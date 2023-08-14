عن خطابنا العمومى

الخطاب مسألة مهمة في حياة الشعوب والدول، وهو فاعل شديد التأثير في الفهم والسلوك العموميين، وفى تعريفه اللغوى، نجد أنه يعنى إلقاء الكلام ومشافهة الناس للتأثير فيهم، وهو أمر يحتاجه السياسى، والفنان، والرياضى، وعالم الدين، ورجل المال والأعمال، والمسؤول الحكومى، كما يحتاجه الإنسان الفرد.

وعندما ينتبه الباحثون والمدققون للخطاب السائد في مجتمع ما في لحظة زمنية معينة، وعندما تجرى البحوث والدراسات لمعاينة هذا الخطاب وتأثيره، فإن الكثير من بواطن الأمور وماهيتها تنكشف، ويضحى تحليل الخطاب رفيقا لتحرى الإرادة العامة، وعنوانا للقيم السائدة، وطريقة لفهم كيف تجرى الأمور في الدولة والمجتمع.

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لكن أسبابا كثيرة دفعتنا لتركيز اهتمامنا بموضوع الخطاب على صيغته الدينية، وهى أسباب يمكن تفهمها على أي حال، إذ أُغرق هذا الخطاب لعقود في ممارسات ممجوجة باطراد، وفى أحيان كثيرة امتد تأثيره السلبى إلى أطر عمل وطنية مختلفة، واختلط فيها ما هو «دينى» بما هو سياسى واجتماعى واقتصادى وحتى ترفيهى. وللدلالة على ذلك، فليس عليك سوى أن تكتب عبارة «تجديد الخطاب» على محرك البحث «جوجل»، ليبادرك فورا باقتراح استكمال تلك العبارة بكلمة «الدينى»، أما تلك العبارة المكتملة «تجديد الخطاب الدينى»، فستجد لها أكثر من مليون رابط على هذا المحرك وحده.

فلا توجد مقترحات من محركات البحث الرائجة بخصوص تجديد الخطاب سوى ما يتعلق غالبا بالخطاب الدينى، وهو أمر يعكس موقفنا في مصر، وغيرها من الدول العربية، من مجمل الخطابات العمومية التي نتعامل معها باعتبارها كلها صالحة ومتسقة مع مقتضيات العصر باستثناء الخطاب الدينى، الذي نعتقد أنه الوحيد الذي يحتاج تجديدا والأولى بتركيز اهتمامنا لتطويره وتغييره.

والواقع أننا بحاجة ماسة لتجديد خطابنا العمومى لمقابلة مستجدات مهمة تتعلق بطبيعة الأجيال الشابة التي مازلنا نخاطبها بنفس مفرداتنا «القديمة»، رغم أنها تختلف عن الأجيال الأكبر جملة وتفصيلا.

فثمة وقائع كثيرة تثبت لنا أننا في حاجة لمقاربة أنواع أخرى من الخطاب، لأن كثيرا مما يرد فيها لا يتسق مع الواقع ومتطلبات العصر، ولا ينجح في بلوغ الغاية المفترضة، أي الإقناع.

فلا يليق أن نعتقد أن خطابنا الدينى ينطوى على هذا العوار وحده، ويحتاج إلى إعادة نظر بمفرده، إذ يقتضى الإنصاف القول إن هذا الخطاب ليس سوى انعكاس لحالة خطابنا العمومى، وهو أحد مكوناته وإحدى نتائجه في آن واحد.

وبالطبع فإن هذا الخطاب الدينى في حاجة ماسة إلى إصلاح، لكن هذا الإصلاح لن يكتمل أو يستقيم أثره ويتحقق من دون أن نعيد النظر في كافة أشكال الخطاب الذي نعتمده في مختلف الفروع والمسائل، خصوصا أن الأجيال الأحدث بيننا باتت قادرة على الاستماع إلى خطابات متنوعة من أصقاع العالم المختلفة، وأضحت مدركة لنسق قيمى وثقافى عالمى أكثر ثراء وتنوعا.. وجدية أيضا.

وعلى سبيل المثال، فإن الخطاب الرياضى الذي نتداوله في واقعنا المعاصر لا يعكس الحد الأدنى من قيم الرياضة ولا روحها، ولا يلبى رسالتها أو يخدم الهدف من وجودها.

وعند تحليل عناصر هذا الخطاب، سواء ما يصدر عن المؤسسات (الاتحادات، والأندية، والسلطات المسؤولة)، أو ما يصدر عن الإعلام الرياضى (الفضائيات والصحف والإذاعات)، أو ما يظهر في تفاعلات المواطنين على وسائط ما يُسمى «التواصل الاجتماعى»، فسيتضح على الفور أي خلل نقصد.

من جانبى، يمكننى أن أرصد عبر الملاحظة المستمرة الدقيقة أن قطاعا مؤثرا من هذا الخطاب لا يعكس مهنية أو مسؤولية أو روحا رياضية، بل هو يعتمد أساليب إثارية، ولغة سوقية، ويعزز نزعات التعصب، وكثيرا ما يتحول إلى «خطاب كراهية» مكتمل الأركان.

وفى المجال الفنى، ولحين أن تُجرى دراسة علمية تحلل معطيات الخطاب السائد في هذا المجال الحيوى والمهم وترصد مآلاته، فسأجازف وأزعم أن خطابنا الفنى هزيل ومتهافت. وليس عليك لإدراك ذلك سوى متابعة ما يُنشر على الوسائط «التقليدية» ومنصات «السوشيال ميديا» من خطابات تخص الحالة الفنية، وأعمال وأفكار روادها، وهى، على الأرجح، لا تخرج كثيرا عن التركيز على الشكل والظاهر، ولا تتفاعل سوى مع الصارخ والإثارى والفضائحى.

الخطاب هو الطريقة التي نتحدث بها مع الجمهور، وهو الوسيلة التي نستخدمها للتأثير والإقناع، وبموازاة ذلك، فإنه أيضا يكشف جوهرنا، ويعكس ما نتبناه من قيم، ويختبر مدى تماسك المجتمع وقدرته على مقابلة التحديات.

نقلا عن المصري اليوم