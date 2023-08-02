تونس بعد مؤتمر روما

انعقد الأسبوع الماضي في روما مؤتمر حول "الهجرة والتنمية"، بحضور نحو عشرين دولة، من بينها تونس.

وضعت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني المؤتمر في إطار بحث مختلف أشكال الهجرة، النظامية منها وغير النظامية. كما ربطت بين موضوع الهجرة وقضية أوسع هي قضية التنمية في أفريقيا.

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تابع التونسيون المؤتمر باهتمام، ولكن من دون أوهام. وحضر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى روما "ضيف شرف"، بحسب عبارة ميلوني.

خلال الأشهر الأخيرة، أصبحت تونس محل اهتمام دولي وأوروبي بالخصوص بسبب تدفق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء إلى أراضيها كمحطة نحو السواحل الإيطالية.

اعتباراً للأجواء السائدة في أوروبا، لم يكن مفاجئاً أن يطغى موضوع الهجرة على المؤتمر أكثر من ملف التنمية، أو أن يكون جانب الهجرة غير النظامية وتبعاته الأمنية هو الهاجس الأول للمؤتمرين وليس جانب الهجرة النظامية.

وذلك مفهوم، إذ تسعى أوروبا إلى إطفاء حريق الهجرة غير النظامية قبل كل شيء، وليس هناك في الواقع ضغط شعبي أو سياسي لمعالجة الجذور العميقة للمشكل.

أما موضوع الهجرة النظامية فهو ضائع في أدراج تكنوقراط الاتحاد الأوروبي، ومتروك للحكومات الأوروبية كي تقرر بشأنه، في معظم الأحيان، ما تراه يخدم مصالحها.

والفرق كبير بين شكلي الهجرة، النظامية وغير النظامية. وشتان بين طريقة تعامل الأوروبيين مع كل منهما.



إزاء الهجرة غير النظامية، تتصرف أوروبا وكأنها في حالة طوارئ قصوى. وهي تعبئ جهودها الفردية والجماعية لمواجهة الموجات المتدفقة من جنوب المتوسط، وتعد لها الخطط الأمنية والدبلوماسية. يعاضد هذه الخطط جهد في مجال العلاقات العامة تتسلح فيه الأحزاب والحكومات بالأرقام والإحصائيات التي تصور الهجرة غير القانونية على أنها "خطر داهم".



أما في ما يتعلق بهجرة الكفاءات واليد العاملة المؤهلة، فتسعى الدول الأوروبية بهدوء إلى تقديم التسهيلات القانونية والعملية لجذب من تحتاجهم من كوادر وخبرات وتحديد أعداد التأشيرات في ما يخص الآخرين.



جيورجيا ميلوني نفسها قالت خلال المؤتمر إن "أوروبا وإيطاليا تحتاجان إلى الهجرة".



وحتى الحكومات التي تقودها أحزاب من أقصى اليمين تعرف أن بلدانها تواجه انخفاضاً في النمو الديموغرافي ونقصاً في اليد العاملة المؤهلة. وهي تحاول التوفيق بين ضغوط متنافرة. هناك من جهة رجال الأعمال الذين يدعون إلى زيادة عدد تراخيص الشغل لغير الأوروبيين. وهناك من جهة أخرى الأنصار في أقصى اليمين الداعون إلى فرض المزيد من القيود على الهجرة من البلدان التي تختلف عن أوروبا من ناحية الهوية الثقافية والدينية.

وإيطاليا مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى تواجه مشكلة التهرم الديموغرافي وتناقص عدد السكان.

وهي تنوي إصدار تراخيص شغل لأكثر من 450 ألف مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من عام 2023 إلى 2025. وهذا الرقم هو تقريباً نصف ما تطالب به اتحادات رجال الأعمال من تراخيص.



في فرنسا الاعتبارات نفسها تقريباً تدفع السلطات إلى انتقاء الخبرات و"المواهب" التي تحتاجها من بلدان مثل تونس.

الفرنسيون وسائر الأوروبيين يعرفون أن الظروف الصعبة وما تعنيه من انحسار للأفق في بلاد كتونس تدفع كفاءات البلاد إلى الهجرة إلى الخارج أفواجاً بعد أفواج، وبكل السبل القانونية المتاحة.

لكنّ المسؤولين الأوروبيين يرغبون في أن يبقى نسق الهجرة تحت السيطرة، وأن تتكيف موجاتها مع اختيارات دولهم وأولوياتها. لذا فإن كلامهم عن تيسير سبل الهجرة النظامية لا يخرج عن هذا الإطار. يعرفون بكل تأكيد أن بإمكانهم التحكم في تدفق الكفاءات أكثر من قدرتهم على منع تدفق أفواج المهاجرين الهاربين من الفقر والحرب والجفاف.



