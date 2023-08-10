حياتنا قبل وبعد الذكاء الاصطناعي

لماذا يؤرق الذكاء الاصطناعى البشر جميعًا اليوم. أليس هو أحد الاختراعات والاكتشافات الكثيرة التى مضت، وسوف يأتى غيرها؟.

العديد من اختراعات الماضى، كان وقعه مفاجئًا، وغريبًا، فأثار قلق الناس ومخاوفهم، كما يفعل الذكاء الاصطناعى الآن. ومع ذلك استمرت الحياة.

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اكتشاف الإنسان للنار مثلًا خلق عالمًا غير العالم. واكتشاف الزراعة حول حياة الإنسان من الترحال إلى الاستقرار. لحظة السماح للفنان بوضع اسمه على عمله الفنى أثناء عصر النهضة، ولأول مرة فى التاريخ، أشارت إلى وعى جديد للإنسان بفرديته وبقيمة الفن، وبنهاية عبادة الملك الإله. كذلك كان اكتشاف الطباعة، وإتاحة الإنجيل للشعب، وكسر احتكار الكنيسة، تغييرًا مخيفًا لمعظم المؤمنين. وعندما طالب الفيلسوف فرانسيس بيكون بضرورة سيطرة الإنسان على الطبيعة («العلم قوة»)، رأينا اكتشافات البخار، والكهرباء، والإلكترونيات. جل هذه «الزلازل» ارتجفت معها القلوب، وأصيب البشر لحظتها بالهلع. توقعوا «يوم القيامة»، ولكن استمرت الحياة.

لذلك يتفاءل البعض منا ويُعلن: لا تخافوا. الذكاء الاصطناعى هو من صنع البشر. العين لا تعلو على الحاجب: كيف لمادة أن تتفوق على روح، ولآلات مصنوعة، أن تتحكم فى كائنات عضوية (طبيعية حية)، شكلتها القوانين الانتقائية لمئات الآلاف من السنين؟. الذكاء البشرى ليس آلة حاسبة يمكن محاكاتها، فهو من دم ولحم. بيولوجيا وليس تكنولوجيا. الذكاء والعقل والعاطفة شبه مرادفات، هيهات أن يطالها ذكاء مصطنع.

ولكن بعض الخبراء لا يتفقون مع وجهة النظر هذه. الطائرات تتفوق على الطيور اليوم، قوة وسرعة واحتمالًا، رغم خلوها من الريش، وبعدها عن تراكمات الارتقاء. الذكاء الاصطناعى عند هؤلاء الخبراء، طفرة تاريخية لا تفسرها قوانين الانتخاب الطبيعى. تغيير نوعى للإنسان، وللطبيعة ذاتها، كما قال المؤرخ الإسرائيلى يوفال هرارى مثلًا فى أحد المؤتمرات: «أعلم أن مؤتمركم هذا عن الإيكولوجيا (البيئة) وليس عن الذكاء الاصطناعى، ولكن الذكاء الاصطناعى سوف يغير مفهوم البيئة ذاته. لأربعة بلايين سنة، لم تشمل البيئة بكوكبنا الأرضى، سوى الحياة العضوية. ولكن الآن، أو قريبًا، قد نرى، ولأول مرة منذ 4 بلايين عام، ظهور أول أشكال الحياة اللاعضوية، أو على الأقل ممثل لها inorganic agent».

فى رأى هرارى، لم يأخذ العالم (حتى الأكاديمى) هذا التطور مأخذ الجد بعد، اعتقادًا منه بأن الذكاء الاصطناعى سوف يكون تحت سيطرة البشر دائمًا، طالما أنه (أى الذكاء الاصطناعى) يفتقر إلى الوعى والمشاعر، وغير قادر على الحركة والمشى فى الشوارع والمدن، والتحدث إلى الناس، والتكيف مع الظروف، كما يفعل البشر.

يعترف هرارى بأننا بالطبع مازلنا بعيدين عن هذا، ولكنه يرى أن الذكاء الاصطناعى ليس فى حاجة إلى اكتساب الوعى، ولا المشاعر، ولا السير فى المدن كى يتحكم فى حياتنا. فهو يُعلِّم نفسه بنفسه، لدرجة أن مصنعيه، ومبرمجيه، لا يستطيعون التنبؤ بما سيصل إليه من قدرات. بل هم مندهشون مما وصل إليه. كتابة المقالات، تأليف الموسيقى، والبحث عن المعلومات، قدرات نعرفها عن الذكاء الاصطناعى، ولكن هناك أيضا التزوير العميق، بما فى ذلك العقود القانونية.

ولكن الأهم من ذلك هو قدرة الذكاء الاصطناعى على تطوير علاقات شخصية عميقة، وخاصة جدًا مع الإنسان، فردًا فردًا. لأنه أحيانا يفهم كلا منا، أفضل من فهمنا لأنفسنا. والأهم من ذلك هو قدرة الذكاء الاصطناعى على استحداث لغة جديدة تُمكِّنه من التواصل والتأثير على الإنسان، أفرادًا ومؤسسات («من البنك إلى المعبد»)، بشكل يفوق قدرات البشر. عند الشراء وتحويل الأموال «أون لاين» نستخدم اليوم لغة الذكاء الاصطناعى الرقمية، وليس لُغة آبائنا.

لا يسمح المجال هنا، للأسف، لعرض كافة جوانب نظرية هرارى. هو يرى أن الحكايات والسرديات التى صنعها الإنسان، شكلت فكر الإنسان واتجاهاته. قريبًا سيُلغى الذكاء الاصطناعى شركات الإعلانات، وينفرد بنا، ويتلاعب بعقولنا، بسرديات ولغات جديدة، لا تخطر لنا اليوم على بال. دون أن يكون الذكاء الاصطناعى من دم ولحم، وبدون وعى (؟) أو مشاعر.

نظريات، ونظريات لم تُحسم بعد. اليقين الوحيد اليوم هو أن الغرب اخترع الذكاء الاصطناعى، نتيجة لما سُمى بـ «الثورة الكوجنية» (الذهنية). لذا فالتغلب على القلق من الذكاء الاصطناعى، ربما يبدأ عندنا بالتعرف على «لغة الثورة الذهنية» العلمية، وتفادى المفردات والمفاهيم التى ولَّى زمانها، «كالعقل» وعلاقته الضبابية بالذكاء، والقلب، والعاطفة.

نقلا عن المصري اليوم