وأصبح للموسيقى مكانٌ بالمدرسة السعودية

قال العلَّامة الكبير أبو حامد الغزالي، وهو من أبرز علماء العهد العبّاسي السلجوقي، عبارة جميلة وهي: «من لم يحرّكه الربيع وأزهاره، والعود وأوتاره، فهو فاسد المزاج، ليس له علاج».

قبل أيام أعلنت وزارتا الثقافة والتعليم في السعودية بدء التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية، الذي يشمل 8 آلاف معلمة، وذلك بإشراف هيئة الموسيقى ومختصين بالتدريب لمرحلة رياض الأطفال.

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يسعى هذا التدريب، حسب الخبر المنشور، إلى تطوير كفاءة المعلمات، وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ الأنشطة الموسيقية الموجهة للأطفال، من خلال التعرّف على خصائص الصوت والمصطلحات المرتبطة به، لبناء شخصية الطفل، وتكوين الذائقة الجمالية لديه.

تكوين الذائقة الموسيقية، ودعم هذا المسار في بناء شخصية الطالب والطالبة في السعودية، هدف معلن من أهداف الرؤية الجديدة، بموازاة أهداف أخرى تنصبّ في حوض كبير تُساق له مياه عذبة كثيرة، غايتها كلها: إرواء الروح السعودية بأكسجين الفنّ وهواء الجمال.

الموسيقى وتذوق الفنون يهّذبان النفس ويرتقيان بها في مراقي السمو، فالموسيقى لغة مختلفة للتعبير العالي، فكم من جملة موسيقية لامست أذنك ثم درجت إلى سويداء قلبك، أتبعتها آهات الطرب، فخرج عن حالته التكرارية بل وربما حرّضه هذا الطرب على فعل استثنائي.

جاء في العقد الفريد لابن عبد ربّه: «غنّى إبراهيم الموصلي محمد بن زبيدة الأمين (الخليفة العباسي) بقول الحسن بن هانئ (أبو نواس) فيه:

رشأ لولا ملاحته

خلت الدّنيا من الفتن

كلّ يوم يسترقّ له

حسنه عبدا بلا ثمن

يا أمين الله عش أبدا

دم على الأيام والزمن

أنت تبقى والفناء لنا

فإذا أفنيتنا فكن

سنّ للناس القرى فقروا

فكأنّ البخل لم يكن

قال: فاستخفّه الطرب حتى قام من مجلسه وأكبّ على إبراهيم يقبّل رأسه؛ فقام إبراهيم من مجلسه يقبل أسفل رجليه».

من ينسى «مريدي» الستّ أم كلثوم الذين يتعاهدون أرواحهم بسقياها من حميّا القدح الكلثومي العتيق؟! لكنْ ثمة سؤال يجب الانتباه له، وشحذ الذهن له، حتى لا يتسلل القوم الذين تعرفون لِواذا... هل يمكن «شطب» تراث كريه وتجربة كئيبة من ثقافة تشويه السمع والروح ومحاربة أي ملامسة للجمال وتربيته في الروح، غير مادّتهم التعيسة في جلّها من همهمات وتأوهات «الأناشيد» البدائية؟!

لا شك أن أعداء الموسيقى والفنون لن يستكينوا وسينامون على دغل، ولكن هيهات... فقد سار القطار وأشرق النهار.

*نقلاً عن "الشرق الأوسط"