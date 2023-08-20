لم أكن أعرف إيمان يحيى من قبل حتى صادفتني مقابلة معه أجراها إبراهيم عيسى في برنامجه «لديّ أقوال أخرى» فتبين أنه أستاذ طب درس في الاتحاد السوفياتي، هو مؤلف رواية «قبل النكسة بيوم» وله روايات أخرى، ليس جديداً في الأدب أن يكتب الأطباء الروايات. «قبل النكسة بيوم» رواية تأخذك بطريقة سلسلة إلى أجواء في عالمين في مصر، السنوات الأولى من ستينات القرن الماضي حتى عام 1967. والسنوات الأخيرة من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في تبادلية لقصة حب بين اثنين من منظمة الشباب؛ الشاب من طبقة متوسطة والفتاة ابنة بواب نوبي استطاعت أن تتعلم تعليماً عالياً وتنشط في منظمة الشباب!

تفشل القصة في أن تكون لها نهايات منطقية وهي الزواج، بسبب مقاومة العائلتين للزواج، في إشارة مكررة إلى فشل شعار ثورة يوليو (تموز) في «تذويب الفوارق بين الطبقات»، فغول التقاليد لا تغيّره الشعارات، يغيّره تعليم نوعي معتمد أساساً على منهج الحوار والتساؤل!

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يُتهم البطل «حمزة» في وقت ما قبل النكسة بخيانة الوطن، ويتعرض للتعذيب الذي يصف الكاتب أشكاله بتفاصيل تقشعرّ لها الأبدان، من الإهانة والصعق الكهربائي إلى التعليق في السقف، ويفسر ذلك بـ«أنه انتقام رهيب من القائد لأحد أبنائه المخلصين»! والمفارقة أنه يهتف باسم الزعيم وهو تحت التعذيب، وعند الإفراج يقول له الضابط: «كنا فاكرينك حاجة... طلعت ولد هايف وهلفوت»! في إهانة تذهب بأي مبادئ قد آمن بها، ثم يهاجر بعد الإفراج عنه إلى الكويت للعمل، وقد بهرني الكاتب بتوصيف تفاصيل حياة «حمزة» في الكويت، الذي استقبلته حركة القوميين العرب فيها وهيّأت له العمل، فيذكر الأماكن وحتى أسماء «الرفاق» الكويتيين، في جهد واضح من الكاتب ودليل على استقصائه الدقيق.

يتعرف «حمزة» إلى سيدة أميركية في الكويت تُهيئ له بعد ذلك العمل في الولايات المتحدة ومن هناك يطل على أحداث يناير (كانون الثاني) 2011 وسقوط نظام حسني مبارك.

الكاتب يأخذك بين مشهدين؛ الأول الأحداث التي قادت إلى «النكسة»، والآخر الأحداث التي قادت إلى «ربيع مصر»! مع المرور على الكثير من الأسماء المعروفة في ذلك الوقت من فنانين وشعراء ومسرحيين وكتاب وسياسيين مثل لطفي الخولي وجورج حبش ومحمد كشلي وأحمد الخطيب والأبنودي وسيد حجاب وغيرهم من الأسماء المعروفة لجيلنا.

أحاسيس النقد المشوب بالسخرية من النظام الناصري تصاحبك مع أحداث الرواية، فتلاحظ ذلك الجهد المبذول من منظّري النظام للبحث في التراث عن متكأ تراثي للاشتراكية العربية، التي قال بها التنظيم الناصري في محاولة مواءمة «تلفيقية» بين أفكار الاشتراكية العالمية، وبين التراث، مروراً بقصيدة شوقي التي غنتها أم كلثوم والتي ورد فيها: «الاشتراكيون أنت إمامهم»! تلك الإشارة العميقة لفشل البوصلة لوضع قواعد حديثة لتقدم المجتمع، كما يمر بك الكاتب على الصراع في قمة الهرم الناصري بين «مراكز القوى» في ذلك النظام.

