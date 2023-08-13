درس باريس سان جيرمان

يُعطِى نادى باريس سان جيرمان الدليل العملى الحى على أن ثراء أى نادٍ رياضى غير كافٍ لتحقيق الاستقرار، ولا لكسب اللاعبين الكبار المشاهير، والأهم: ولا النجاح فى الإبقاء عليهم، لأن هذا لن يتحقق إلا بإحساسهم بالرضا، وأما مقولة إن الإغداق بالأموال وحده كفيل بإرضائهم، فقد ثبت خطؤها فى تجربة باريس سان جيرمان، وهى تخسر أهم ثلاثة لاعبين فى صفوفها على الإطلاق، بعد أن حصلوا على أعلى المرتبات فى تاريخ النادى، بل فى تاريخ كرة القدم حتى التعاقد معهم: ميسى ومبابى ونيمار. رَحَلَ الأول بالفعل إلى أمريكا وهو فى قمة عطائه، بعد أن فاز لبلاده بكأس العالم، وبعد أن حصل فى آخر موسم فرنسى على جائزة أحسن لاعب أجنبى فى الدورى. والثانى يعذبهم بتصريحاته فى شكل لكمات، وبالاستهزاء بالنادى وإدارته العليا التى هى أيضاً مالكته، وبإعلانه المباشر بأنه يفكر فى بدائل، وهو الذى فاز بلقب هداف النادى والدورى لعدة سنوات متتالية. ثم نيمار الذى أكد أيضاً أنه سيغادر، وهو أشهر من التعريف بمهاراته وفنونه.

طوال فترة بقاء هذا الثلاثى، بالغ النادى فى تدليلهم، وكأنهم وحدهم فى الفريق، ومن المؤكد أن هذا جعل زملاءهم الآخرين فى حالة عدم رضا، وإنْ كانت مكتومة، فهل يمكن أن يعتمد النادى فى المستقبل القريب على من أهملهم؟ أم سيتعجل فى عقد صفقات يرمم بها ثغراته بعد مغادرة الثلاثى؟ وكيف سيكون حال من فُرِض عليهم دور الكومبارس طوال المواسم الماضية؟ ألا يجوز توقع أن يمر النادى بمرحلة إعادة بناء، بكل ما فيها من نتائج رياضية غير سارة؟

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الدرس واضح ماثل لمن يستفيد من تجارب الآخرين، خاصة أن المنطق القديم، الذى تورط فيه باريس سان جيرمان، قد انجذبت له بعض النوادى فى المنطقة، وإذا بها تدفع بسخاء يفوق كل قوائم الأسعار المتداوَلة فى العالم، فى حين أن الخارج يُعوِّض إنفاقه الكبير بما يتحصل عليه من موارد فائقة متعددة: من الإعلانات والرعاة، ومن صناعات كثيرة ليس بيع قمصان اللاعبين سوى أحد بنودها. وإذا كانت النوادى التى تُبرِم الصفقات الآن لديها حسابات أو توقعات إيجابية، فهل سيحقق هذا الرضا الذى كان غيابه أهم عوامل مغادرة ميسى ومبابى ونيمار؟

نقلا عن الأهرام