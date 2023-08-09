نعم هناك آخر يخطط!

الآخر المخالف والمنافس المُسيس عندما يتحدث عنك، أو يحاول أن يعرض فهمه عنك، ينطلق من منطلقات متعددة المراتب أعلاها درجة الفضول، وأدناها مرتبة الكراهية التاريخية، وبينهما مراتب تترواح بين المصلحة، والتشويه، والغيرة، والحسد، والعداء، والاسترزاق، والمنافسة، والجهل. الآخر المنافس دائما ما يرسم صورته عنك بطريقة يألفها نفسياً تمنح مشاعره وعقله مساحة من الراحة المؤقتة؛ فأي محاولة منك لتغيير الصورة النمطية عنك لديه تضعه في حالة من الضيق وعدم الارتياح النفسي، والقلق العقلي.

ولكي ندرك منطلق الآخر ونفهم بواعثه الفكرية؛ يجب علينا أن نتمكن من الإلمام بثقافته وطريقة تفكيره إلماماً تاماً. ولا يمكن الإلمام بثقافة الآخر دون معرفة السياق التاريخي الذي وُلِدتْ فيه هذه الثقافة، ودينامياتها، ودوال تغيرها، ومغذياتها، وأبعاد تطورها الديناميكي والمستمر.

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ومن الضرورة بمكان - عند الاستماع - للصوت الآخر المُشَوِش أن نعلم أن وسائل الإعلام في جميع دول العالم مسيسة بشكل مطلق دون استثناء، ولا يوجد لمزاعم يسميها البعض" الإعلام الحر"؛ فالإرادة السياسية تتفوق على كل اعتبار، والمصلحة النفعية بمعناها الاقتصادي لا الفلسفي هي الوقود المحرك لها.

الصوت القادم من الخارج قد يجد له بؤرا يستقر فيها داخل عقول بعض الشباب، وقد يصنع لدى ضعاف النفوس منهم خرقاً وتشويشاً في فهمهم لمبادئ أساسية لا مراء فيها.

إن موجات السونامي الإعلامية الخارجية هي موجات من المغالطات والشُبَه تحاول أن تقلل أو تشكك في منجزاتنا الوطنية وقيمنا الإسلامية والعربية، وبكل أسلوب ملتوٍ وحيل تجميلية تستميت لتخلق ريباً لدى البعض. فمثلاً يتحدثون عن النفط لا مصدر طاقة بل كمشكلة، ويصورونه على أنه سبب الاحتباس الحراري الوحيد، ومرة أخرى يجعلونه سبب التضخم الوحيد، ومرة يصنفون صناعته بالاحتكارية، وأخرى بعدم استحقاق أهل الصحراء لهذه النعمة الإلهية. ثم يريح هؤلاء الحاقدون مشاعرهم بالشعور بانتصار مستقبلي مزعوم ومؤجل يتناسون به هزيمتهم الآنية بالحديث عن نضوب النفط لإطفاء جزء من أزمتهم النفسية الحاقدة.

حسناً؛ حتى الطفل في مدراسنا الابتدائية في بلادنا يتعلم أن النفط مادة ناضبة، ويعلم كذلك أنه هبة إلهية ويوقن يقيناً جازماً أن الواهب هو الله وأن إرادة الله فوق كل إرادة، ويؤمن إيماناً تاماً بأن أعظم ما يعطاه المرء هو يقينه بالله تعالي، فينشأ فتى الفتيان فينا وهو يتعالى بإيمانه ويقينه ووطنيته فوق كل شك في رزقه أو ريبة في إدراك معاشه. وكذلك يجعلون من انحطاط فكر الشذوذ لديهم مقياسا لمعايير حقوق الإنسان لدينا، وهو أمر لا يرفضه الشرع الحنيف فقط، بل حتى الفطر السليمة للبشر تمقته، ثم يزعمون تحقيقهم انتصاراً وهمياً بإخراجهم لمراهق هارب من أسرته جاهل مضطرب نفسياً في تظاهرة للشواذ.

هم يدركون ثقافتنا ويعلمون أسلوب حياتنا، ويعرفون تماما كيف نفكر، ولا يجهلون العمق الثقافي، والإرث التأريخي، والعزيمة المتوارثة لدينا، ويقرأون ويرون ويسمعون في كل لحظة ما يصدر من قرارت تاريخية من قيادتنا الرشيدة تدرك وتتفهم وتعي بعمق وحكمة وحنكة كل هذه الأبعاد. أنا لا أتحدث عن صوت إعلامي منبوذ مشرد في أوروبا، فهذا صوت مفطوم على عبادة من يغذيه بالمال، ولا أتحدث عن منظمات من العصابات المأجورة والتي ليس لديها القدرة على المنافسة فيلجأ قراصنتها لتهريب المخدرات لبلادنا، ولكن أعني الصوت الإعلامي القوي والمسموع والمؤيد سياسياً، والذي يعبث رسائلَ ذات أبعاد سياسية واجتماعية وأخلاقية خطيرة.

إن فهم ثقافة الآخر وطريقة تفكيره هي نقطة البدء لتجريده من سلاح التشكيك الذي يحاربنا بها ويحاول أن يدخل من خلالها عقول الشباب، لذا أنصح شبابنا وشاباتنا بالتأمل في تأريخ هؤلاء غير الأخلاقي والدموي وعندها ينتقل شبابنا من موقف الدفاع الفكري لموقع الاستعلاء والاعتزاز.