النظام الناصري - كما ترى الرواية - جاء بانقلاب عسكري، وكأي انقلاب فإنه يبقى دائماً حبيس خوفه من تكرار التجربة ضده، فيقوم بإنشاء عدد من أجهزة الرقابة على الناس، وفي كل المؤسسات، فيفقد مع الزمن دفقه الاجتماعي والسياسي وأيضاً رضا الناس، ويضيع بين دهاليز الصراعات الجانبية في الوطن وخارجه فيبقى أسير النظر خلف ظهره، يتمسك بالقشور. ينقل الكاتب في سخريةٍ مرة عن «الأهرام»، (في 3 يونيو - حزيران 67) ما يأتي، وهو قرار رسمي: «يستطيع وكلاء الوزرات ابتداءً من الغد أن يذهبوا إلى أعمالهم وهم يرتدون القميص والبنطلون بدلاً من البدلة الكاملة»!

يُمنع البطل وهو يتنزه مع حبيبته بنت البواب من الاقتراب من أحد الشوارع، وينهره الشرطي الواقف أن يبتعد، يتبين كما يقول: «دي الفيلات بتاعة هدى ومنى عبد الناصر وعلي صبري وغيرهم، بَنَتْهم شركة «المقاولون العرب»، الفيلا بثلاثة آلاف جنيه بس، عشان كده قفلوا الشارع»! إلى أن يقول: «إن فيلم (معبودة الجماهير) الذي استقطب كماً كبيراً من المشاهدين، نزع من مقدمته اسم مؤلف القصة وهو مصطفى أمين!».

صورة الاستعداد للحرب عشية حرب 67 كانت عبثية في الرواية، فيقول: «كان البلد يتأهب للحرب، ومن سذاجتي صدَّقت جديتنا للحرب: عربات اللوري تنقل جنود الاحتياط بالجلابيب والعصيّ، تصريحات الزعيم العنترية تُطرب السامعين، جيش لم ينل الفرصة ليحارب، لأن قادته انشغلوا بدوري كرة القدم!». ثم يردف توصيفاً: «ركاب الترام ينتفضون حماساً، وتكاد تلحظ أنهم يكوّرون قبضتهم من فرط الحماس، كلما تذكرت هذا المشهد بعد الهزيمة شعرت بالخديعة والتهريج الذي غرقنا فيه، ظناً بأننا سوف نحرِّر فلسطين بالأغاني والرقاصات والهتافات»!

تنقل الرواية بين مشهد ما قبل 67 ومشهد يناير «كانون الثاني» 2011 كي تُظهر «فشل حلم الجيل» في التحرر والتنمية والصعود من وهدة التخلف والاستعاضة عنها بالشعارات، والتي ما زالت كما نتابع ملازمة للعمل السياسي المتحكم فيه بشرٌ ذوو خلفية عسكرية، يعتقدون أن السياسية هي «ضبط وربط وتنفيذ أوامر» لا غير.

الرواية مشحونة بالرسائل، وهي لا تتكلم عن الماضي، ولكنها أيضاً تستنتج أن شح الحريات يقود إلى أن تختفي الصراعات من الظاهر إلى الباطن، فيفسد المجتمع ويختل، وأن مجتمعاً من دون رؤية تنموية حديثة يضيع في فضاء الشعارات، فيصدق نفسه، بخاصة في وجود أناس مستعدين للبس لباس الانتهازية للتطبيل له.

لا أعرف لماذا اختار المؤلف أحد المفاهيم المضللة في عنوان روايته «النكسة»، وهو مفهوم أُريد به التقليل من هول الحدث، مع أنه في بعض الأماكن يستخدم المفهوم الصحيح «الهزيمة». إنه تقصير في ثقافتنا السياسية ما زال كثير منه ملازماً لنا.آخر الكلام: تبدأ الهزائم في المجتمعات عندما يصبح الرقيب وتقارير المخبرين لها اليد العليا، ويتلاشى النقد الموضوعي.

نقلا عن الشرق الأوسط