المهاجرون غير النظاميين مغامرون يائسون، يسعون للوصول إلى الضفة الأخرى ولو كلفهم ذاك حياتهم، وذلك بعكس المهاجرين النظاميين الذين يتكيفون مع التشريعات الأوروبية ويعرضون مؤهلاتهم العلمية والمهنية على مشغليهم الأوروبيين في بحثهم عن فرص لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم في البلدان التي يقصدونها.



تجد العديد من الكفاءات التونسية المهاجرة في أوروبا مناخات تسمح لها بظروف أفضل للعيش وتطوير مواهبها وكفاءاتها. وعملها في المهجر يدر على تونس تحويلات مالية تتجاوز مداخيل قطاع السياحة مثلاً. ولكن المشكلة الأساسية المرتبطة بهجرة الكفاءات هي أن الاختيارات الأوروبية لا تراعي بالضرورة توازنات الدول الأصلية للمهاجرين وحاجياتها.



فالآلاف من الأطباء والمهندسين ومختلف النخب غادروا تونس إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة. ولن تستطيع البلاد تعويضهم بسهولة.

أما المشكلة الثانية فهي أن الإجراءات العملية المتعلقة بمنح تأشيرات شنغن للتونسيين، لا تعطي البتة انطباعاً برغبة أوروبية في تعزيز المسالك القانونية للهجرة مثلما يدّعي ذلك المسؤولون الأوروبيون في تصريحاتهم الرسمية. وهناك صعوبات جمة وأحياناً ظروف مذلة تعترض الساعين للحصول على تأشيرة شنغن.

فمجرد الحصول على موعد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة، أصبح مسألة معقدة تتدخل فيها شبكات من الوسطاء الانتهازيين، لا يختلف تصرفهم كثيراً عن ممارسات مافيات تهريب البشر المسيطرة على مسالك الهجرة غير النظامية.

هناك بالتأكيد حالة اختناق في الطلبات تجعل بلدان شنغن، وفي مقدمتها فرنسا، تبدي توجساً من كل طلبات التأشيرة، بعدما أضحت ترى في الكثير منها محاولات ملتوية لدخول فرنسا والبقاء فيها ولو كان ذلك بصورة غير قانونية. رغم تلك الاعتبارات تبقى الكثير من العوائق أمام منح التأشيرات بلا مبرر، بخاصة منها تلك التي تمس بكرامة التونسي.

كل بلاد العالم، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، لها الحق المشروع في اعتماد سياسات للهجرة النظامية تخدم مصالحها. ولكن المزعج لتونس اليوم أن تواصل أوروبا وحدها تحديد السياسات التي تستهدف كفاءات البلاد.

وفي موضوع الهجرة عامةً، تستفيد أوروبا من غياب موقف جماعي مشترك لدول جنوب المتوسط.

كان لمؤتمر روما الفضل في جمع ممثلين عن بلدان شمال أفريقيا التي لم تلتق البتة قبل المؤتمر لتنسيق مواقفها بخصوص ظاهرة الهجرة. فكان ذلك من العوامل التي أعاقت تفاوضها مع الجانب الأوروبي بشكل موحد. ولا يزال غياب التشاور بين بلدان المغرب العربي بالذات قائماً.



تواصل تونس من ناحيتها تحقيق ما تستطيع من مكاسب في علاقتها بالاتحاد الأوروبي. كان من الممكن أن تجد تونس مساعدة أفضل من أوروبا بعد 2011 من أجل تحقيق انطلاقة اقتصادية نوعية. لكن الاتحاد الأوروبي لم تكن له القناعة بتنفيذ خطة مارشال في تونس، ولم تكن لمعظم الساسة التونسيين الرؤية والإرادة اللازمتان.

وكان بإمكان أوروبا في نطاق شراكة فعلية المساعدة على تخفيف الضغوط التي كانت تواجهها تونس ولا تزال من حيث تشغيل أصحاب الشهادات الجامعية. كان متاحاً لها أن تقدم شروطاً تفضيلية للمواطنين التونسيين الراغبين في دخول منطقة شنغن، لا أن تقلص عدد التأشيرات الممنوحة بذرائع شتى أو تركز جهودها على ترحيل من هم في وضعية غير قانونية.

السؤال المطروح اليوم على أوروبا هو: هل تفضل النظر إلى تونس على أنها بلد على "وشك الانهيار"، أم التعامل معها كدولة لها من الإمكانات ما يؤهلها كي تشكل طرفاً في شراكة متوازنة، يدفعها الأمل وليس يحركها فقط الخوف من المجهول؟

* نقلا عن "النهار"