، ولكن حتى إمكانية حصول ذلك تشكل خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين، كما للسعودية التي اعتمدت سياسة خارجية جديدة ومميزة لا تصون الازدهار الهائل الذي حققته رؤية 2030 فحسب، بل تطمح أيضًا إلى أن تكون قوةً تُناصر الخير في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

نقلاً عن "المصري اليوم"