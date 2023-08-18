الرجل الطيب هدية السماء للمرأة

■ من أجمل حِكَم الشعراوى: «لو علم العبد مقاصد الأقدار لبكى من سوء ظنه بالله».

فحصت مريضة جاوزت الثمانين من عمرها، كانت تسمع بصعوبة، قلت لها: بعد الفحص والعلاج والدواء، بماذا خرجتِ من حياتك الطويلة، قالت: لم أخرج إلا بابنى فلان، الذى تُوفى وتركنى، ولم أخرج إلا بابنتى فلانة، التى تتحملنى وتحمل همى ليلًا ونهارًا، رغم أن لى أولادًا آخرين لم يهتموا بى.

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■ قلت لها: ما حكمة الحياة التى تبلور أيام عمرك؟، قالت: أفضل أنيس ورفيق وجليس ومحب للمرأة هو الرجل الطيب، هو سندها فى الحياة، وجوده فقط بجوارها هو أعظم نعمة لها، الرجل الطيب هو هدية السماء للمرأة، وغيابه هو غياب الأمل والحياة للمرأة، إنه أكسير الحياة للمرأة ومصدر قوتها وسؤددها.

■ عجبت من قوة حجتها ومنطقها ودقة حكمتها، وهذا ذكّرنى بزوجة ضابط شهيد، من رجال الإطفاء بالإسكندرية، مات منذ قرابة 22 عامًا، وزوجته تُصاب بالمرض الجلدى فى كل عام فى ذكرى استشهاده، لم تنْسَه طوال هذه السنوات، وتظل تُثنى عليه بالساعات.

■ كلامهما، والله، صادق، فالرجال شقائق النساء، وهذا تعبير الرسول الكريم، «صلى الله عليه وسلم»، وهو تعبير دقيق.

■ أما البنات الصغيرات الآن، فإذا دعوتَ لإحداهن بالزوج الصالح يستعذن بالله: زوج إيه يا عمو؟!، أنا لا أريد الزواج. هناك فكرة سلبية الآن لدى الشباب والفتيات عن الزواج وشريك الحياة، فى حين أن العجائز من مريضاتى كلهن يُشِدْن ويترحّمْن ويُثنين على أزواجهن، ويقلن: لن نجد لهم مثيلًا.

■ قداسة الرباط الزوجى أول خطوة فى نجاح الزواج والشعور المتبادل بين الزوجين والفهم الدقيق لعظمة الآية القرآنية عن الزواج: «وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، فهو حقًّا ميثاق غليظ لمَن يفهم ويعرف ويريد العيش المشترك بسلام.

■ ثلاث آيات قرآنية عظيمة تضبط علاقتك بالناس وتجعل مسيرتك بين الناس جميعًا رائعة وسلسة وسعيدة، وهى قوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» وقوله تعالى: «فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا» وقوله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيمٌ»، فإذا صبرتَ، وعفوتَ، ودفعتَ بالتى هى أحسن طابت لك الحياة، وابتعدت عن الصراعات، وسَلِمَت نفسك وروحك مع بدنك من الأذى، وعشتَ فى سلام مع الكون جميعًا ومع نفسك أيضًا.

■ «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ» رسالة ربانية لكل مَن أحسن فى كل المجالات، لكل مَن أحسن إلى يتيم أو فقير أو مسكين أو معاق ذهنيًّا أو بدنيًّا أو شيخ كبير أو امرأة عجوز، أو أحسن إلى تلاميذه، أو أحسن فى أداء رسالته، هذه الرسالة الربانية لهم جميعًا تهدهد نفوسهم المكلومة وأبدانهم المتعبة من جهد السنين.

■ «مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ» أدق تصنيف لأهل الأرض جميعًا، وأبسط تقييم لهم، وعلى كل واحد أن ينظر لنفسه ليدرك من أى الفريقين هو.

■آه.. من كربات الدنيا، جاءتنى طفلة مع خالتها، كان والدها نجارًا شابًّا، ذهب من الإسكندرية للعمل فى سوهاج، انفجرت فيه أنبوبة الغاز الصغيرة، التى كانت وستظل سببًا فى إشعال معظم حرائق المحال والأسواق العشوائية، لم تترك جزءًا سليمًا فى جسده.

■ زارته ابنته الصغيرة هذه قبل موته، كل ليلة تبكى وتصرخ، وكل ليلة تلبس ملابس والدها قبل النوم، تبكى باستمرار على أبيها الذى كان رمزًا للرقة والعطف.

■ آه من فجيعة الحرق مع الغربة، ولذلك كافأت الشريعة الإسلامية المحروق والغريق والمبطون وصاحب الهدم والمطعون «الطاعون أو الكورونا وما شابههما» أن جعلتهم فى عِدَاد الشهداء.

■ الأخطر أن أسرًا كثيرة مثل هذه الأسرة لا معاش لهم ولا تأمينات ولا أى سند ثابت لهم.

■ هذه الأسرة المعدمة أَوْلَى بالرعاية والعناية من كلب أو قط مدلل ننفق عليه ما يكفى هذه الأسرة ويزيد، وأَوْلَى من الذهاب إلى حفلة فى الساحل الشمالى تظل واقفًا فيها لساعات لتستمع لمطرب يمكن أن تسمع أغانيه فى التليفون.. أولويات الإنفاق عندنا معكوسة.

■ عِشْ مع قوله تعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى»، فأحسِنوا الظن بالله، تفاءلوا بالخير تجدوه، تَيَقّنْ أن الله سيشفى مرضك، أو يكتب لك أعظم الأجر، ويقضى عنك دَيْنك، ويفرج همك، ويدفع عنك الأذى، ويصلح شأنك.

■ عِشْ مع قوله تعالى: «يُدَبِّرُ الْأَمْرَ»، فالله سيدبر لك أمرك، فكُن معه، ولا تشغل بالك عنه- سبحانه- واتخِذ الأسباب الصحيحة، وتوكلْ على الله.

نقلا عن المصري اليوم