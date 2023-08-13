البطل الذي وقف في وجه القذافي من أجل الكويت

هناك مواقف يسطرها التاريخ بحروف من ذهب ويحق له ذلك، فقد تمثلت في أصحاب تلك المواقف المعاني الحقيقية للوطنية والرجولة والشهامة، ومن بين أبناء الكويت الطيبين الذين يستحقون أن يوصفوا بتلك الأوصاف العم المستشار عبدالرحمن سالم العتيقي رحمه الله تعالى، الذي كان له موقف وطني مميز قلما يتكرر في عالم الدبلوماسية والسياسة، وقد رواه بنفسه في أحد اللقاءات التلفزيونية مع الأستاذ يوسف الجاسم الصقر عام 1998م قائلاً: «في إحدى قاعات الاجتماعات، كان بعض ملوك وأمراء دول الخليج ينتظرون عقد لقاء مصغر على خلفية الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لقمة القاهرة التي انعقدت خصيصاً لهذا الشأن، وكان ذلك تحديداً في يوم 10/8/1990م، وعلى الرغم من تخصيص هذه القاعة لرؤساء الدول العربية فقط، فإنني تواجدت فيها على وجه الصدفة معهم، نظراً لأنني كنت المستشار الشخصي لسمو الشيخ جابر في ذلك الوقت، وكان من المخطط أن يكون هذا الاجتماع بين الزعماء بعد تناول الغداء، ونظراً لعدم ذهاب سمو الشيخ جابر ولا سمو الشيخ سعد لتناول الغداء وانتظارهما بالقاعة حتى يفرغ الجميع ويبدأ الاجتماع، فكنت أنتظر معهما في القاعة لحين قدوم جميع الرؤساء، وبعد فراغهم من الغداء توافد معظم الرؤساء والزعماء تباعاً إلى القاعة؛ فهممت بمغادرة القاعة قبل أن يبدأ الاجتماع، لأنه لا يجوز حضور أي شخص مع الرؤساء في هذه القاعة، وأثناء انصرافي وعند اقترابي من الباب، سمعنا جميعاً صوت جذب وصياح خارج القاعة، فانتبه الجميع إلى ذلك الصياح والصوت العالي، وانفتح الباب فإذا بمعمر القذافي يدفعه الرئيس حسني مبارك دفعاً ليدخله القاعة، والقذافي يصيح ويريد أن يتفلت من الرئيس مبارك ولا يريد الدخول معه إلى القاعة، وإذا بالجميع يسمع القذافي يصرخ ويقول بصوت عال: «لا تدخل قوات الاستعمار إلى الأرض العربية.. ولا يسمح أبداً بدخول تلك القوات بالسلاح إلى أرض العرب...»، كان القذافي يقول هذا الكلام وغيره بصوت عال جهوري يسمعه جميع من في القاعة ومن خارجها، والرئيس مبارك يريد أن يُجلِسه بالحسنى حتى يبدأ الاجتماع، ولا تكون هناك روح ضغينة أو مكايدة قبل بدء الاجتماع، والقذافي لا يريد أن يهدأ ومستمرٌ في صراخه، حاول سمو الشيخ سعد بهدوئه المعهود أن يهدئ الموقف، ويريد من القذافي أن يجلس حتى يوضح له الأمر ويبين له حرص دولة الكويت على عدم التدخل الأجنبي، ولكن الظروف هي التي فرضت نفسها على الجميع، ولكن القذافي مُصِرٌ على موقفه، ولم يهدأ حتى بعد سماعه الكلام العقلاني اللبق من الشيخ سعد، في هذه الأثناء وأمام هذه الغطرسة غير المبررة من القذافي، انفعلت بشدة وثارت ثورتي غيرة على بلدي الكويت وانتصاراً لحقنا المغصوب، فقلت له: «يا معمر اجلس.. يا معمر اجلس..»، كررتها مرتين أو ثلاث مرات بصوت عال جهوري يسمعه الجميع، وأمام هذا الانفعال مني وصوتي العالي الجهوري، انصدم الجميع، وعلى رأسهم معمر القذافي الذي جلس مكانه من دون أن يتكلم بحرف واحد، ثم وجه كلامه لي قائلاً: «من تكون أنت؟»، فما كان مني إلا أجبته على الفور بقولي: «اترك عنك من أنا، واسمعني.. هؤلاء الرجال والقادة - كنت أشير بيدي إلى أمراء وملوك دول الخليج - أهلهم ربوهم تربية على أصول من الأدب والقيم وحسن الخلق.. تمنعهم من أن يتطاولوا عليك مثلما تتطاول أنت عليهم بأسلوبك هذا، لأنهم تربية أصول وفيهم خير. أما سؤالك لي من أنا؟! فأنت أكثر واحد يعرفني.. لأنك تذكر لقاءاتنا وحواراتنا المتعددة، ورغم ذلك، فلا يهم من أنا.. أنا مواطن كويتي مجروح، وأريد حقي المغصوب، وعلى استعداد أن أستعين بأي كائنٍ من كان لإخراج هذه القوة الغاشمة التي فتكت بأهلي وبلدي، وهتكت ستري وعرضي، واستباحت دماء إخواني وأخواتي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وما دام سمو ولي العهد يريد أن يهدئ الوضع ويتكلم معك بالحسنى والجميع ينتظر منك الهدوء، فعليك أن تسمع لهم، ثم تركت القاعة وغادرت في صمت من الجميع».

رحم الله تعالى العم عبدالرحمن سالم العتيقي هو ورفاقه الشجعان من أهل الكويت الكرام، الذين وقفوا موقف الشجعان ضد كل من يريد أن يقلل من شأنهم أو يتطاول على سيادتهم ويسلب حريتهم.

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نقلا عن القبس