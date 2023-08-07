ما مدى تعايشنا مع التغير المناخى؟

خلق الله العالم، وأطلق الهواء بمكوناته الغازية اللازمة لتكوين المادة العضوية لبناء الخلية الحية وبنسب متزنة من ناحية الكم.. وهى 80% نيتروجين و20% أكسجين و04. 0% ثانى أكسيد الكربون، وأكاسيد العناصر الأخرى اللازمة لبعض المخلوقات الأخرى.. وأى اختلال في هذه النسب يدخل في نطاق التلوث.

الثورة الصناعية وتبعاتها وصحوة البلاد النامية والفقيرة «developed and under developed» والمناوءات الافتصادية بين الجميع... تعرضت بعض الدول التي يخشى من تفوقها وسيطرتها على اقتصاديات العالم مثل الصين والهند، والدول التي في طريقها للنمو، إلى الاتهام بتهمة التغير المناخى!!.. رغم أن المعلوم هو أن التغير المناخى ظاهرة جوية دائمة الحدوث منذ الأزل وذات تأثير تراكمى!!. فانطلاق ثانى أكسيد الكربون والميثان إلى منطقة «atmosphere» لا يضمحلان ويبقيان إلى الأبد.. حتى لو منعت الانبعاثات الأرضية!!. كما أنها تتميز بقصور ذاتى «inertia» بطىء جدًا.. وهنا تكمن المشكلة.

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قامت الدول العظمى بالدعوة إلى مؤتمرات دولية للمناخ كان آخرها «COP27» في شرم الشيخ بمصر وذلك لتخفيض الانبعاثات الغازية والحفاظ على البيئة.. وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفورى!!.. واستعمال مصادر جديدة للطاقة النظيفة الجارى البحث عنها.. وتقرير مساعدات مالية للدول الأكثر تضررًا. وعند الوصول إلى بند التمويل تهربت بعض الدول الكبرى من التزاماتها السابق الموافقة عليها!!.

جدير بالذكر أن الوقود الأحفورى بمفرده ليس هو السبب الرئيسى لانبعاثات ثانى أكسيد الكربون بل توجد أسباب أخرى منظورة وغير منظورة.. كالتصحر والحرائق بالغابات وإزالة الأشجار والبناء فوق أرضها والتمدن «urbanization» ونشاط الكائنات الحية في باطن الأرض، كلها من العوامل المشاركة في انطلاق ثانى أكسيد الكربون، ومع ذلك وبجانب التمثيل الضوئى لتخليص الطبيعة من الغاز الزائد كانت المسطحات المائية على سطح الكرة الأرضية (71% من السطح) قابلة لاصطياد الزيادة من ثانى أكسيد الكربون وذلك لاستمرار الحياة.. حيث إن شح ثانى أكسيد الكربون أو عدم ذوبانه في المحيطات والأسطح المائية يؤدى إلى تجمدها وموت ما بها من كائنات حية.. كما أن عدم وجود قدر كاف من هذا الغاز يؤدى إلى برودة الجو.. وصولا إلى درجات منخفضة لا تحتمل!!. كما أن ذوبان الغاز لا يؤثر على صحة الأسماك وتسلخاتها الجلدية لأنه من الأحماض الضعيفة جدًا... ولا تؤثر على حموضة (PH) مياه المحيط أو الأسطح المائية.

ومن اللافت للنظر أن معظم التقديرات المعلنة عن التغير المناخى يشوبها عدم الدقة لاختلاف الظروف من منطقة إلى أخرى وتجاهل ذلك!!.. والاعتماد على التقديرات المكتبية في حساب النسب المئوية المقدمة من الدول رغم عدم تحرى الدقة المتعمد!!.

أخيرًا وليس آخرًا فإن الزيادة البشرية في أعداد السكان على مستوى العالم قدرها حوالى 035000- 385000 طفل يوميًا، فكم يكون العدد في نهاية العام؟.. وبمعنى آخر يقال إنه يولد أربعة أطفال كل ثانية كل يوم.. فما مقدار ثانى أكسيد الكربون الناتج عن تنفسهم عند البلوغ!!.. فالشخص البالغ يضخ في الجو سنويًا حوالى 3 أطنان من هذا الغاز الأعجوبة!!، وهذا يفسر لنا لماذا أطلقه الله (04. 0 % في الجو بهذه النسبة البسيطة.. فزيادته ضارة وشحه أكثر ضررًا وكلاهما مشكلة بيئية!!.

