لولا يتعهد بإنقاذ الأمازون؟

يصعب الاتفاق حول تحديد بداية ظاهرة تفشى العدوان الهمجى على غابات الأمازون، التى هى أكبر غابة استوائية مطيرة فى العالم، تقع نحو 60 بالمائة منها فى أراضى البرازيل، وهو عدوان عمدى، من شركات الأخشاب والتعدين وتربية الماشية، يُضاف إلى الحرائق الطبيعية الموسمية التى تبيد مساحات أخرى من الأشجار! ولكن مما يُؤسَف له أن العلم لم يكن قد تطور حتى وقت قريب إلى إدراك أن لهذا العدوان أثراً سلبياً كبيراً على الغلاف الجوى للأرض، وأن مخلفات الحرائق، الطبيعية والعمدية، كان لها أثر فى احترار الكوكب، ثم ومع إدراك العلماء لأهمية الموضوع، ومع حسابات مخيفة عن كمية ثانى أكسد الكربون المنبعث من التلوث، ومن فقدان دور الغابات فى امتصاصه وفى انتاج أوكسجين بدلاً منه تطلقه فى الغلاف الجوى، ومع التهديد بانقراض نحو 10 آلاف نوع حى، ومع تقدم علوم البيئة ومتابعة التغيرات بأجهزة حديثة بعضها من الأقمار الصناعية، بدأت تنتشر تسمية (رئة الأرض) على غابات الأمازون.

الخطر داهم، فهناك تهديد حقيقى قائم بأن تتحول هذه الجنة الخضراء إلى صحراء قاحلة، كما يقول بعض السكان الأصليين، لتلحق بالتخريب الدائر حول الكوكب والذى وصل فيه الاستئصال حول العالم إلى إبادة ما مساحته 11 ملعب كرة قدم من الغابات كل دقيقة! وتقول بعض الأبحاث إنه قد أزيلت غابات فى العالم بمساحة دولة سويسرا فى العام الماضى 2022!!

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من أجل بعث الأمل، قرر الرئيس لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل الجديد، أن يعقد قمة مع زعماء السكان الأصليين دفاعاً عن الأمازون، وهم أحفاد من عاشوا فى الإقليم منذ 6 آلاف عام، وطالب بمساعدة العالم كله، بعد أن تبلور موقف عالمى جديد فيه إدراك لعظم الكارثة، ورغبة حقيقية فى استعادة توازن الطبيعة. وقد حققت حكومة داسيلفا خطوة متميزة بخفض معدلات قطع الأشجار بنسبة نحو 60 بالمائة فى يوليو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وقد تعهد دا سيلفا بالقضاء على إزالة الغابات بحلول العام 2030.

دفاعاً عن الأمازون، تقوم منظمة آفاز بأكبر حملة فى تاريخها، وهى منظمة حملات عالمية قوامها 70 مليون عضو تعمل على إيصال آراء ووجهات نظر الشعوب إلى مراكز صناعة القرار العالمى.

نقلا عن الأهرام