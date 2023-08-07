اجتماع جدة التشاوري بشأن حرب أوكرانيا: حان الوقت لإسكات المدافع

ما من شك في أن اجتماع جدة التشاوري بشأن الحرب في أوكرانيا، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية ممثلي ما يقارب 40 دولة على مستوى مستشاري الأمن الوطني أو الدبلوماسيين، يمكن إدراجه في سياق الجهود الدولية الرئيسية التي تسهم في إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. وما من شك كذلك في أن المبادرة السعودية التي يديرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصياً لا تدّعي إيجاد حل نهائي للصراع الذي يحتاج إلى مزيد من الخطوات.



لكن أهمية المبادرة إلى الاجتماع في جدة تعكس رغبة دولية من قوة دولية صاعدة مثل المملكة العربية السعودية في ملء النقص الكبير في الجهد الدبلوماسي الدولي من أجل إنهاء صراع دولي حاد ومكلف وخطير لم يحظَ حتى الآن بفرص كافية للبحث في كيفية إنهائه.



صحيح أن العاصمة الدنماركية احتضنت اجتماعاً شبيهاً في شهر حزيران (يونيو) الفائت، لكن الدنمارك جزء من حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومساندة لأوكرانيا في حربها مع روسيا. وما ميز اجتماعات جدة يومي السبت والأحد أنها حصلت على أرض بلد محايد، وتتمتع حكومته بعلاقات ممتازة مع طرفي النزاع. كما أن الدولة المضيفة، أي السعودية، تنتمي إلى مجموعة القوى الدولية الصاعدة والشديدة الفاعلية التي تتموضع في الوسط بين دول "الجنوب الدولي"، ودول "الشمال" التي تطلق عليها تسمية "الغرب".



من هنا أهمية اجتماع جدة الذي شاركت فيه معظم الدول المعنية بآثار الحرب الروسية – الأوكرانية، وإن تكن روسيا قد تغيبت عنه (وكان عليها أن تحضر)، فيما حضر المارد الصيني ممثلاً بمبعوث الرئيس الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي! لكن حضور دول مجموعة "البريكس" مثل الهند، البرازيل وأفريقيا الجنوبية، مثل ثقلاً نوعياً توازياً مع الغياب الروسي.



لكن هذا الغياب الروسي لم يكن سلبياً من الناحية المبدئية، إذ إن القيادة الروسية كانت عبّرت بلسان الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قبل فترة عن ترقبها لنتائج الاجتماع من خلال إحاطة سعودية لاحقة لأعماله وخلاصاته من دون أن تعلن معارضتها له. إنما ما لفت المراقبين تزامناً مع انعقاد الاجتماع في جدة كان صدور موقف روسي من نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديميتري ميدفيديف تميز بالسلبية التي لم تكن منتظرة من روسيا حيال محاولة سعودية دولية للبحث في إنهاء الحرب. فقد قال ميدفيديف وفق ما نقلت عنه وكالة "نوفوستي": "إن أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح اذا تم استيفاء شروط رئيسية، هي مشاركة طرفي النزاع. و هذا شيء لم يتحقق في اجتماع جدة. كما لا بد من وضع السياق في الاعتبار، حيث أن دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991. فهي جزء من الإمبراطوية الروسية. كما لا بد من أخذ الحقائق الحالية في الاعتبار، وهي أن أوكرانيا في مرحلة منتصف العمر وعاد جزء من أراضيها الى روسيا". أضاف: "إن الوسيط المستعد للاعتراف بهده الأمور الواضحة لديه فرصة. ولكن من يرى غير ذلك فلا فرصة أمامه". وختم: "لا حاجة للمفاوضات الآن. وعلى العدو أن يجثو على ركبتيه متوسلاً الرحمة"!



هذه السلبية الروسية تجاه الاجتماع تدفع إلى طرح السؤال: من يمثل موقف روسيا بيسكوف أم ميدفيديف؟ علماً أنه لم يؤخذ في الاعتبار أن روسيا لم ترد أن تحضر الاجتماع. غير ءن مطلق الموقف الناري هو شخصية رسمية اتسمت مواقفها منذ بدء الحرب بالكثير من المبالغات والجنوح إلى حد أن كثيرين في الغرب ما عادوا يولون كلامه أهمية مقارنة ببقية المسؤولين الروس كالرئيس فلاديمير بوتين، أو وزير الخارجية سيرغي لافروف. لكن أن يصدر هذا النوع من التصريحات بالتزامن مع اجتماع جدة فخطوة روسية ناقصة تجاه 40 دولة تتقدمهم المملكة العربية السعودية التي تصعب الاستهانة بحجمها ومكانتها الإقليمية والدولية. والأهم أن مشاركة الصين ودول مجموعة "البريكس" مثلت هذا التوازن في الاجتماع الذي انتقده ميدفيديف. إنما ما يجدر التوقف عنده هو محتوى خاتمة كلام المسؤول الروسي التي تعكس انفصالاً عن واقع العالم والقوى الدولية من خارج الغرب الراغبة في إنهاء الحرب التي كلفت الكثير، وبات ينظر إليها على أنها حرب عبثية وبلا فائدة.



لقد تصرف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذكاء عندما احتل المساحة الدعائية لاجتماع جدة، فيما أخطأت موسكو في تغيبها عن اجتماع كان ليكون منبراً شديد الأهمية لها ولطروحاتها. لكن الأهم بالنسبة إلى البقية أن اجتماع جدة منبر يرسل رسالة عقلانية، موضوعية ومتزنة إلى كلّ من روسيا، أوكرانيا والغرب عموماً، بأنه حان الوقت لإنهاء هذه الحرب التي أضرت بالجميع بلا استثناء.

* نقلا عن " النهار"

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