هل نشهد فصلًا جديدًا من التعقُّد فى ليبيا؟

عاد التوتر من جديد بين مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلى والعديد من أطراف اللعبة السياسية، وخاصة مجلس النواب، وجاء ذلك بعد أن أبدى المبعوث الدولى السنغالى تحفظه ضد خارطة الطريق التي أصدرها المجلس، والتى تتضمن تشكيل حكومة بديلة للحكومتين المتنازعتين على السلطة، ولم يكتفِ بالتحفظ، بل ذكر أن كل مَن يريدون تشكيل حكومات انتقالية جديدة في ليبيا يرغبون في تقاسم الكعكة، في إشارة إلى مجلس النواب ومجلس الدولة.

وألمح «باتيلى» إلى إمكانية تحريك مبادرته التي أعلنها نهاية فبراير الماضى، والتى تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى للدفع قدمًا بالتوافق على الأمور ذات الصلة مثل تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين. كما رد «باتيلى» على الانتقادات التي فجّرها عدد من قيادات المجلسين بقوة، بما في ذلك دعوة عدد منهم إلى استبداله بأن الأمم المتحدة ليست في ليبيا لمحاباة أحد، ولكن لتقديم حلول للأزمة والعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم، وأنها لا تسعى لتغليب طرف على حساب طرف آخر.

مادة اعلانية

وقد تصاعدت لهجة الانتقادات الليبية، ومن أبرز المنتقدين ضمن آخرين عديدين عضو مجلس النواب عادل كرموس، الذي دعا إلى رحيله لتجاوزه مهمة الدعم إلى التدخل المباشر وفرض الشروط والإملاءات على أصحاب القرار، كما دعا جميع النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى التحرك للمطالبة بطرد المبعوث الدولى على خلفية تدخله المباشر لعرقلة الحل الذي ارتضاه الليبيون.

وفى الحقيقة أن انتقادات أطراف ليبية لسياسات ومواقف المبعوثين الأمميين واتهامهم بالانحياز ليست جديدة، فدومًا كانت هناك أطراف غاضبة، وخاصة منذ اتفاق الصخيرات، وفى أغلب الأحوال باستثناء البدايات في أعقاب اندلاع الأزمة، وخاصة الوزير والصديق اللبنانى العزيز طارق مترى، الذي كان ثانى المبعوثين الأمميين، الذي شرح تجربته الصادقة في كتاب مهم للغاية، وباستثناء حالته، فإن تهم ارتباط وتبعية هؤلاء المبعوثين للمصالح الغربية كانت دومًا في الأفق، وفى كل أزمة تؤكد القوى الغربية هذا الارتباط بإصدار بيان مشترك لدعم المبعوث الدولى، ومؤخرًا أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا هذا البيان التقليدى الذي يؤكد هذا الارتباط وطبيعته.

وعلى الرغم من وجود حيثيات لاتهامات «باتيلى» للقوى السياسية الليبية، فإن الأزمة الجديدة كاشفة للكثير من الأمور المحيطة بالمشهد الليبى، وأولها أنها لا تزال تدور في هذه المسارات الدائرية وإضاعة الوقت، فقد قررت الأطراف الغربية مواصلة دعمها لحكومة الدبيبة، التي يرفضها مجلس النواب وقوى الشرق والكثير من أطراف المنطقة الغربية، كذلك ومن غير المنطقى أن تتمكن حكومة لا يعترف بها أطراف عديدون في أي بلد من إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وخاصة في حالة دولة انقسمت مؤسساتها كما هو معروف، ومن ثَمَّ فمن أبجديات السياسة وتسوية المنازعات ووضع خطط طريق لعقد انتخابات في بلد يمزقها الصراع وجود سلطة انتخابية وجهة نزيهة معترف بها لإدارة هذه الانتخابات، ومعنى هذا فإن إصرار المبعوث الدولى والغرب على استمرار دعم حكومة الدبيبة يعنى استمرار تكريس الانقسام في ليبيا وتأجيل عقد الانتخابات في المرحلة الراهنة.

وثانى الأمور استمرار معضلة إدارة الأمم المتحدة- وخاصة مبعوثيها لمناطق الأزمات- التي تبنى مواءماتها وحساباتها لإرضاء القوى الغربية، والنتيجة أصبحنا نراها واضحة وجَلِيّة في التعثر الدائم في قيام المنظمة بمهامها في حفظ السلم والأمن الدوليين، ولعلنا نذكر منذ قرابة الشهر أن الأمم المتحدة أصرت على استمرار مبعوثها في السودان، وجددت الثقة فيه، ثم اضطرت إلى سحبه رغم الطلب الرسمى السودانى بذلك، مما دفع الحكومة السودانية برئاسة البرهان إلى اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وخسر «جوتيريش» المعركة التي دافع فيها بحرارة عن مبعوثه الغربى، الذي اتهمته الحكومة السودانية بالتسبب في الحرب الدائرة وفى تمرد قوات الدعم السريع، وفى الحقيقة أن المشهد السودانى ليس غائبًا عن المشهد الليبى الراهن، مع فارق أن اختلاط الأوراق في ليبيا وسيطرة أطراف خارجية عديدة لا يجعلان هناك يقينًا بشأن مصير طلب جهة ليبية استبدال المبعوث، حتى لو كانت هذه دعوة الكثيرين من قادتها.

ربما يكون الوضع الراهن أيضًا تعبيرًا واضحًا عن أحوال المجتمع الدولى، فقد سيطرت واشنطن على القرار الدولى بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، واستقر لها الأمر لترتيب الأمور بالشكل الذي تريده، وفى ظل هذا واصلت تعيين المبعوثين الدوليين وفقًا لإرادتها وحلفائها الغربيين، ولكن العالم بدأ في التحول نحو إنهاء هذه الهيمنة الأمريكية دون أن نصل إلى شاطئ آخر، ومن ثَمَّ لا تزال تملك قرار تعيين المبعوثين، ولكنها تفقد قدرتها تدريجيًّا على فرض إرادتها، والدليل المقارنة بين نجاح الغرب في تمرير الترتيبات الكارثية، التي فرضها المبعوث الإسبانى برناردينو ليون في الصخيرات 2015، ولكنها الآن لا تملك سوى استمرار هذه الترتيبات بشكل مشوه، والعجز عن خطوات لاحقة، دون أن يتمكن الطرف الآخر من فرض إرادته، أي باختصار نفس المعادلة التي نتحدث عنها دومًا، تراجعت الهيمنة، ولكن البديل لم يكتمل بعد، ولم يَحِنْ بعد أوان خروج ليبيا من هذا المأزق.

* نقلا عن " المصري اليوم "