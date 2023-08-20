عملية البحث عن الخضرة والتراث

الأزمات الاقتصادية دائما مغرية للقوى السياسية أن تكون فاتحة لعملية إصلاح عميقة، أو أن تكون فرصة لتغيير شامل، أو على أقل تقدير أن تكون وسيلة للمشاركة في اتخاذ القرار لكى يكون ما سيأتى أفضل مما راح. الليبراليون المصريون الذين افتتحوا التغيرات الكبرى التي جرت في ٢٥ يناير ٢٠١١، وذابوا بعدها في أحضان الثورة التي انتهت إلى حكم الإخوان، وعندما جد الجد لتغيير الحال في ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كان الهروب وسيلة التعامل مع لحظات حاسمة حول هوية الدولة وبقائها.

وعلى مدى عشر سنوات بعد التغيير السياسى فإن الأحزاب السياسية الليبرالية سرعان ما تعرضت لعمليات التآكل الداخلى، أو الخمول العام، أو الانسحاب من الساحة، اللهم إلا من كلمات إثبات الوجود ساعة المواجهة مع الإرهاب، أو الصمود في وجه الكورونا؛ والآن مع الأزمة الاقتصادية واشتداد الهجمات على الإدارة المصرية، فإنها تأخذ جانبا تستعير فيه «فقه الأولويات» وإبداء الملاحظات على مسار التنمية المصرية خلال السنوات الثمانى المصرية السابقة. الملاحظة على كل ما يجرى هو أنه لا منطق له، وهو لا يزيد على أهواء لحظية تقرر المشروعات، وتطبقها وتنفذها، فيما لا طائل وراءه؛ ولكن ما يوجع حقا هو أن فيها عداء للخضرة والأشجار، والأخطر من ذلك تعريض المدن المصرية لخطر التخلص من تراثها، وقيمها التاريخية.

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والحقيقة هي أنه لا يوجد بأس من إبداء ملاحظات من وقت لآخر على ما يجرى ربما للتنبيه لخطر غياب الذوق الذي يتناسب مع النفوس الفنية المرهفة. ولكن الخطر يأتى عندما يكون المقصود من الملاحظة الإضافة إلى ركام ما يقوم به آخرون من ادعاءات على مدار الساعة. والأخطر عندما لا يتكلف أحد مشقة النظر حوله للتعرف على ما إذا كانت الخضرة قائمة أو تقوم، وعلى ما إذا كان الحفاظ على التراث غير قائم وأنه فعلا لا يجد مثلا أعلى إلا في عمارة دبى!.

بالنسبة لى فإننى كنت ممن طالبوا في هذا المقام أو غيره ببناء مدينتين مثل دبى، واحدة منهما في «العلمين» على البحر الأبيض والأخرى في سفاجا على البحر الأحمر؛ وطالما أن المصريين يذهبون إلى دبى أو ما يمثلها من مدن هي في حقيقتها ترجمة عربية لسنغافورة في المحيط الهندى، فلماذا لا نعطيهم العمارة والبحر والرطوبة في حزمة واحدة وهنا في مصر ودون سفر وراء البحار. ما جرى في العلمين فيه بعض من عمارة دبى، ولكن لا يزال بينها وبين المدينة العربية فارق كبير في التشغيل والعمل. سفاجا لا تزال بخيرها، ولكن باقى المدن الجديدة لم تأخذ من دبى شيئا ومعظمها مثل المنصورة الجديدة والإسماعيلية الجديدة وهكذا مدن شقيقة لها طابع عائلى مستمد من المدينة الأصلية. «العاصمة الإدارية» رغم اتهامها بأنها أيضا بنيت على أساس من ثقافة دبى التي باتت تعد من أهم مدن العالم المعاصر الآن، فإنها معماريا مستمدة من التراث الفرعونى في مبانيها الرسمية، وأما في الأبراج فإنها استمدت من التراث ذاته ارتفاعاته وتوسعاته وخطوطه الفنية.

ومن ناحيتى أيضا فقد كنت متخوفا مع العاصمة الإدارية أن تضيع معها القاهرة «التراثية»، ولكن ما حدث فعليا هو أنه لم يحدث في تاريخ مصر منذ بناء الخديو إسماعيل «القاهرة الخديوية» أن جرى تطوير التراث في القاهرة الفاطمية والأيوبية والفرعونية، مع مضاعفة أعداد المتاحف في نفس الوقت كما حدث خلال الفترة الأخيرة. القول من وقت لآخر بغياب الخضرة وقيام الغشوم بقطع الشجر فيه بعض الصحة عندما تقتضى المشروعات ذلك، على أمل أن تعود مرة أخرى، وهو ما يجب الإصرار عليه؛ ولكن ذلك عليه ألا يغفل حقيقة امتداد الخضرة في مصر وليس قصورها. ما نحتاجه هو نظرة على مصر كما تظهرها خريطة طقس «ياهو»، حيث نجد الدلتا وقد امتدت مروحتها لكى تتمدد الخضرة بين فرع دمياط وقناة السويس شرقا، وفرع رشيد والزحف الأخضر غربا.

طريق مصر إسكندرية الصحراوى لم يعد صحراويا وإنما امتدت الخضرة بعمق ٢٠كم شرقا وغربا. القاهرة والجيزة وإن عانت بعض أشجارهما، فإن منطقة الفسطاط فضلا عن متحفها، أعادت خلق حى كامل حديث يتطلب بعضا من الصبر على الانتهاء من حديقة «الفسطاط» العملاقة. بعض الخضرة امتد إلى شوارع في القاهرة لم تعرفها من قبل، ومناطق رُفعت عنها لعنة العشوائية، أو بعض منها لم يتيسر أيضا من قبل. الخاتمة هي أنه رغم كل ذلك فليست كل الأمور تمام؛ ولكن قول «إضاءة شمعة وسط الظلام أفضل من لعنته» صائب.

*نقلا عن المصري اليوم