ماذا أتذكر (1) نزق طالب مدرسة

إن العودة في الذاكرة إلى الوراء يعتبر عندي جهد مضنٍ؛ والسبب بعد الزمن وغشاوته "لعل الاسترسال في الحديث عامل مهم في انسياب الأحداث وتذكرها "

سوف أحاول أن أتذكر هنا مرحلة الوعي المبكر، وهي المرحلة التي تأتي بعد مرحلة الطفولة وإن كانت تلامسها أحيانا .تمثل هذه الفترة عندي مرحلة الخيال وأحلام اليقظة والمغامرة والصداقات ومؤثرات الأصدقاء ،وهي تضم الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي في مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والسنة الأولى المتوسطة في متوسطة مصعب بن عمير، وكما سبق أن قلت في مكان آخر أنني لم أكن نابها أو متفوقا في دراستي؛ لهذا اجتزت المراحل بتؤدة وبطء ، وسعة البال حتى مر علي أجيال من الزملاء وتجاوزوني من غير أن اشعر بتأنيب الضمير ولو قليلا، وبصراحة كنت أكره المدرسة ،وأكره أن يفرض علي ما أقرأ خصوصا كتب المدرسة التي قد قرأتها مبكرا حتى مللتها ثم نسيتها ،إلى مقالات بعد ذلك نصحت بقراءتها بعد عملي في الصحافة وقد شبت على هذا السلوك الخاطئ بعد ذلك وإن هذب هذه الأيام قليلا .

وأتذكر أنني في أيام الاختبارات "كنا نسميها الامتحانات" والبيت والحارة " كنا نسميها السكة" في حالة نفير عام للمذاكرة والجد و الاجتهاد، وكنت اغافل والدتي أمد الله في عمرها وأقرأ مجلة سوبرمان أو الوطواط أو طرزان أو غيرها من المجلات، حقيقةً أنا لا أذكر كم سنة بقيت في المرحلة الابتدائية ولكني متأكد من أنني لم اجتز هذه المرحلة في ست سنوات مثل باقي خلق الله، وأغرب ما في هذه الفترة خامس ابتدائي إذ أصبحت موضع اهتمام من بعض الطلبة لعل السبب في ذلك يعود؛ إلى أنهم كانوا يرونني صاحب خبرات ناضجة نوعا ما .

بالمدرسة كنا نحن الطلبة المعمرين في المدرسة معروفين عند المدرسين والفراشين بل أننا أصبحنا محط انظار الزملاء.

من الأمور التي كنت ادركها جيدا في خامس ابتدائي حادثة عدم توزيع أرباح المقصف "كنا نسميه الحانوت" وتتلخص هذه الواقعة أننا كنا عند بداية كل عام يساهم كل طالب بسهم كان سعره مئة فلس "وهو مبلغ له حيثية وقتها وهو يومية عامل في بعض المهن" وفي نهاية العام يستلم كل طالب سهمه مضاعفا أي من ساهم بمئة فلس يستلم مئتين وهكذا ولكن في ذلك العام ونحن في السنة الخامسة الابتدائي لم نستلم أسهمنا ولا أرباحها وبلغنا أنه لا توجد أرباح للحانوت وكثر القيل والقال بين الطلبة فمن المعروف أن المقصف كان نشاطه ممتاز طوال العام فلماذا لا توجد أرباح ولا رأس مال في أحد الأيام أخبرني زميل اعرفه جيدا عن السبب في عدم توزيع أرباح المقصف هذا العام يقول لي زميلي أن أستاذ نوري أستاذ الرياضة و المسؤول عن المقصف قد خسر جميع أموال المقصف "الحانوت" في القمار وأنه حاول أن يأخذ قرض من بنك الرافدين ،فذهب لوالد زميلي هذا وكان والده موظف في البنك وجار أستاذ نوري في السكن وفاتحه حول إمكانية الحصول على القرض من البنك لكي يسدد أموال المقصف التي خسرها في القمار، وأخبره والد زميلي عن عدم إمكانية ذلك لعدم قدرته على التسديد للبنك واقترح عليه أن يفاتح زملائه المدرسين ويطلب منهم مساعدته في أزمته وهذا ما تم إذ تستر عليه طاقم المدرسة التعليمي وجمدوا صرف أرباح المقصف هذا العام والخاسر الأكبر هنا نحن الطلاب المساهمين ولم يعد أستاذ نوري للإدارة المقصف بعدها ابدا وأصبح الأستاذ رجب أبو علاء يتولى ذلك .

وللمعلومية أن ممارسة القمار ظاهرة منتشرة بين الموظفين في العراق لهذا وضمن احصائيات كان الكثير من حالات الطلاق والخصام الأسري تنشأ في الأيام الأولى من صرف الرواتب للموظفين بالرغم من تجريم هذه الظاهرة اجتماعيا وفي القانون ومطاردة بؤرها أمنيا.

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