مصلحة حيتان السوشيال ميديا أهم!

من النتائج العملية الكثيرة غير المُخطَّط لها أن المواقف الصعبة الطارئة توضح أحياناً الأمور التى تتوارى عادة مع تدفق الأحداث المألوفة، فتفرز الطوارئُ مَن يحرص على أن تكون أولويته المشاركة فى إيجاد الحلول، ومَن لا يحسب سوى مصلحته ولا يتقدم خطوة إذا كانت تُشكِّل له أعباء. وكما أن هذه قاعدة تصلح فيما بين الأفراد، فهى واضحة أيضاً على المستويات العامة، حتى فى المجتمعات المتقدمة، فقد حسبت بعض مواقع السوشيال ميديا، وعلى رأسها فيس بوك، موقفها بسرعة فى مشكلة كبرى تواجه كندا، مع اشتعال الحرائق الرهيبة فى البلاد، وبعد التدقيق فى المصالح التى تعود عليها من التغطية الموسعة لخبر مهم لعموم البلاد ويحقق منافع عامة للمواطنين فى إخلاء المناطق المهددة قبل الخطر الداهم، وبعد أن راجعت فيس بوك الأعباء المالية المفروضة عليها نتيجة هذا الدور، قررت الشركة الامتناع عن المشاركة فى حملات التغطية الخبرية، حتى بما فيها نشر البيانات التى تحث الناس على تصرفات معينة لمواجهة الحرائق، وحجتها فى هذا أن مشاركتها، وفقاً لتعديل تشريعى أخير، تلزمها بدفع مقابل لاستخدام المحتوى الخبرى للصحف التى حررته، والتى صارت مالكة له، وأصبح من حق هذه الصحف أن تحصل على مقابل لاستخدامه من أى طرف آخر، بما فى ذلك مواقع السوشيال ميديا.

وقد استنكر رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، مواقع السوشيال ميديا، واتهمها بوضع أرباح شركاتها فوق سلامة الناس، بسبب الحظر الذى تفرضه على نشر المحتوى الإخبارى بالبلاد فى وقت لا تزال حرائق الغابات تتأجج فى شمال غرب كندا. وأشار ترودو إلى شركة فيس بوك، فى مؤتمر صحفى أمس الأول (الثلاثاء)، وقال إنها تضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تقوم بتوصيل أحدث المعلومات للكنديين، الذين يمضون جزءاً كبيراً من وقتهم على الإنترنت وعلى مواقع السوشيال ميديا ومنها فيس بوك بالطبع.

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من المتوقع مع هذا التطور فى الأحداث، أن يُعاد النظر فى هذا التشريع الأخير الذى صدر بدافع صيانة حقوق الصحف صاحبة المحتوى الخبرى، ومن الواضح أن المشرعين أخطأوا فى تقديرهم للقوة المستجدة للسوشيال ميديا، والتى ظنوا أنهم يمكنهم أن يفرضوا عليها أوضاعاً، دون التدبر فى قدرتها القوية على المواجهة والضغط.

* نقلا عن "الأهرام"