ولإشعال التعاون في تقليل انبعاث الغازات المؤدية للاحترار والتغير المناخى بين الدول، سرت شائعات تؤكد غرق دلتا النيل ومحافظاتها القريبة من البحر الأبيض وبعض الدلتاوات الشهيرة بالعالم.. رغم اختلاف الظروف البيئية تمامًا!!.. وقبلها بعض العلماء على مضض!!.. وملخص تلك الشائعات أن الاحترار يسبب ذوبان الجليد في قطبى الكرة الأرضية وينساب الماء إلى المحيطات فترتفع أسطحها نتيجة الكميات الكبيرة المنسابة من أعلى المرتفعات الجليدية الذائبة.. حيث إنه من المعلوم أن حجم المياه في الثلج يقل بالذوبان ويزيد بالتجمد.. فما هي كمية المياه المنسابة إلى المحيطات والأسطح المائية التي تشغل 71 % من سطح الكرة الأرضية؟.. وما هي المسافة التي تقطعها مياه الجليد الذائب بالأميال حتى تصل إلى حوض البحر الأبيض؟، والذى يعتبر بحيرة مغلقة ومنعدم المد والجزر «high – low tide»؟؟ وما مدى وجود العوائق الطبوغراقية التي قد تعترض سريان المياه المنسابة خلال رحلتها. وما مدى انطباق كل ما سبق على منطقة البحر الأحمر.. الخالية من الموانع تقريبًا!!... والتى يرتفع المد والجزر بها إلى أكثر من متر ونصف... وبعد كل هذا فهل هناك مناورة اقتصادية على دول البحر الأبيض.. ومصر بالذات!!.. لاستنزاف الموارد الاقتصادية المنهكة لمقاومة وهم غرق الدلتا.. بل على العكس تمامًا فإن نحر التربة والإطماء هما من الظواهرالجديرة بالدراسة للدول الشاطئية في هذا الوقت!!.

خلاصة القول وبعيدًا عن الأوهام، يمكن التأكيد على إمكانية التعايش مع التغير المناخى إلى حين!!.. إذا مارسنا بنجاح وسائل تعطيل مشكلتى الاحترار وانبعاث الغازات الضارة، حيث إن تأثيراتهما تراكمية وطويلة الأمد.. وأن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض 4-5 درجات مئوية يحتاج إلى مئات السنين، وأن الفترة الجليدية القادمة تحتاج إلى 80000 سنة!!.. ولما كانت هناك شبهة في عدم دقة التقديرات.. فيمكن للاحتياط مراعاة الآتى:

* الاستمرار في تقليص استعمال الوقود الأحفورى والتوسع في استعمال الطاقة البديلة النظيفة.

* تحجيم كل مصادر التلوث البيئى المؤكدة وأولها زيادة الكثافة السكانية!!.. وعدم التوسع في مشاريع تربية الأبقار!!.. في مزارع مجمعة لإنتاج اللحوم والألبان... واستبدالها بمجترات صغيرة متفوقة في ذلك.. كالماعز عند المزارع.. تجنبًا لزيادة انبعاث غاز الميثان.

* التوسع في إنشاء مخمرات البيوجاز للتخلص من الميثان الدائم الانبعاث في البيئة، واستعمال لهيبه في تجهيز الطعام في القرى التي تحتاج إلى شبكات للصرف الصحى.

* التوسع الكبير واللانهائى في التشجير.. حيث إن زراعة عشرين مليون شجرة على مستوى الجمهورية تضخ 260 مليون طن من الأكسجين اللازم للحياة.. وتمتص نفس الكمية من ثانى أكسيد الكربون في عملية مستمرة تسمى «OFFSET».

* نقلا عن " المصري اليوم "