واشنطن – بكين.. زمن الحرب السيبرانية

لا تبدو سلسلة الزيارات الأمريكية الرسمية للصين، بدءا من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مرورا بوزيرة الخزانة جانيت بلين، وإنتهاء ببطريرك السياسة الأمريكية، صديق الصين العتيد، هنري كيسنجر، قد نجحت في تحسين العلاقات السياسية الملتهبة جدا، والمعرضة للوقوع في جب الهوة العميقة المعروفة تاريخيا باسم " فخ ثيوسيديديس".

هل بدأت المناوشات بين الجانبين عسكريا في الأوقات الأخيرة؟

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غالب الظن أن هذا ما جرت به المقادير قولا وفعلا، لكن في الخفاء السيبراني، وليس في ميادين ضرب النار التقليدية، وإن كان الأمر برمته مقدمة لما هو أشد هولا.

لماذا هذا الحديث في الوقت الراهن؟

قبل بضعة أيام كانت واشنطن تعلن عن شحنات أسلحة متقدمة لجزيرة تايوان، الأمر الذي أثار ثائرة الصين، ودفعها لإعلان غضبها العارم وإن جاء بشكل سري أكثر منه جهريا ، وهو ما يتسق مع فلسفة الصين الكونفوشيوسية.

يتحدث البعض من المراقبين الثقات عما يجري داخل الصين من تطورات مثيرة، جميعها ترتبط بمقدمات أزمة صدام وحرب، الأمر الذي يتجاوز مجرد التجهيزات العسكرية، وصولا للإستعدادات اللوجستية الباقية من غذاء ودواء ، وما يلزم لمجابهة عقوبات غربية واسعة النطاق محتملة، حال قامت الصين بعمل عسكري ضد تايوان، والجميع يعرف أن الدبلوماسية لن تحل الأزمة التي طالت منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم.

ليس سرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا توفر جهدا في سياق محاصرة الصين، وخير دليل ما يجري من تعاون عسكري عميق وخطير بينها وبين أستراليا، لا سيما فيما يخص تطوير قدرات استراليا البحرية، من خلال تجهيزها بغواصات نووية متقدمة للغاية، عطفا على تزويدها بصواريخ بعيدة المدى ، تطال غالبية إن لم يكن كافة الحواضن الصينية.

إضافة إلى ذلك، قيام الولايات المتحدة بدعم اليابان بشكل عسكري، وفي المقابل قد تقبل طوكيو بنشر قواعد لأسلحة الدمار الشامل النووي على أراضيها، أمر يعطي إشارة لا تخطئها العين للصينيين.

تبدو التنبؤات حول فخ "ثيؤسيديديس "، ماضية قدما، ويحسب للبروفيسور ورجل السياسة الأمريكي الشهير غراهام اليسون إنه أول من أستدعى هذا التعبير من خلال كتابه الشهير " الإتجاه نحو الحرب : هل تستطيع أمريكا والصين تجنب فخ ثيوسيديديس "، الصادر عام 2017 ، وفيه يتساءل هل سيكون مصير البلدين الكبيرين مشابها لمصير العلاقة بين أثينا وأسبرطه قبل الميلاد.

كان الطريق الشعبوي لهذا المصطلح قد راج حين ظهر في إعلان رأي مدفوع في جريدة النيويورك تايمز في 6 إبريل عام 2017 بمناسبة إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقد ذكّر اليسون أمريكا والصين، بأنهما يتقاسمان التزاما اخلاقيا يوجب عليهما الإبتعاد عن فخ ثيوسيديديس، وكأن الماضي يلقى بظلاله على الحاضر.

هل تقف الصين متكوفة الأيدي ، أم أنها تتخذ وربما أتخذت بالفعل خطوات للمواجهة، ولكن عن طريق رؤاها وأفكارها؟

يدرك الصينيون تمام الإدراك أن أي صراع عسكري في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن يكون في صالحهم بالمعنى الواسع وليس الضيق ، أي أنه سيؤثر تأثيرا كبيرا وخطيرا على مشروعات بكين للنمو والإنتشار والتعمق حول العالم، وسيدخلها في نفق مشابه لما تعيشه روسيا في الوقت الراهن.

