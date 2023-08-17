الجيل الجديد من البدو !

تعد معركتا القادسية واليرموك؛ الأولى مع الفرس، والثانية مع الروم، هما أول إعلان مدوٍ في إقليم الشرق القديم عن قدوم «الأمة البدوية»، التي عاشت طوال خمسة آلاف عام معزولة داخل الجزيرة العربية لا يسمح لها بالاقتراب من خيرات الشام أو العراق، والتي ستسود العالم القديم ولا يزال أبناؤها يسودون أسواق الطاقة والمال إلى اليوم.

لقد عمد الفرس مثلاً على غزو أبناء الجزيرة العربية حتى قبل الإسلام لضمان بقائهم معزولين، بل إن ملكهم سابور الثاني غزا شرق الجزيرة ونجد وصولاً إلى شمالها سنة 325 ميلادية، للحد من خروج أبناء الجزيرة إلى السواحل الشرقية من الجزيرة أو تمددهم نحو العراق الذي كان محتلاً من الفرس.

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أبرهة الأشرم الملك الحبشي القادم من أفريقيا هو الآخر غزا مكة قبيل البعثة بسنوات قليلة، ليقضي على قلب العرب، في محاولة لتدمير السلطة الدينية المركزية التي نمت في مكة.

البدو الذين خرجوا من المجهول التاريخي نحو العالم بعد اليرموك والقادسية، لم يكونوا مجرد قبائل غاضبة، بل كان لديهم مشروعهم الحضاري الذي ثبت تفوقه على الفرس والروم.

ذلك المشروع لم ينعكس للأسف على الجزيرة العربية التي عادت إلى العزلة، نعم خرج الأبناء للعالم الآخر لكنهم لم يعودوا إلى مرابعهم وموطنهم الأصلي، ربما لأسباب تعثر طرق المواصلات وصعوبتها.

بعد أكثر من ألف ومئتي عام، نفس أحفاد أولئك البدو الذين حرروا بلاد الشام ومصر والعراق من القوميات غير العربية وأسّسوا الحضارة الأموية والعباسية والأندلسية، يتعلمون الدرس جيداً فيؤسسون مشروعهم الحضاري في جزيرتهم العربية.

بدو اليوم هم الذين بنوا أرامكو ونيوم والقدية، وذا لاين، وهم من يصنعون سياراتهم الكهربائية، وطائراتهم المسيّرة، وهم من يبنون اقتصاداً عملاقاً أضحى اليوم أحد الاقتصادات العشرين في العالم.

الملك عبدالعزيز، البدوي الشاب الذي وحّد معظم شبه الجزيرة العربية.

أول رائد فضاء عربي الأمير سلطان بن سلمان من نجد.

أهم شاعر حداثي في العالم العربي؛ بدوي من هوازن اسمه محمد الثبيتي. أهم مطرب عربي هو محمد عبده من جبال عسير. أهم صوت أخذ عقول الشباب والشابات عبدالمجيد عبدالله من القنفذة. أهم طبيب عالمي يفصل التوائم السياميين هو عبدالله الربيعة من نجد.

أول فريق عربي يلعب في أول بطولة للأندية في العالم النصر السعودي.

مدير واحد من أكثر الصناديق السيادية نمواً في العالم هو ياسر الرميان من نجد السعودية، أهم عالمة في طب النانو هي غادة المطيري من بادية الشلالحة قرب المدينة المنورة.

أول روائي عربي ينطلق من فرنسا أو من العالمية أحمد أبو دهمان بروايته الحزام.

أهم قناة إخبارية عربية هي قناة العربية السعودية التي أشرف عليها سعوديون بدءاً من عبدالرحمن الراشد وانتهاء بممدوح المهيني، فضلاً عن أهم قناة عربية هي الإم بي سي التي أسّسها الوليد البراهيم والتي تتسيد الشاشة العربية من ثلاثين عاماً ولا زالت.

الأسماء السابقة بدو من صحراء السعودية وجبالها وسهولها، كلهم بدو أو بدو تحضروا، لكنهم انطلقوا نحو آفاق المعرفة والتعلم، والتمدن والتحضر دون أن ينسوا خيمتهم وبيوتهم الطينية وتمرتهم الأثيرة وقهوتهم السعودية.

سعوديون نعم، وبدو، نعم، لكنهم تجاوزوا بتحضرهم الكثير، وأجمل ما فيهم أنهم لا يأخذون مكان أحد، ولا ينافسون أحداً، فقط يبنون طريقاً سعودياً بدوياً يشبههم لوحدهم.

أثاروا حفيظة البعض، وأغضبت البعض، وحاول البعض أن يعيقهم، لكنهم استمروا في تفوقهم، لأن طموحهم عنان السماء.

نقلا عن عكاظ