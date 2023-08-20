«جولدا» يغزو العالم!

هل يكفى أن نعلنها صريحة مجلجلة أن الفيلم البريطانى (جولدا) الذى بدأ قبل أسبوعين عرضه العالمى، يزيف التاريخ، ويحيل هزيمة إسرائيل فى 73 إلى انتصار مدوٍّ؟!.

الفيلم شاهدته فى قسم (البانوراما) بمهرجان (برلين) فبراير الماضى، محققًا ضجة إعلامية، إخراج نيكولاس مارتن وبطولة هيلين ميرين الفنانة المبدعة الحائزة من قبل على أوسكار، قطعًا سنملأ الفضاء غضبًا وشجبًا، وبعدها سينتهى دورنا فى مواجهة رسالة الفيلم.

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الشريط السينمائى يقلب الحقائق، معتبرًا انتصارنا كعرب فى أكتوبر 73 تحقق فقط فى الأيام الأولى للحرب، بعدها انقلبت الموازين، والجيش الإسرائيلى بعد اختراقه الثغرة صار منتصرًا، وهو ترويج خاطئ لأكذوبة، ولم تكن الأولى، ولا أتصورها الأخيرة.

إسرائيل أدركت جيدًا وقبل أكثر من مائة عام، أى قبل قيامها كدولة، خطورة هذا السلاح، عرفت أهمية السينما واستخدمتها فى التمهيد لاحتلال الأرض من قبل حتى (وعد بلفور) آرثر بلفور 1917 وزير الخارجية البريطانى، لإقامة وطن لإسرائيل.

اكتفينا نحن بأغانٍ نرددها فيما بيننا مثل (أخى جاوز الظالمون المدى / فحق الجهاد وحق الفدا) لعلى محمود طه، تلحين وغناء عبدالوهاب، فى عام 1960 واصل بن جوريون، مؤسس الدولة العبرية، استخدام سلاح السينما، وساهم فى إنجاز فيلم (إكسودس) بطولة بول نيومان وحصد الأوسكار.

بين الحين والآخر يقدمون أفلامًا تتحدث عن رغبتهم فى السلام مثل (زيارة الفرقة الموسيقية) 2007 الذى عرض فى مهرجان (كان)، حاولوا اختراق أكثر من مهرجان عربى، وقدموا فى المشهد الأخير عناقًا بين العلمين المصرى والإسرائيلى، وتداخلت موسيقى النشيدين الوطنيين، لا أنكر أنهم يعلنون دائمًا عن رغبتهم فى السلام، بينما الممارسات على الأرض تؤكد أنهم لا يجيدون سوى الاغتصاب والقتل والدمار.

حتى فى فيلم (جولدا) أسهبوا فى تقديم مشاهد تسجيلية لمفاوضات السلام بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن، وحضرت جانبًا منها جولدا مائير، ولثقلها التاريخى شاركت فى الجلسات الختامية، وتضاحكت كثيرًا مع السادات، أنهى الفيلم البريطانى مشاهده بحمام سلام مقتولًا على الأرض، وكأنهم يريدون السلام، بينما نحن الذين نسفك الدماء.

كان الرئيس أنور السادات مولعًا بالفن عمومًا والسينما تحديدًا، حتى إنه فى 23 يوليو 1952 ليلة قيام الثورة، ذهب لدار عرض قريبة من منزله، مع السيدة جيهان السادات، ورغم ذلك فإنه بدافع حرصه على السرية المطلقة، لم يسمح بتواجد كاميرات فى بداية حرب العبور، وكل ما نشاهده فى الأفلام لقطات أعيد تصويرها بعد ذلك.

قال لى عمر الشريف الذى ربطته صداقة مع السادات إن الرئيس الأسبق طلب منه الإشراف على إنتاج فيلم عن أكتوبر، ورصد له ميزانية مفتوحة، وافق عمر، إلا أنه بعد ذلك تراجع، وقال لى لن يحاسبوا أحدًا غيرى، وسوف أجد نفسى لو فشل الفيلم تحت مرمى نيران الغضب، بينما لو نجح سيقولون برافو (يا سادات)، لا أستطيع الحديث عن النوايا وأنا موقن منها، ربما خشى مثلًا عمر الشريف من اللوبى الصهيونى، لأنهم قطعًا سيقاطعونه، أكرر أن هذا مجرد تفسير خاص لتراجع عمر عن الإشراف على إنتاج الفيلم.

مع الأسف أفلامنا المصرية عن أكتوبر التى صورناها بعد الحرب مباشرة، توصيفها الصحيح أنها أفلام تجارية، علينا أن نسارع بالدخول إلى ميدان السينما العالمية، الرؤية المتداولة عن حرب 73 لصالح إسرائيل، لم نستطع حتى الآن مخاطبة العالم لتصحيحها، بدلًا من تبديد طاقتنا فى شجب فيلم مثل (جولدا)، ولكن ماذا بعد؟!.

فى أكتوبر القادم سنحتفل بمرور نصف قرن (اليوبيل الذهبى) على انتصارنا، وفى نفس الوقت إخفاقنا فى تقديم فيلم يقول للعالم إننا حقًّا انتصرنا، المطلوب فيلم عالمى، على غرار (عمر المختار) و(الرسالة) وليس فيلمًا عربيًّا يشاهده العرب ويصفق له العرب!.

نقلا عن المصري اليوم