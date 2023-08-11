بيونسيه تتكفل بتشغيل المترو لجمهورها

فاجأت نجمة الغناء العالمية بيونسيه جمهور حفلتها فى العاصمة الأمريكية واشنطن الأحد الماضى، عندما تأخرت بداية الحفلة ساعتين بسبب البرق والأمطار، فتأخرت نهاية الحفلة بنفس القدر، بما يعنى أن الجمهور، الذى يعتمد فى تنقلاته على المواصلات العامة، سوف يخرج فى نهاية الحفل بعد انتهاء ساعات عمل المترو، أى أنهم سيتجشمون تكلفة سيارات الأجرة! وكانت المفاجأة، أن بيونسيه كانت سبقت بإدراك هذا ولم تقبل أن يتعرض جمهورها لمشكلة لم يستعد لها، بدفع تكلفة إضافية، فاتفقت، أثناء فقرات الحفل، مع شركة المترو على مدّ العمل ساعة إضافية حتى يتمكن الجمهور من العودة بالمترو كما كان فى خطط كل من يعتمد على المواصلات العامة، وقد تكفلت بيونسيه بدفع 100 ألف دولار، حددتها الشركة للتشغيل الإضافى! بغض النظر عن المُبالَغة أو الدقة فى تعليق البعض على الواقعة بأن بيونسيه دفعت أكثر من مستحقاتها فى الحفل، فالمؤكد أنها دفعت مبلغاً كبيراً، لهدف إنسانى سامٍ، وأنها برغم شهرتها الفائقة التى تجعلها تغنى فى حفلتى تنصيب باراك أوباما عامى 2009 و2013، وبرغم أن ثروتها تقدر بنحو 350 مليون دولار، وأنها تُعَدّ من أهم 100 شخصية مؤثرة فى العالم، وبرغم أنها أكثر مغنية حصلت على جائزة جرامى، فإنها لا تزال تؤرقها حسابات جمهور البسطاء، الذين ينزعجون ويقلقون لاضطرارهم أن يدفعوا أجرة التاكسى، ثم إنها تحس أن من واجبها أن تحل هذه المشكلة، فى حين أنها إذا لم تفعلها فلن يلومها أحد.. من الأبعاد الكثيرة الإنسانية العظيمة لهذه الفنانة الرائعة أنها وافقت أن تقوم بدور ثانوى، فى الفيلم الجميل (كاديلاك ريكوردز)، لتمثل دور أسطورة الغناء إتّا جيمس، التى عاشت حياة بائسة كطفلة سوداء مجهولة الأب، ثم نبذتها أمها لتتعدد الأسر التى تبنتها، وتتعرض فى طفولتها للتحرش والاغتصاب، فيتولد داخلها خوف وحزن واضطراب، وتسقط فى إدمان الكحول والمخدرات، وينعكس كل هذا فى غنائها، بنبرات الحزن والقلق والتذمر، حتى إن أحد منتجى ألبومات جيمس فى الخمسينيات، وهو مهاجر إلى أمريكا أقام مشروع ألبومات المغنيين السود من أجل التربح، إلا أنه يؤخذ عند سماعها، بصوت بيونسيه، وعندما يخرج ليقود سيارته يستعيد الغناء الحزين فيصاب بأزمة قلبية مميتة.

*نقلا عن الأهرام

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