هنا يبدو أن الصين تسعي للصدام عبر تراثها العسكري الخاص بمعرفة كل ما يتوافر من معلومات عن العدو، وتفعيل تلك المعرفة بصورة تخدم مصالحها، ومن غير إطلاق رصاصة واحدة.

قبل نحو شهرين، راجت أخبار عن قيام الصين ببناء منصة تجسس رقمية هائلة فوق شبه الجزيرة الكوبية، بهدف إلتقاط كل شاردة أو واردة يُهمس بها فوق الأراضي الأمريكية.

هذا ما أعلنه الجانب الأمريكي، وأنكرته الصين بطبيعة الحال، وفي كل الأحوال تبقى الحقيقة دوما في وضع متوسط.

الحدث الآخر الذي يقطع بأن هناك مخاوف جدية لصدامات بين بكين وواشنطن، تمثل في إعلان إدارة بايدن عن إكتشاف فيروسات صينية يعتقد أن الصين زرعتها بعمق داخل الشبكات الأمريكية، لا سيما تلك التي تتحكم في خطوط إمدادات الكهرباء وأنظمة الإتصالات وشبكات توزيع المياه التي تغذي القواعد العسكرية في الداخل الأمريكي وحول العالم، وقد عرضت صحيفة النيويورك تايمز القصة بمزيد من التوسع.

يبدو الأمر حربا سيبرانية صينية ضد أمريكا، بهدف إرعابها في الحال، وشل قدراتها في الإستقبال، ومن غير أن تتكبد عناء الدخول في حروب كلاسيكية تقليدية تفوح منها رائحة النار والبارود.

هل هي مقدمة لصراع أكبر؟

مؤكد أن هناك من حاول دبلوماسيا فصل بكين عن موسكو، ودفعها في طريق الحياد، الأمر الذي تمثل مؤخرا في الرحلة المثيرة والغامضة لبطريرك السياسة الأمريكية وثعلبها هنري كيسنجر لبكين، ولقائه مع رئيسها شين جين بينغ ووزير خارجيته، عطفا على أخرين .

تساءل الإعلام الأمريكي والعالمي، عن سر الغضبة المكبوتة التي أظهرها البيت الأبيض، تجاه زيارة كيسنجر، وكيف أنه تم استقباله بصورة أفضل مما يتم استقبال كبار المسؤولين الأمريكيين.

فتحت زيارة كيسنجر الأخيرة للصين أبواب التساؤلات عن مصير العلاقات بين بكين وواشنطن، وما إذا كان الصدام العسكري قد بات قدرا مقدورا في زمن منظور.

الذين تابعوا تصريحات مسؤولين أمريكيين كبار في القوات الجوية الأمريكية مثل الجنرال مايك مينيهان الذي توقع دخول بلاده حربا مع الصين خلال عامين، يدركون أن الصينيين ربما قد حسموا أمرهم، لكنهم لا يفضلون المبادأة، لإدراكهم أن الحرب مهلكة للزرع والضرع معا.

فيما الجانب الأمريكي فبدوره قد لا يفضل مواجهة عسكرية مع الصين في الوقت الحاضر، لأسباب عدة منها الأزمة الروسية – الأوكرانية في الوقت الحاضر، والإنتخابات الرئاسية في 2024، ومحاولة تعويض الإخفاقات الإقتصادية التي تسبب فيها وباء كوفيد-19المستجد.

هل الحرب السيبرانية مؤقتا هي البديل عن المواجهة العسكرية الشاملة؟

قد يكون ذلك كذلك، سيما في ضوء التطورات المتسارعة لعالم الذكاء الإصطناعي ومواجهات الروبوتات عوضا عن البشر.