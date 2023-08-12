طالبان تحارب قوافل شلل الأطفال

بينما تحتل صدارةَ الأخبار عن باكستان محاكمةُ رئيس الوزراء الأسبق عمران خان وتوابعها، تتوارى فى حدود ضيقة أخبار شديدة الأهمية عن أخطار محدقة بالمجتمع الباكستانى بسبب النشاط الإرهابى لطالبان باكستان الذين انتعشوا بعد عودة طالبان الأم إلى الحكم فى أفغانستان فى أغسطس من العام الماضى، وعاد نشاطهم فى الأقاليم الغربية لباكستان المتاخمة للحدود مع أفغانستان، ولم يتوقف عدوانهم عند ما هو معروف عنهم، على النساء وحرمانهن من كل الحريات حتى التعليم، ولا عند حدّ إيذاء خصومهم فى الفكر والسياسة، التى كان آخرها تفجير لتجمع سياسى راح فيه أكثر من 40 قتيلاً، مع عشرات الجرحى، فى شمال غرب البلاد، وإنما امتد الخطر إلى قطاعات أخرى فى المجتمع، يُفتَرَض التسليم بأنها تقدم خدمة عامة للجميع، والأغرب أن عدوان طالبان على هذه الفئة الأخيرة ينطلق من دوافع متخلفة يملأها الجهل والهمجية والشعوذة إلى حد هجومهم بالسلاح على القوافل الطبية التى تقوم بتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، لأن هؤلاء الإرهابيين لا يثقون فيها ويتهمون الأطباء بأنهم يرفعون شعار التطعيم للتمويه على قيامهم بتعقيم الأطفال!.

آخر هذه الجرائم وقعت الأربعاء الماضى، عندما فتح إرهابيون النيران على فريق تطعيم ضد شلل الأطفال فسقط جندى قتيلاً كان معيناً لحماية الفريق الطبى الذى كان يقوم بمهمته فى شمال غرب البلاد، وجاء فى بيان للشرطة أن حركة طالبان باكستان تبنت الهجوم. وفى هجوم إرهابى مماثل أواخر يوليو الماضى، قُتِل ضابطان فى إطلاق نار استهدف فريقاً من العاملين فى نفس الحملات، جنوب غربى البلاد. ووفق بيان للشرطة فقد كان هذا الهجوم على يد مسلحين كانوا على متن موتوسيكلات، فتحوا النيران على أفراد الشرطة المكلفة بتأمين الحملة الطبية، ثم فروا سريعاً. وأضاف البيان أن هذه الهجمات ضد القوافل الطبية مستمرة خلال أكثر من عقد، وبأن باكستان تتعرض لها منذ عدة أشهر، وتحديداً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة فى أفغانستان ، وهو ما أعقبه تدهور فى الأوضاع الأمنية ولا سيما فى المناطق المتاخمة للحدود.

مادة اعلانية

تقول الأخبار المتداوَلة عن حالة مرض شلل الأطفال فى العالم إن باكستان وأفغانستان، هما آخر دولتين فى العالم لم يتم فيهما القضاء التام على المرض.

*نقلا عن الأهرام