النيجر وتهديد التواجد العسكري الفرنسي والنفوذ الغربي في إفريقيا

يمثل الانقلاب الذى شهدته النيجر يوم ٢٦ يوليو ضربة خطيرة للاستراتيجية العسكرية الفرنسية فى منطقة الساحل، خاصة أن هذا الانقلاب جاء بعد عام من رحيل آخر جنود عملية برخان الفرنسية من مالى، وبعد ستة أشهر من انسحاب القوات الخاصة الفرنسية من بوركينا فاسو.. الأمر الذى يلقى بظلاله على مستقبل الوجود العسكرى الفرنسى فى المنطقة، حيث يتواجد ما يقرب من ١٥٠٠ جندى فرنسى فى النيجر، يتمركز معظمهم فى قاعدة نيامى الجوية، وذلك بالإضافة إلى ١٠٠٠ جندى فرنسى فى تشاد.. فبعد الانقلابات التى شهدتها كل من مالى وبوركينا فاسو، فقد سارعت المجالس العسكرية الجديدة فى البلدين إلى التنديد بالاتفاقيات التى كانت تحكم التواجد العسكرى الفرنسى، الأمر الذى أدى إلى إنهاء التواجد العسكرى الفرنسى فيهما، وهو نفس ما يطالب به قادة الانقلاب فى النيجر الآن.

ومع كل ما يتردد عن المطالب الفرنسية التى تدعو إلى ضرورة إنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس محمد بازوم Mohamed Bazoum للسلطة فى النيجر، وعن خطط لدى التجمع الاقتصادى لدول غرب إفريقيا (ECWAS) للتدخل العسكرى فى النيجر ووضع آجال زمنية أمام سلطات الانقلاب بهدف التراجع عما أقدمت عليه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ٢٦ يوليو الماضى.. تبدو الصورة شديدة التعقيد بعد أن أعلنت كل من مالى وبوركينافاسو تأييدهما للانقلاب ومعارضتهما لأى محاولات للتدخل العسكرى من قبل الـ ECWAS فى النيجر، وكذلك معارضة مجلس الشيوخ فى نيجيريا إعطاء الضوء الأخضر للقوات النيجيرية بالتدخل العسكرى.

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يضاف إلى ذلك العامل المتصل بالتأييد الشعبى الكبير من قبل أطياف عديدة من الشعب فى النيجر للانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد، الأمر الذى دفع بمجموعة من الدوائر الإقليمية والدولية إلى التحذير من عواقب الإقدام على التدخل العسكرى فى النيجر، سواء بقوات إفريقيه أو غربية لما يمكن أن يترتب عليه من زعزعة للأمن والاستقرار فى منطقه الساحل بأسرها، حيث دعا وزير خارجية إيطاليا Antoio Tajani فى تصريح له اليوم ٧ أغسطس الجارى إلى جريدة «La Stampa» بأن الخيار الدبلوماسى هو ما يجب التركيز عليه، وأن على دول الـ (ECWAS) أن تعيد النظر فى الأجل الزمنى الذى سبق وأن حددته فى إنذار التدخل العسكرى فى النيجر.

ويبدو جليًّا من متابعة التطورات التى تشهدها النيجر أنه من العسير تصوُّر إمكانية إعادة الرئيس محمد بازوم لحكم البلاد مجددًا، وأن فرنسا بصدد أن تواجه المزيد من الخيارات الصعبة، فبعد إبعاد قواتها من كل من مالى عام ٢٠٢٢ ومن بوركينا فاسو عام ٢٠٢٣، فإن تواجدها العسكرى فى النيجر قد يلقى نفس المصير.. يضاف إلى ذلك أن وقف تصدير اليورانيوم من النيجر لفرنسا يمكن أن ينعكس سلبا على كفاءة تشغيل المفاعلات النووية الفرنسية التى توفر ٧٠٪ من احتياجات فرنسا من الكهرباء، حيث توفر النيجر ١٨٪ من اليورانيوم اللازم لتشغيل المفاعلات الفرنسية، وذلك بعد كل من كازاخستان وأستراليا وأوزباكستان.

ومع كل ما يقال عن فشل الأجهزة الفرنسية فى توقع تلك التطورات، فإنه من الواضح أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة لم تعطِ الأهمية الواجبة لقضية بناء مؤسسات صلبة تتمتع بالمصداقية الكافية فى تلك الدول عقب استقلالها، خاصة أن استمرار من يصل إلى سدة الحكم ديمقراطيًا لا يمكن أن يتحقق فى دول على مشارف الانهيار، فالنيجر التى تحتل المرتبة الثامنة عالميا فى إنتاج اليورانيوم، يعيش الغالبية العظمى من شعبها تحت خط الفقر، ولا تتوافر الكهرباء فيها إلا فى عدد محدود من المدن الرئيسية، وهو الأمر الذى يتزامن مع رفض أطياف عديدة من شعوب تلك المنطقة احتفاظ فرنسا بقواعد عسكرية كبيرة فى عدد من مستعمراتها السابقة، حيث يُنظر إلى التواجد العسكرى الفرنسى على أنه امتداد للاحتلال الفرنسى الذى يهدف إلى تأمين المصالح الفرنسية فى المقام الأول، وذلك على حساب دعم جهود التنمية والتطور فى تلك الدول.

فمن بين دول الساحل العشر، شهدت ٤ دول انقلابات عسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية، من بينها الانقلاب الأخير فى النيجر.

ومع كل ما يقال عن الخسائر التى لحقت بالقوى الغربية، خاصة بفرنسا، من جراء تلك الانقلابات، إذ لم يتبق من دول المنطقة سوى نيجيريا والسنغال والجابون وموريتانيا التى تتمتع بنوع من الاستقرار النسبى، فمن الواضح أن كل دول تلك المنطقة قد تغيرت بعمق، وذلك فى إطار تحولات جيوسياسية تشهدها كل دول غرب إفريقيا بأسرها، تشمل حرصها على تنويع قائمة شركائها الدوليين بإضافة دول مثل: الصين وروسيا والهند، وحتى تركيا وإسرائيل التى تجد فى التعامل معها مردودا اقتصاديا أكبر يختلف تماما عن العلاقات مع القوى الغربية التى تركز على استغلال الثروات الطبيعية لتلك الدول بشكل مجحف، وهو الأمر الذى يجعل الغرب يخسر مناطق للنفوذ أمام قوى جديدة، حتى وإن كانت تسعى هى الأخرى إلى استغلال الثروات الطبيعية، إلا أنها تتعامل مع شعوب تلك الدول بأساليب مختلفة تتسم بقدر أكبر من العدالة والإنصاف.

وقد أشارت مجموعة من الدراسات الرصينة التى تناولت موضوع التنافس بين القوى الكبرى، أو الـ Great Power Competition، إلى أنه على القوى الغربية أن تغير أساليب تعاملاتها مع مختلف الدول الإفريقية، وأن كراسى الحكم فى تلك الدول لا يمكن أن تستمد استقرارها من مجرد وجود قوات أجنبية غربية على أراضيها، أو كنتيجة لإشادة الدوائر الغربية بحكمتها.. ولعل رفع أعلام روسيا وصور الرئيس بوتين فى نيامى، واستمرار تردى الأوضاع المعيشية، وتواصل ارتفاع معدلات الفقر، وظهور جماعات إرهابية شديدة الخطورة فى تلك الدول، تدق ناقوس الخطر فى العديد من العواصم الغربية وتدعوها إلى تغيير أساليبها وخياراتها، مع أهمية التركيز على دعم الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعاتها.

نقلا عن المصري اليوم