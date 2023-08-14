الهند تعدِّل قوانين الاستعمار!

فى خبر غريب مفاجئ من الهند الأسبوع الماضى أنها قرَّرَت أن تُعدِّل قوانين قديمة لا تزال فاعلة لديها مما وضعها الاستعمار البريطانى! وأما الغريب فهو أن الهند كانت خاضعة للاحتلال لنحو قرنين من الزمان، فيما بين عامى 1757 و1947، حين أعلنت استقلالها، وقد قطعت بعدها أشواطاً مُقَدَّرة فى التقدم، فقد اعتمدت العلمانية تفادياً للمشاحنات الدينية والطائفية، وصارت تُعرَف بأنها أكبر ديمقراطية فى العالم، من ناحية عدد السكان، وبرغم أنها تعاظمت من ناحية السكان حتى فاقت الصين، وصارت أكبر دولة بتعداد وصل فى إبريل الماضى إلى 1,428 مليار نسمة، فى حين صارت الصين 1,425، إلا أنها تمكنت بهذا التعداد الهائل من حل المشاكل المتفاقمة من عهد الاستعمار، من فقر مدقع ومجاعات وأمراض مع تفشى الجهل والتخلف عن العصر فى التعليم والصناعة والزراعة، وقد قدَّرت بعض التقارير أن بريطانيا قد استولت فى نحو 170 عاماً من احتلالها للهند على نحو 45 تريليون دولار! وبرغم كل هذا فقد قامت الهند بنهضة ضخمة نقلتها نوعياً من دولة شديدة التخلف، إلى دولة متقدمة صار اقتصادها فى المرتبة السادسة عالمياً، وهى الأولى فى صناعات السوفت وير، وتغذى العالم كله بالبرامج المتطورة، ولديها صناعة أسلحة متطورة تصدرها إلى العديد من الدول، كما أنها تنتج غذاء كافياً لشعبها، بل وتصدر الطعام للعالم، وقد أضافت إلى كل هذا أنها صارت دولة نووية، ورفعت شعار أنها لن تكون البادئة فى استخدامه، فى رسالة واضحة أنها قادرة بالمثل على الدفاع عن نفسها إذا وقع عليها عدوان نووى.

لم يفسر الخبر المفاجئ كيف غَفَلَت الهند منذ استقلالها عن هذه القوانين من إرث الاستعمار، أو ما هو المنطق الذى سوغ لها أن تؤجل هذه المهمة، فى وقت كانت فيه شديدة اليقظة إلى وجوب تحقيق النهضة فى كل المجالات؟ خاصة أن هذه القوانين القديمة تصطدم بأهم أسس النهضة، فكما قال وزير الداخلية الهندى أمام البرلمان: (تتعلق التعديلات القانونية المطروحة بالمراجع التى صارت عتيقة، ومنها إشارات إلى عبوديتنا، وقد وضعها الاستعمار لتعزيز سلطته ولحماية المسئولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس إقامة العدل). وقال: (سنغير هذا، وستكون روح القوانين الجديدة لحماية الحقوق الدستورية لمواطنينا).

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نقلا عن الأهرام